Wczoraj w ramach wymiany jeńców uwolniono 130 Ukraińców / SECURITY SERVICE OF UKRAINE HANDOUT / PAP/EPA

09:05

Rosyjskie dowództwo zdaje się zwiększać udział wojsk powietrznodesantowych w operacjach ofensywnych na Ukrainie, a pod Bachmutem zacieśnia współpracę z najemniczą Grupą Wagnera, pomimo tarć jej szefa Jewgienija Prigożyna z ministerstwem obrony - ocenia w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).

09:03

Obrażenia spowodowane przez miny notuje się wśród cywilów na Ukrainie codziennie, zaś rozminowanie tego kraju zajmie prawdopodobnie co najmniej dekadę - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak przekazano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, najbardziej dotknięte są obwody chersoński i charkowski: obszary, które wcześniej okupowała Rosja, a wraz z nadejściem wiosny i większą liczbą osób zaangażowanych w prace w rolnictwie wzrośnie ryzyko ofiar wśród cywilów spowodowanych przez miny.

"Od początku inwazji odnotowano ponad 750 ofiar wśród ludności cywilnej, w tym co ósmą ofiarę stanowiło dziecko" - napisano.

09:02

Ukraina obecnie nie widzi oznak obecności na froncie uzbrojenia z Chin - poinformował w poniedziałek sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Ocenił, że Pekin zachowuje neutralność i nie popiera żadnej ze stron.



Daniłow zapewnił, że Ukraina zwróci się o wyjaśnienia do krajów, które są producentami poszczególnych części znalezionych w dronach irańskich. Kijów od razu poinformuje całą wspólnotę międzynarodową, jeśli Moskwa zacznie używać na froncie broni pochodzącej z Chin - zapowiedział sekretarz RBNiO.

08:11

To była pracownica amerykańskiej marynarki wojennej Sarah Bils prowadzi anglojęzyczne prorosyjskie konta w mediach społecznościowych. Sama 37-latka potwierdziła tę informację w wywiadzie z "Wall Street Journal". Kobieta została zwolniona z wojska w listopadzie ubiegłego roku. Wiadomo, że podczas pracy miała dostęp do ściśle tajnych dokumentów.

07:55

Bachmut i Marjinka w obwodzie donieckim, na wschodzie Ukrainy, w dalszym ciągu są epicentrum walk na froncie - powiadomił rano Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Wojska ukraińskie w ciągu ostatniej doby odparły w tych rejonach ponad 60 ataków sił rosyjskich.

Jak podano w komunikacie, Rosjanie kontynuują działania ofensywne na kierunkach łymanskim, bachmuckim, awdijiwskim i marjinskim. Aktywnie stosują lotnictwo taktyczne do ostrzału pozycji ukraińskich.

Jednocześnie armia rosyjska atakuje cele cywilne, ostrzeliwując je z systemów rakietowych S-300.

07:20

Choć rosyjskie służby poniosły porażkę na Ukrainie, to raczej nie zapobiegnie to ich centralnej roli w opresyjnych działaniach państwa rosyjskiego w przyszłości - ocenia w raporcie o rosyjskich operacjach niekonwencjonalnych przed i w trakcie agresji na Ukrainę prestiżowy brytyjski think tank Royal United Services Institute (RUSI).

RUSI definiuje działania niekonwencjonalne jako "prowadzenie tajnych operacji, operacji psychologicznych, dywersji, sabotażu, operacji specjalnych oraz działań wywiadowczych i kontrwywiadowczych, które mają przyczynić się do osiągnięcia celów militarnych państwa".



06:28

Od soboty, 15 kwietnia, z Ukrainy nie wpływają do Polski żadne produkty żywnościowe z listy z rozporządzenia - zapewnił w rozmowie z PAP minister rolnictwa Robert Telus. Dotyczy to również przewozów tranzytowych - podkreślił.

05:40

Uważam, że Rosja powinna zapłacić za szkody, które wyrządziła na Ukrainie - powiedziała sekretarz skarbu USA Janet Yellen w wywiadzie telewizyjnym. Sceptycznie jednak odniosła się żądania Kijowa, by skonfiskowano rosyjskie aktywa.

Dyskutujemy o tym z naszymi partnerami, ale (...) są prawne ograniczenia, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić z zamrożonymi rosyjskimi aktywami - stwierdziła.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zażądał w środę, m.in. podczas łączenia wideo z uczestnikami wiosennej sesji Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, przejęcia rosyjskich aktywów.

Rosyjskie aktywa powinny pójść na odbudowę po agresji. Wojna powinna wyjść najdrożej właśnie dla agresora. I robimy w tym celu wszystko - oświadczył Zełenski.

Partnerzy Ukrainy z dystansem - jak ocenia niemiecka agencja dpa - przyjęli to żądanie, głównie ze względu na "wątpliwości natury prawnej, praktyczne przeszkody a także polityczne ryzyka".