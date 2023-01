Nie zamierzamy prowadzić z Rosją żadnych negocjacji w sprawie zaproponowanego przez Kreml rzekomego rozejmu z okazji prawosławnych świąt Bożego Narodzenia. Będziemy robić na swojej ziemi to, co uznamy za stosowne - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow. Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy będzie zawierał ok. 50 bojowych wozów piechoty Bradley - poinformował Reuters, powołując się na dwóch członków amerykańskiej administracji ds. obronności. Rosyjscy dowódcy wiedzą o przypadkach przemocy seksualnej, których dopuszczają się ich podwładni na Ukrainie, a niekiedy nawet zachęcają swoich żołnierzy do takich zachowań wobec ludności cywilnej - poinformował amerykański dziennik "New York Times". Czwartek jest 316. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.