07:49

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w opublikowanym wywiadzie dla "Journal du Dimanche", "Le Figaro" i "France Inter", że chce "pokonania" Rosji przez Ukrainę. Ostrzegł jednak tych, którzy chcą "przede wszystkim zmiażdżenia Rosji".

07:40

Założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn próbował w 2019 roku ingerować w przeprowadzane w Estonii wybory do Parlamentu Europejskiego, starając się nawiązać współpracę z eurosceptyczną Estońską Konserwatywną Partią Ludową (EKRE) - poinformował portal Politico.

Współpraca rozpoczęła się, ponieważ EKRE chciała być radykalnie przeciwna partiom liberalnym i była zadowolona z otrzymania tego bardzo profesjonalnie przygotowanego pakietu wsparcia - powiedział Viljar Veebel, cytowany przez Politico naukowiec z Baltic Defence College.

Agenci rozpowszechniali w Estonii podstawowe antyzachodnie narracje Kremla, jak to że "za problemami kraju stoi UE". Nie jest jasne, czy zdołali osiągnąć zamierzone cele - zaznaczył Politico. Ich strategia była jednak uderzająco podobna do operacji z 2018 roku przed krajowymi wyborami parlamentarnymi. Wagnerowcy założyli m.in. grupy na Facebooku i rosyjskojęzycznym VKontakte, gdzie próbowali wywołać spory i podziały społeczne - dodano.

07:26

"W międzyczasie" to jedna z grup polskich medyków pola walki pracujących na Ukrainie. Wyróżnia ją to, że spośród wielu międzynarodowych zespołów paramedyków, są jedynym działającym na linii frontu. To właśnie dlatego do kolejnych wyjazdów przygotowują się w ekstremalnych warunkach. Znajdujemy się na szkoleniu dla medyków, których przygotowujemy do wyjazdu na front. Sami też podnosimy swoje kwalifikacje, wyjaśniamy pewne rzeczy, przygotowujemy się do kolejnego wyjazdu - powiedział szef zespołu "W międzyczasie" Damian Duda.

Sala, w której odbywa się kurs przypomina plan zdjęciowy horroru. Na posadzce rozłożona jest ubrudzona sztuczną krwią folia. Przy ścianie siedzi wołający o pomoc, ucharakteryzowany na rannego pozorant. Chwilę później do pomieszczenia wbiegają medycy i przystępują do akcji ratunkowej.

Działają zgodnie ze ścisłymi procedurami: w strefie pod ostrzałem (ang. Care Under Fire) tamują wyłącznie masywne krwotoki i szukają bezpieczniejszego miejsca. W następnej, względnie bezpiecznej strefie (ang. Tactical Field Care) wykonują dodatkowe badania i procedury, np. udrożnienie dróg oddechowych czy zabezpieczenie obrażeń klatki piersiowej. Dopiero w kolejnej strefie (ang. Tactical Evacuation Care), ranny przygotowywany jest do ewakuacji do szpitala. Ćwiczenie kończy się zdaniem raportu o stanie zdrowia poszkodowanego lekarzowi pogotowia.

To bardzo realistyczny trening, którego celem jest przećwiczenie konkretnych scenariuszy, ran i sytuacji. Powtarzamy procedurę i staramy się poukładać sobie w głowie wszystko, co się może wydarzyć - powiedział Duda. W szkoleniu biorą udział również lekarze z Ukrainy. Jak dodał, "dziś są z nami też ukraińscy medycy, więc mamy okazję wymienić się doświadczeniami".

07:12

Ukraińscy żołnierze ćwiczą na strzelnicy, aby doskonalić swoje umiejętności w walce z wrogiem.

06:52

Pierwsza wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce odbyła się w dniach 25-26 marca 2022 r., miesiąc po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę i była szeroko komentowana w światowym mediach. To było najważniejsze przemówienie prezydentury Bidena - oceniał CNN. Biden podkreślił wyjątkową rolę, jaką odgrywa Polska, zapewniając pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy - pisał "Bild".

To może być najważniejsze przemówienie, które wygłosił jako prezydent, a z pewnością najważniejsze do tej pory - mówiła dziennikarka amerykańskiej stacji CNN Kaitlan Collins o przemówieniu Bidena wygłoszonym 26 marca na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie.

Zarówno ona jak i inni komentatorzy stacji skupili się na odnoszącym się do Putina ostatnim zdaniu mowy prezydenta: "na litość boską, ten człowiek nie może pozostać przy władzy". Zastanawiali się przy tym, z jakim zamiarem wypowiedziane były te słowa, biorąc pod uwagę, że Biały Dom dotychczas wystrzegał się sugestii, że jego celem jest zmiana reżimu w Moskwie.

06:40

Prezydent Joe Biden w przededniu rocznicy wybuchu wojny na Ukrainie będzie z całą pewnością mówił w Warszawie o różnicy między wolnym światem, opartym o wartości demokratyczne, a ciemnym autorytaryzmem, którego uosobieniem są władze Rosji i Białorusi - podkreślił szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Prezydent USA Joe Biden złoży wizytę w Polsce w dniach 21-22 lutego (wtorek-środa). Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski informował, że prezydent Biden we wtorek po południu w Warszawie, w Arkadach Kubickiego w ogrodach Zamku Królewskiego, wygłosi przemówienie do narodu polskiego. Podczas wizyty Bidena zaplanowane jest spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, a także - w środę - jego udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, gdzie mowa będzie o dalszym wsparciu Ukrainy.

Przydacz podkreślił w rozmowie PAP, że ta wizyta będzie historycznym wydarzeniem. Po raz pierwszy w historii III Rzeczypospolitej prezydent Stanów Zjednoczonych dwukrotnie w ciągu tego samego roku odwiedza Polskę - zaznaczył szef BPM.

06:29

Ukraina ma jedne z największych w Europie zasobów metali ziem rzadkich oraz perspektywiczne rezerwy litu, który odgrywa kluczową rolę w zielonej transformacji - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wartość złóż metali w Ukrainie szacuje się nawet na 11,5 bln dol. - dodali.

Eksperci PIE powołali się na dane, zgodnie z którymi Rosjanie sprawują obecnie kontrolę nad wartymi 12,4 bln dol. złożami surowców naturalnych zlokalizowanych na terytorium Ukrainy. Część znajduje się pod okupacją rosyjską od aneksji Krymu w 2014 r. i rozpoczęcia walk o Donbas. Wśród nich jest 42 proc. ukraińskich metali i 33 proc. metali ziem rzadkich - wskazali analitycy.

W najnowszym wydaniu "Tygodnika Gospodarczego PIE" zwrócono uwagę, że Rosjanie przejęli kontrolę nad sześcioma złożami rud żelaza, dwiema kopalniami tytanu, dwiema - rudy cyrkonu, jedną - strontu i po jednej: uranu, litu i złota.

Ukraina posiada znaczne rezerwy metali przemysłowych, jedne z największych w Europie zasobów metali ziem rzadkich oraz perspektywiczne rezerwy litu. Ten ostatni metal odgrywa kluczową rolę w zielonej transformacji, m.in. jako materiał do produkcji baterii litowo-jonowych - zaznaczyli eksperci. Przytoczyli szacunki, z których wynika, że na terytorium Ukrainy może znajdować się 500 tys. ton litu, zlokalizowanych głównie w tzw. tarczy ukraińskiej (wołyńsko-azowskiej). Byłoby to tym samym jedno z największych złóż "białego złota" w Europie - podkreślili.

06:16

W najbliższej przyszłości udział Rosji w wydarzeniach światowych będzie znikomy, Moskwa praktycznie nie będzie miała wpływu na kluczowe dyskusje na forum międzynarodowym - ocenił w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.

Rosja nie ma przyszłości. Jej przyszłość to bycie krajem trzeciego świata, krajem wygnania, krajem zamkniętym - powiedział Podolak, cytowany przez agencję Ukrinform.

Doradca prezydenta Ukrainy zaznaczył, że jakikolwiek kompromis z Rosją oznaczałby przyzwolenie na łamanie prawa międzynarodowego. A to oznacza, zdaniem Podolaka, że Europa nie będzie istniała w takiej formie, w jakiej obecnie istnieje.

Wcześniej Federacja Rosyjska maskowała swoje działania, a teraz pokazuje, że te wszystkie demokracje i wartości humanistyczne nie są dla niej. I dlatego jeśli Rosja uzyska jakiś kompromis, jak to miało miejsce w 2014 roku, będzie to oznaczało, że zdominuje Europę i będzie stopniowo zwiększać finansowanie ugrupowań ultraradykalnych, finansowanie ataków terrorystycznych, dziwnych akcji protestacyjnych w całej Europie itp. To znaczy, że nie będziemy mieli wolnej przestrzeni europejskiej, do której Europejczycy są przyzwyczajeni - powiedział Podolak.



06:00

Według szacunków dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhija Najewa, rosyjskie wojska stacjonujące obecnie na terytorium Białorusi nie wystarczą do przeprowadzenia lądowego ataku na północne regiony Ukrainy.

Odnosząc się do prawdopodobnego zagrożenia militarnego na północy Ukrainy, Najew oświadczył, że "te siły nie wystarczą w tej chwili do przeprowadzenia ofensywy lądowej, ale to, co może się wydarzyć w przyszłości, zależy od intencji wroga".

Według Najewa ukraińskim obrońcom udało się znacznie wzmocnić północną granicę.

Stworzyliśmy system barier inżynieryjnych, w szczególności przeciwminowych, zwiększając ich gęstość dziesięciokrotnie wzdłuż granicy państwowej. Utworzyliśmy system linii i stanowisk obronnych - poinformował Najew na Telegramie.