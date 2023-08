Siły rosyjskie ostrzelały nad ranem centrum Chersonia na południu Ukrainy; wybuchy było słychać również w obwodzie odeskim - poinformowały ukraińskie władze. Ukraińcy zniszczyli na Krymie rosyjski system rakietowy dalekiego i średniego zasięgu S-400 Tryumf. Cztery osoby zginęły, a kolejne cztery zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku dronem Shahed na szkołę w mieście Romny w obwodzie sumskim na północy Ukrainy. Środa jest 546. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą zbieramy w relacji z 23.08.2023 r.

17:39

Pomimo zachodnich sankcji, od maja 2022 r. do czerwca 2023 r. rosyjskie linie lotnicze otrzymały komponenty do swoich samolotów Airbus i Boeing o wartości ponad 1,2 mld dolarów - poinformowała agencja Reutera.

Komponenty trafiają do Rosji przez średników w takich krajach, jak Tadżykistan, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Chiny i Kirgistan. Reuters zauważył, że żaden z tych krajów nie poparł zachodnich sankcji wobec Rosji.

17:31

Niemal 4 tys. osób uczestniczących w organizowanej w Estonii publicznej zbiórce zebrało środki na zakup dla armii Ukrainy 21 dronów zwiadowczych produkcji estońskiej. Urządzenia są w stanie operować nawet wtedy, gdy Rosjanie doprowadzą do zakłóceń w działaniu sieci GPS - informuje agencja BNS.

W zbiórce zebrano niemal 250 tys. euro. Została uruchomiona zeszłej jesieni, a jej organizatorzy - absolwenci estońskich kursów bezpieczeństwa narodowego - podjęli decyzję o jej zakończeniu we wtorek. Na Ukrainę trafią drony zwiadowcze opracowane przez estońską firmę "Threod Systems".

Drony te były już wykorzystywane na ukraińskim froncie; zasięg ich lotu wynosi do 150 kilometrów. "Drony 'Threod' nagrały już wiele ważnych materiałów filmowych i cennych informacji wywiadowczych, które miały wpływ na przebieg wojny" - podkreśla BNS.

Estońskie bezzałogowce ceni się przede wszystkim za wyjątkowo cichą pracę - pozostają niesłyszalne, nawet latając na niskich wysokościach. Ich kamera może szczegółowo uchwycić wyposażenie wroga z odległości sięgającej nawet 15 kilometrów.

17:23

Powiązany z rosyjskim resortem obrony telegramowy kanał Fighterbomber poinformował, że kilka tygodni temu śmigłowiec Mi-8 z powodu awarii nawigacji wylądował na lotnisku w ukraińskiej Połtawie. Ukraińskie media przekazały jednak, że pilot celowo przekroczył granicę, bo zdecydował się na współpracę z ukraińskim wywiadem wojskowym.

17:15

Nasze dzisiejsze spotkanie jest żywym dowodem na to, że społeczność międzynarodowa zrozumiała znaczenie nielegalnej okupacji Krymu i innych ziem ukraińskich dla całego świata - powiedział prezydent RP Andrzej Duda w zdalnym przemówieniu w ramach szczytu Platformy Krymskiej.

Według prezydenta, okupacja Krymu "jest nie tylko realizacją ideologii 'russkiego miru' w praktyce, ale także złowieszczym znakiem dla świata, który może się zmaterializować, gdy nie będzie przestrzegane prawo międzynarodowe, prawa człowieka czy postanowienia Karty Narodów Zjednoczonych".

17:07

Alarm przeciwlotniczy w Kijowie oraz obwodach mikołajowskim i chersońskim został odwołany.

Wcześniej Siły Powietrzne Ukrainy informowały o możliwym wystrzeleniu rosyjskich rakiet Kalibr na terytorium Ukrainy. Zagrożenie nie zostało jednak potwierdzone.

16:59

Po tym, jak Unia Europejska zakazała wjazdu ciężarówek i naczep zarejestrowanych w Rosji, drogowy transport towarowy przez wschodnią granicę jest realizowany głównie przez fińskie firmy - podało fińskie radio Yle.

Według fińskiej służby celnej, mimo sankcji towarowych oraz ostatnich restrykcji natężenie transportu na wschodniej granicy na razie nie zmniejszyło się. Wiele towarów wciąż można między UE a Rosją przewozić. Są to m.in. niektóre produkty i sprzęt medyczny, optyczny czy wyroby chemiczne, a także np. produkty humanitarne. Coraz częściej taki transport - aż do miejsca przeznaczenia - prowadzony jest jedynie ciężarówkami i naczepami na fińskich tablicach rejestracyjnych - podkreślono w relacji.

16:52

Magazyn należący do prywatnej firmy został uszkodzony w wyniku rosyjskiego ostrzału miejscowości Mychajliwka w obwodzie charkowskim.

16:45

Prezydent Węgier Katalin Novák po raz drugi od czasu objęcia urzędu odwiedza Kijów, jednak nie przełoży się to zapewne na poprawę stosunków węgiersko-ukraińskich, które zależą od polityki rządu Viktora Orbána - ocenia tygodnik HVG.

Rano prezydent oddała cześć ofiarom wojny na Ukrainie, a po południu bierze udział w odbywającej się po raz trzeci Platformie Krymskiej. Jednak prasa węgierska podkreśla głównie fakt, że od początku rosyjskiej inwazji w stolicy Ukrainy wizyty nie złożył ani premier Viktor Orbán (pomimo zaproszenia od Wołodymyra Zełenskiego), ani minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó.

16:38

Władimir Putin zapomniał, że nosi zegarek na prawej ręce? A może to nie on? W mediach społecznościowych pojawiło się nowe nagranie z rosyjskimi prezydentem. Jego zachowanie kolejny raz wywołało w sieci lawinę komentarzy. "Co się dzieje?" - zapytał na X (dawniej Twitter) doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.

16:30

Japońskie Morskie Siły Samoobrony poinformowały o rozpoczęciu w poniedziałek manewrów morskich z marynarkami wojennymi USA i Kanady u wybrzeży Wysp Kurylskich - podała agencja Kyodo.

Są to pierwsze w historii ćwiczenia w pobliżu wysp znajdujących się pod kontrolą Rosji, do których roszczenia wysuwa Japonia.

Japońska marynarka poinformowała, że ćwiczenia Noble Chinook, które rozpoczęły się w poniedziałek, potrwają do 28 sierpnia. Bierze w nich udział pięć okrętów, w tym japoński niszczyciel Hyuga.

16:23

W Kijowie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

16:16

Litwa we wrześniu dostarczy Ukrainie wyrzutnie NASAMS - poinformował prezydent Litwy Gitanas Nausėda po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.