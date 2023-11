15:50

To mogą być podstawy do wysunięcia oskarżenia o popełnienie zbrodni wojennych. Według międzynarodowej firmy prawniczej Global Rights Compliance, rosyjski prezydent Władimir Putin świadomie chciał doprowadzić do głodu na Ukrainie. Donoszą o tym brytyjskie media.

15:04

Cztery osoby zginęły, a trzy odniosły obrażenia w rosyjskim ataku na miasto Sełydowe w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

Do ataku rakietowego doszło w środę. Całkowicie zburzony został dom mieszkalny, a częściowo - trzypiętrowy blok. Uszkodzono 16 domów jednorodzinnych i siedem wielorodzinnych.

Początkowo informowano, że spod gruzów zburzonego budynku wydobyto dwa ciała, ale następnego dnia znaleziono dwa kolejne - było to małżeństwo w wieku 43 i 44 lat.

14:00

Ukraiński wywiad opublikował nagranie wideo przedstawiające przygotowania swoich sił specjalnych i realizację nalotów na terytorium tymczasowo okupowanego Krymu.