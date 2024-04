Amerykańska pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu zatwierdzona. Joe Biden zapowiedział, że "dosłownie w ciągu kilku godzin" USA zaczną wysyłać sprzęt na Ukrainę, w tym amunicję do systemów obrony powietrznej i artylerii oraz "systemy rakietowe" i wozy opancerzone. Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk ocenia z kolei słowa prezydenta Zełenskiego o "sprawiedliwym pokoju". "Można interpretować je jako gotowość przynajmniej zamrożenia wojny z Rosją na warunkach korzystnych dla Ukrainy" - ocenił. Środa, 24 kwietnia 2024 r. to 791. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące rosyjskiej inwazji znajdziecie w naszej relacji.

Planowane przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej mogłoby wymagać zwiększenia budżetu wspólnoty nawet o 20 proc. - powiedział unijny komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn. Brzmi to gigantycznie, ale odpowiada tylko 0,2 proc. europejskiego produktu krajowego brutto i jest to z pewnością wykonalne - ocenił Hahn w rozmowie z niemieckimi dziennikami.

W jego opinii to "opłacalna inwestycja, ponieważ Ukraina ma ogromny potencjał gospodarczy". Wzrost budżetu UE o 20 proc. oznaczałby w teorii dodatkowe 200 mld euro w siedmioletnim okresie budżetowym. Komisarz stwierdził też, że "najmniejszym zmartwieniem jest strona finansowa". Większy problem stanowi przygotowanie przystąpienia Ukrainy do wspólnoty - powiedział.

Amerykańska pomoc dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu zatwierdzona. Prezydent Joe Biden podpisał ustawę o pomocy dla tych państw. "Wspieramy Ukrainę teraz, by powstrzymać Putina przed wciąganiem Stanów Zjednoczonych w wojnę w Europie w przyszłości" - powiedział Biden.