12:45

Więcej o podpisaniu trzeciej wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy NATO i Unii Europejskiej w sprawie wsparcia dla Ukrainy piszemy w artykule:

12:31

UE będzie nadal wspierać Ukrainę. Będziemy naciskać na Kreml tak długo, jak będzie trzeba, sankcjami. Rozszerzymy sankcje na tych, którzy militarnie wspierają wojnę Rosji, jak Białoruś czy Iran - powiedziała na konferencji w Brukseli szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Przedstawimy propozycję nowych sankcji na Białoruś w odpowiedzi na jej rolę w rosyjskiej wojnie w Ukrainie - podkreśliła szefowa KE na wspólnej konferencji w Brukseli z szefem NATO Jensem Stoltenbergiem i szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem.

Wskazała, że państwa członkowskie muszą zwiększyć moce produkcyjne przemysłu obronnego i koordynować uzupełnianie sprzętu wojskowego.

Jak dodała, od początku wojny Rosji z Ukrainą współpraca UE-NATO zacieśniła się, a dziś dzięki wspólnej deklaracji partnerstwo zostało przeniesione na wyższy poziom. Będziemy pogłębiać naszą współpracę i rozszerzać ją na nowe obszary - zaznaczyła.

12:13

Dzieci ze zniszczonego, okupowanego przez rosyjskie wojska Mariupola zostały zmuszone do podziękowań i występów artystycznych dla żołnierzy wroga; rodziców ostrzeżono, że każdy przejaw sprzeciwu spotka się z surową karą - powiadomił lojalny wobec Kijowa doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko.

"W poniedziałek dzieci zostały spędzone po to, by dziękować zabójcom swojego dzieciństwa, rodziców i bliskich. Dziękować i dostarczać rozrywki występami (artystycznymi). Rodziców ostrzeżono - jeśli ktoś będzie się sprzeciwiał albo nagrywał, to piwnice w Mariupolu już czekają na niezadowolonych. Jeśli do tego czasu istniało (w mieście) dno dna, to dzisiaj ostatecznie je przebito" - napisał Andriuszczenko na Telegramie. Samorządowiec dołączył do swojego komunikatu zdjęcia "występów" dla rosyjskich żołnierzy.

12:10

Reżim w Moskwie chce innej Europy. Chce kontrolować swoich sąsiadów. Traktuje demokrację i wolność jako zagrożenie. Będzie to miało długofalowe konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa. Musimy nadal wzmacniać transatlantycką więź w NATO, partnerstwo między Sojuszem a Unią Europejską i zwiększać nasze wsparcie dla Ukrainy - postulował sekretarz generalny Sojuszu.

Jak podkreślił, "w świecie narastającej strategicznej rywalizacji, autokratyczni władcy rzucają wyzwanie naszym interesom, wartościom i zasadom demokratycznym", czyniąc to za pośrednictwem środków militarnych, politycznych, gospodarczych i technologicznych.

11:47

NATO musi zwiększyć wsparcie dla Ukrainy - stwierdził szef NATO Jens Stoltenberg na konferencji prasowej.

11:40

Rosyjski reżim traktuje demokrację jako zagrożenie; ma to konkretne konsekwencje w dziedzinie bezpieczeństwa dla nas - powiedział na konferencji prasowej szef NATO Jens Stoltenberg.

10:58

Zaginieni na Ukrainie dwaj brytyjscy wolontariusze - 48-letni Andrew Bagshaw, który mieszka w Nowej Zelandii, i 28-letni Christopher Parry z Truro w Kornwalii - pomagali w ewakuacji z Donbasu - informuje we wtorek stacja BBC.

Parry w czasie świąt Bożego Narodzenia rozmawiał z lokalną, kornwalijską sekcją BBC na temat pomocy w ewakuacji ludzi z ostrzeliwanego przez Rosjan Bachmutu na wschodzie Ukrainy. Mówił m.in., że to, iż "ludzie tu są tak mili", napędza jego chęć do pomocy, a także o nieustannych bombardowaniach, których doświadcza, będąc na linii frontu i o tym, że raz jeden z dronów przeleciał 10 metrów od jego twarzy.

10:50

Amerykański resort obrony zawarł kontrakt z firmą zbrojeniową L3Harris Technologies, przewidujący wyprodukowanie 14 systemów przeciwdronowych VAMPIRE w celu dostarczenia ich Ukrainie; wartość porozumienia opiewa na 40 mln dolarów - poinformował koncern w poniedziałkowym oświadczeniu.

10:41

MSW Łotwy zaproponowało zawieszenie obowiązywania ustawy o repatriacji z powodu dużej liczby wniosków składanych przez obywateli Rosji - podał niezależny rosyjski portal Meduza. W 2022 roku Rosjanie stanowili 81 proc. osób, które skorzystały z ustawy.

"W 2022 roku udział obywateli Rosji sięgnął już 81 proc. z ogólnej liczby osób, które otrzymały status repatrianta bądź członka rodziny repatrianta" - głosi oświadczenie MSW, przekazane przez Meduzę w poniedziałek wieczorem. Ministerstwo zaznaczyło, że liczba wniosków o repatriację z Rosji znacznie wzrosła, szczególnie "w tym czasie, gdy stabilność gospodarcza i międzynarodowa Rosji są zagrożone w wyniku inwazji rosyjskiej na Ukrainę".



Ustawa, uchwalona w 1995 roku, pozwala na osiedlenie się na Łotwie osobom, których przodkowie byli etnicznymi Łotyszami bądź Liwami.

10:33

General Aleksandr Łapin został dowódcą rosyjskich wojsk lądowych - donosi agencja TASS powołując się na rosyjskie ministerstwo obrony.

Wcześniej Łapin był dowódcą Centralnego Okręgu Wojskowego.

Ramzan Kadyrow i Jewgienij Prigożyn mocno krytykowali Łapina. Kadyrow - po tym, jak rosyjskie wojska wycofały się z Łymanu - nazwał go "nieudacznikiem".

10:18

W rosyjskiej niewoli wciąż przebywa około 2 tys. ukraińskich żołnierzy, którzy wiosną ubiegłego roku bronili zakładów metalurgicznych Azowstal w Mariupolu; wśród jeńców są zarówno mężczyźni, jak i kobiety - oznajmiła w poniedziałek Hałyna Kłempouz, przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin Obrońców Azowstalu.

10:06

710 żołnierzy rosyjskich miało zginąć minionej doby w Ukrainie - podaje sztab generalnych ukraińskich sił zbrojnych. W komunikacie jest też mowa o zniszczeniu rosyjskiego okrętu wojennego.

Sztab nie chce jeszcze ujawniać szczegółów. Natomiast wiadomo, że to siedemnasta rosyjska jednostka stacjonująca na Morzu Czarnym zniszczona od początku wojny. To świadczy o tym, że Ukraińcy mają możliwości skutecznie obierać za cel okręty marynarki wojennej Putina.

09:55

Rosyjskie media podały, że nie będzie publikacji list ofiar ukraińskiego ataku na bazę świeżo zmobilizowanych żołnierzy w Makijewce. Tak tłumaczy to wojskowy komisarz obwodu samarskiego Aleksiej Wdowin.

List nie można publikować po pierwsze, dlatego, że to dane osobowe. Po drugie, byłoby to korzystne dla zagranicznych wywiadów, które mogłyby przeprowadzić prowokacyjnych działań przeciwko bliskim ofiar - poinformowano.

Rosja utrzymuje, że w sylwestrową noc w ukraińskim ataku rakietami HIMARS w sylwestrową noc zginęło 89 wojskowych. Kijów twierdzi, że śmierć poniosło nawet 400 żołnierzy.



09:44

"Rosyjska oś Sołedaru jest najprawdopodobniej próbą otoczenia Bachmutu od północy i przerwania ukraińskich linii komunikacyjnych. Część walk koncentruje się na wejściach do 200-kilometrowych nieczynnych tuneli kopalni soli, które biegną pod tym dystryktem. Obie strony prawdopodobnie obawiają się, że mogą one zostać wykorzystane do infiltracji za ich linie. Pomimo zwiększonej presji na Bachmut, Rosja raczej nie zajmie miasta w najbliższym czasie, ponieważ siły ukraińskie utrzymują w głębi stabilne linie obronne oraz kontrolę nad szlakami zaopatrzeniowymi" - twierdzi brytyjski wywiad wojskowy.