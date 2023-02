11:50

Na kierunku Swatowego, miasta w obwodzie ługańskim, walki trwają przez całą dobę; Rosjanie zintensyfikowali ogień artyleryjski i rzucają falami do walki kolejne oddziały - powiedział w środę telewizji Espreso ukraiński wojskowy Jurij Fedorenko.

Intensywność ostrzałów artyleryjskich przeciwnika jest więcej niż lawinowa. Nakrywają niektóre odcinki, zrównując je z ziemią, ale armii ukraińskiej udaje się skutecznie prowadzić kontrostrzały. W ciągu ostatnich kilku dni zniszczono ponad 6 pojazdów opancerzonych, w tym dwa czołgi przeciwnika - powiedział Fedorenko, dowódca kompanii walczącej na wschodzie Ukrainy i deputowany kijowskiej rady miejskiej.

Wróg stara się przejąć inicjatywę i wykryć słabe miejsca w obronie armii ukraińskiej. Przeciwnik wysyła falami siłę żywą i próbuje przedrzeć się przez nasze pozycje, ale ponosi straty i wycofuje się - relacjonował wojskowy.

Opisując sytuację w rejonie Kreminnej, miasta na południe od Swatowego, Fedorenko powiedział, że Rosjanie angażują tam maksymalne rezerwy w ludziach i sprzęcie. Zapewnił, że "inicjatywa jest po stronie armii ukraińskiej". Rejon Kreminnej to jeden z odcinków frontu w ukraińskim Donbasie, gdzie trwają najcięższe walki. W obwodzie ługańskim front przebiega na linii Swatowe-Kreminna, w rejonie szosy będącej ważnym szlakiem zaopatrzeniowym wojsk rosyjskich.

11:46

Wdowy separatystów z tzw. Donieckiej Republiki Ludowej otrzymały 21 futer w ramach "podzięki".

Na filmie kobiety ustawiają się w rzędzie, by podziękować. Dzisiaj niespodziewanie otrzymaliśmy taką pomoc. Jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Zgromadziły się tu rodziny poległych żołnierzy. Z całego serca bardzo Wam dziękujemy - mówiła jedna z nich.

11:00

Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak najprawdopodobniej ogłosi rozszerzony program szkolenia ukraińskich żołnierzy, a także dostawy broni dalekiej zasięgu do Kijowa - jak podaje "The Guardian" taka deklaracja ma paść podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenski.

Szkoleni mają być piloci myśliwców oraz żołnierze marynarki.

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy Brytyjczycy przeszkolili 10 tys. ukraińskich żołnierzy, a w tym roku planowane jest przeszkolenie kolejnych 20 tysięcy.

Zełenski odwiedza dziś Wielką Brytanię. To jego pierwsza wizyta w tym kraju od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.

10:44

Jedna z rosyjskich rakiet, która spadła na Charków, trafiła w teren Parku Gorkiego. To już drugi atak wymierzony w tej rejon. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie było też żadnych szkód.

10:37

Do księgarni w Moskwie trafiły nowe mapy Rosji, na których ukraińskie obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński zostały włączone do Federacji Rosyjskiej - poinformowała telewizja RBK.

10:25

Zmobilizowani z obwodu irkuckiego nagrali apel do prezydenta Rosji, ministra obrony i regionalnego gubernatora. Podkreślali, że zostali oddelegowani do jednostki na terenie Donieckiej Republiki Ludowej, tylko że nie będą służyć w obronie - do czego zostali wyszkoleni, ale w jednostce samolotów szturmowych.

Według zmobilizowanych średnia wieku w ich oddziale to 35-40 lat, a wielu jest przewlekle chorych i ma nadwagę.

Trudno sobie wyobrazić, jak taka jednostka może wykonywać misje bojowe związane ze szturmem. Nie odmawiamy służenia celom profilowym naszego oddziału. Wśród naszych żołnierzy są już nieuzasadnione straty bojowe, których nie mamy prawa powtarzać - powiedział jeden z mężczyzn.

10:05

Szef obwodu ługańskiego, na wschodzie Ukrainy, Serhij Hajdaj poinformował w środę, że na odcinku frontu w rejonie miasta Kreminna trwa "maksymalna eskalacja" walk; siły rosyjskie intensyfikują ostrzały i codziennie ponawiają ataki, rzucając falami do walki kolejne oddziały.

Na kierunku Kreminnej mamy teraz maksymalną eskalację, maksymalną liczbę ostrzałów i prób przerwania naszej obrony. Ataki wojsk rosyjskich są praktycznie codzienne - niewielkimi grupami, nie większymi niż pluton, ale w ciągłych falach - oświadczył Hajdaj.

W komentarzu, przekazanym przez portal ZN.UA, szef obwodu zapewnił, że siły ukraińskie odparły ataki rosyjskie w Biłohoriwce, miejscowości leżącej w pobliżu granicy z obwodem donieckim, 12 km od Kreminnej.

09:59

Rosja zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o wpisanie byłego muzyka Pink Floyd Rogera Watersa na listę mówców na zbliżającym się posiedzeniu w sprawie Ukrainy. Waters od początku inwazji zajmuje prorosyjskie stanowisko, oskarżając USA o zaognianie konfliktu i prosząc Wołodymyra Zełenskiego, by usiadł do rozmów z Władimirem Putinem.

09:35

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyleciał do Wielkiej Brytanii - poinformowało Downing Street.

09:01

Od czasu wycofania się Rosji z zachodniego brzegu Dniepru w delcie tej rzeki trwają potyczki, ale jest bardzo mało prawdopodobne, by Rosja podjęła próbę szturmu w celu przekroczenia rzeki - przekazało w środę brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że od kiedy Rosja wycofała swoje siły z zachodniego brzegu Dniepru w listopadzie 2022 roku, na skomplikowanej sieci wysp i dróg wodnych tworzących deltę Dniepru trwają potyczki i prowadzone jest rozpoznanie. Siły rosyjskie prawie na pewno użyły małych łodzi, aby spróbować utrzymać obecność na kluczowych wyspach; Ukraina kilka razy z powodzeniem wysłała artylerię dalekiego zasięgu, aby zneutralizować rosyjskie placówki, a obie strony prawdopodobnie rozmieściły również małe grupy na Mierzei Kinburskiej, która zapewnia kontrolę nad Zatokę Dnieprowską.

Obie strony prawdopodobnie dążą do utrzymania obecności na tych obszarach, aby kontrolować dostęp morski do strategicznie ważnej rzeki oraz aby zapewnić ostrzeżenie przed każdą próbą przeprowadzenia przez przeciwnika poważnego ataku przez rzekę. Jest bardzo mało prawdopodobne, że Rosja podejmie próbę szturmowego przekroczenia Dniepru: byłoby to prawdopodobnie niezwykle skomplikowane i kosztowne - napisano.

08:05

Amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną opisuje w najnowszym raporcie sytuację na froncie w obwodzie ługańskim, gdzie toczą się zacięte walki o kluczową trasę Swatowe-Kreminna.

"Siły rosyjskie podejmowały 7 lutego ograniczone ataki lądowe koło Swatowego i Kreminnej" - relacjonuje ISW. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy twierdzi, że atak rosyjski koło Kreminnej i pobliskiej Dibrowy (5 km na południowy zachód od Kreminnej) został odparty. Media państwowe w Rosji twierdzą zaś, że Rosjanie odparli atak ukraiński w miejscowości Nowoseliwske, (około 20 km na północy zachód od Swatowego.

Jeden z rosyjskich blogerów wojskowych twierdzi, że siły rosyjskie posunęły się kilka kilometrów naprzód w rejonie Biłohoriwki, miejscowości leżącej 12 km od Kreminnej. ISW ocenia przy tym, że wojska ukraińskie kontrolują Biłohoriwkę.

W obwodzie donieckim Rosjanie poczynili taktyczne postępy na północ od Bachmutu, w rejonie miejscowości Błahodatne (7 km na północ od Bachmutu) i Krasna Hora (między Bachmutem i Błahodatnem).

07:21

Armia ukraińska wyeliminowała 910 wrogów, 15 opancerzonych wozów bojowych, 8 czołgów, wrogi samolot i helikopter w ciągu ostatniej doby - podał sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

05:56

Rosjanie przeprowadzili 125 ostrzałów w obwodzie sumskim - poinformowała lokalna administracja. Jeden z pocisków trafił w budynek mieszkalny, zginęła kobieta.

05:24

Inwazja Putina jest epokowym testem. Testem dla Ameryki, testem dla świata: czy staniemy w obronie najbardziej podstawowych zasad? Czy staniemy w obronie suwerenności? Czy staniemy w obronie prawa ludzi do życia wolnego od tyranii? Czy staniemy w obronie demokracji? - powiedział prezydent USA Joe Biden podczas corocznego orędzia o stanie państwa w Kongresie. Rok później, znamy odpowiedź: Tak, staniemy. Tak stanęliśmy. Razem zrobiliśmy to, co Ameryka robi najlepiej: przewodziliśmy - dodał.

Zwracając się do ambasador Ukrainy w USA Oksany Markarowej, która jest jednym z gości honorowych, zapewnił ją, że Ameryka jest zjednoczona we wsparciu jej kraju.

Będziemy was wspierać tak długo, jak trzeba - powiedział Biden.

05:12

Rosjanie w nocy ponownie zaatakowali Charków - poinformował szef władz obwodowych Ołeh Synehubow.

OSTRZEŻENIE! Mieszkańcy Charkowa i regionu, okupanci atakują! Udajcie się do schronów! - napisał.

Synehubow dodał, że pociski Rosjan trafiły w centralną część Charkowa, a w miejscu jednego z trafień wybuchł pożar. Wstępnie S-300, od 6 do 10 pocisków - wyjaśnił.

Z kolei mer Charkowa Ihor Terechow napisał na Telegramie, że w miasto uderzyło sześć rakiet. Jak dotąd mamy potwierdzenie ataków na zakład przemysłowy - poinformował.

05:08

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba poinformował w nocy z wtorku na środę na Twitterze, że rozmawiał telefonicznie z sekretarzem stanu USA Anthonym Blinkenem.

Odbyłem rozmowę telefoniczną z sekretarzem stanu Blinkenem w sprawie nowej pomocy wojskowej, nowych sankcji wobec Rosji i przygotowań do ważnego wydarzenia w kontekście zbliżającej się rocznicy inwazji na pełną skalę, dokonanej przez Federację Rosyjską - napisał szef ukraińskiej delegacji.