16:27

Prezydent Rosji Putin podpisał ustawę o wpisaniu dnia "aneksji" czterech obwodów Ukrainy na listę "Dni chwały militarnej Rosji".

15:26

W obwodzie donieckim Rosjanie zbombardowali koksownię.

Według sił ukraińskich jedna z rakiet wroga trafiła w magazyn naftalenu w zakładzie, a jej pozostałości obecnie płoną.

15:13

Ukrinform opublikował najnowsze zdjęcia pokazujące jak teraz wygląda Bachmut, Kliszczejówka i Andrijówka.

15:08

Ukraina wykorzystuje wszelkie środki, aby odzyskać kontrolę nad całym terytorium państwa. Każdy atak na naszą infrastrukturę energetyczną i ludność cywilną postrzegamy jako zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego. W związku z tym analizujemy, co Ukraina może zrobić i podejmujemy odpowiednie wrażliwe kroki na terytorium Ukrainy. Na pewno zapytam o to właściwe służby - tak na pytanie o to czy w wyniku ataku na siedzibę Floty Czarnomorskiej zginął jej dowódca, odpowiedział Wołodymyr Zełenski podczas konferencji z Jensem Stoltenbergiem.

14:27

Ukraińskie wojska prowadzące kontrofensywę w obwodzie zaporoskim mogą w najbliższym czasie przesunąć się w głąb rosyjskich pozycji; siły wroga prawdopodobnie nie kontrolują już linii okopów w pobliżu miejscowości Werbowe, co ułatwia zadanie Ukraińcom - zauważył w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Oto infografika obrazująca sytuację w obwodzie zaporoskim:

/ PAP





13:48

Rosyjskie siły walczą na Ukrainie o imperialne złudzenia Moskwy, lecz bez powodzenia; ukraińskie wojska stopniowo zdobywają teren podczas kontrofensywy - ocenił w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który przybył z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa i spotkał się tam z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Mogę potwierdzić, że NATO posiada umowy ramowe na (zakup) amunicji o wartości 2,4 mld euro, w tym wiążące zamówienia o wartości 1 mld euro. Obejmuje to takie (rodzaje uzbrojenia), jak amunicja artyleryjska kalibru 155 mm, przeciwpancerne pociski kierowane i amunicja czołgowa - oświadczył Stoltenberg, wyjaśniając, że są to środki finansowe przeznaczone na uzupełnienie zasobów państw członkowskich Sojuszu, które przekazują pomoc wojskową Ukrainie.

13:33

Obecna wojna, to nie konflikt Putina z Zełenskim, lecz dyktatora ze światem demokratycznym. Rumunia stoi na stanowisku, że Ukrainie należy pomagać - oświadczył premier Marcel Ciolacu. Bukareszt negocjuje z Ukrainą warunki importu zbóż, które nie uderzą w rumuńskich rolników.

W drodze dialogu znaleźliśmy system licencjonowania eksportu z Ukrainy, zapewniający ochronę rolników, ale nie wprowadziliśmy zakazu - podkreślił Ciolacu w środowym wywiadzie dla telewizji Digi24.

Premier zaznaczył, że Rumunia nie zdecydowała się, tak jak Polska, na wprowadzenie jednostronnego embarga na ukraińskie zboże, ponieważ "byłby to sygnał, że nie chcemy pomagać Ukrainie, a to jest nieprawda".



13:11

Po 18 października, gdy przestanie obowiązywać rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 roku, przewidująca utrzymanie zakazu eksportu uzbrojenia rakietowego przez Iran do 2023 roku, Rosja może nabyć irańskie pociski balistyczne o zasięgu powyżej 300 km - ostrzegł w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

12:50

W Kijowie trwa niezapowiedziana wizyta szefa NATO. Jens Stoltenberg spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.