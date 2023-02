Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych, zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka. Chiński minister spraw zagranicznych oświadczył, że Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli. Przywódca Rosji Władimir Putin wygłosi dziś orędzie o stanie państwa. Wtorek to 363. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 21.02.2023 r.

Bahmut, Ukraina / Maria Senovilla / PAP/EPA

05:35

Wizyty prezydenta Joe Bidena Kijowie i Warszawie przypominają, kto faktycznie przewodzi Europie. Gdyby Ukraina zależała tylko od Europy byłaby już rosyjska - pisał dziennik "Washington Post" przytaczając wypowiedzi amerykańskich i zagranicznych analityków.



Gazeta zwraca uwagę, że Biden zapowiedział kolejny, półtoramiliardowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował też "niesłabnące zaangażowanie w demokrację, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy".

Jak przewiduje dziennik przywódca amerykański powtórzy w Warszawie, że USA pod jego przywództwem zjednoczyły większość Zachodu i NATO w obronie Ukrainy, w solidarności, która - jego zdaniem i innych przywódców Paktu Północnoatlantyckiego - będzie trwała.

05:33

Chiny są "głęboko zaniepokojone" eskalacją konfliktu na Ukrainie i możliwością wymknięcia się sytuacji spod kontroli - powiedział chiński minister spraw zagranicznych Qin Gang cytowany przez agencję Reutera.

Wzywamy niektóre kraje do natychmiastowego zaprzestania podsycania ognia - powiedział minister podczas przemówienia. Stoimy zdecydowanie przeciwko jakiejkolwiek formie hegemonii i przeciwko jakiejkolwiek zagranicznej ingerencji w sprawy Chin - dodał.

05:11

Dwoje poprzednich premierów Wielkiej Brytanii - Boris Johnson i Liz Truss - wezwało do natychmiastowego przekazania Ukrainie samolotów bojowych, zwiększając presję w tej sprawie na obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka.

Podczas debaty w Izbie Gmin na temat Ukrainy Johnson powiedział, że nie wolno popełniać tych samych błędów, których efektem było zajęcie przez Rosję Krymu. To była zbiorowa słabość Zachodu w 2014 roku, faktyczne przyzwolenie na agresję Putina, które pomogło przekonać go, że może dokonać ataku w zeszłym roku. Nie wolno nam popełnić tego błędu ponownie. Po roku rzezi musimy robić więcej zbiorowo, aby pokazać mieszkańcom Rosji, co tracą przez złe rządy Putina - mówił.

Ale przede wszystkim musimy dać Ukraińcom to, czego potrzebują, aby wygrać tę wojnę w tym roku. Przejdźmy do sedna i dajmy im również samoloty. Powinniśmy dać im to, czego potrzebują, nie w przyszłym miesiącu, nie w przyszłym roku, ale teraz - mówił Johnson, po czym dodał: Zapewniając, że Ukraina wygra, a Putin poniesie porażkę, czynimy najlepszą i najbardziej efektywną finansowo inwestycję w długoterminowe bezpieczeństwo, nie tylko strefy euroatlantyckiej, ale całego świata.

Do tego samego wezwała Truss, dla której było to pierwsze wystąpienie w Izbie Gmin od czasu jej rezygnacji z urzędu premiera w październiku zeszłego roku. Zbudowaliśmy teraz sojusz krajów dostarczających broń i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć czołgi, i nie mogę się doczekać, aby zobaczyć odrzutowce na Ukrainie, aby pomóc tym dzielnym Ukraińcom - mówiła.