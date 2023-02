Budanow: Wiosna 2023 roku będzie przełomowym momentem wojny z Rosją [RELACJA]

Wiosna 2023 roku, a konkretnie okres pomiędzy kwietniem i końcem wiosny będzie przełomowym momentem naszej wojny z Rosją; dojdzie wówczas do decydujących rozstrzygnięć - prognozuje szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyryło Budanow. Wojska ukraińskie przeprowadziły udany ostrzał rosyjskiego magazynu amunicji w okupowanym Mariupolu - informuje portal Ukraińska Prawda. Wcześniej media informowały o wielokrotnych odgłosach wybuchów w tym okupowanym mieście portowym nad Morzem Azowskim. Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach Mariupola. Dziś w Brukseli odbywają się rozmowy w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. To 364. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji na wschód od polskiej granicy znajdziecie w naszej relacji z 22.02.2023 r..

Ukraiński żołnierz, obwód doniecki / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

13:13

Wiosna 2023 roku, a konkretnie okres pomiędzy kwietniem i końcem wiosny będzie przełomowym momentem naszej wojny z Rosją; dojdzie wówczas do decydujących rozstrzygnięć - prognozuje szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Kyryło Budanow w środowej rozmowie z portalem Forbes Ukraina.

Moje subiektywne zdanie jest takie, że - jeśli porównamy tę wojnę do meczu piłkarskiego - to obecnie mamy remis 1:1 i 70. minutę gry. (...) Pamiętajmy jednak, że łatwiej gra się na własnym boisku i nie jesteśmy sami, ponieważ razem z nami walczy cały cywilizowany świat - podkreślił Budanow.

W ocenie szefa wywiadu szansą Ukrainy są duże problemy wroga związane z uzupełnianiem zapasów uzbrojenia. Rosja to nie Związek Radziecki. (...) Już od dwóch miesięcy rosyjskie zgrupowanie wojskowe na Ukrainie funkcjonuje w reżimie permanentnego oszczędzania amunicji. (Przeciwnik) używa standardowej ilości pocisków tylko na kierunkach bachmuckim, łymańskim i wuhłedarskim. Wszystkie inne (rosyjskie) odcinki frontu przeszły na tryb oszczędnościowy - oznajmił rozmówca Forbes Ukraina.



12:53

"Myślę, że - jak na obecną sytuację - liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce jest wystarczająca. (...) Nie mam najmniejszych wątpliwości, że dopóki ta Rosja jest bandycka, a później, jeżeli będzie trwać jako nowotwór złośliwy, dopóty Amerykanie będą w Polsce" - mówił w Rozmowie w południe w RMF FM prof. Roman Kuźniar.

12:43

Ukraina zareaguje na jakiekolwiek zwiększenie liczebności wrogich wojsk na kierunku północnym. Jeśli wzrośnie ona kilkakrotnie, to i my będziemy zwiększać liczbę naszych wojsk. Będzie to się odbywać symetrycznie. Jeśli podwyższą poziom zagrożenia - my podniesiemy poziom naszego reagowania - powiedział Serhij Najew.

12:30

Rosja zaangażowała w wojnę przeciwko Ukrainie ponad 350 tysięcy żołnierzy, którzy są na terytorium Ukrainy i wokół niej - powiedział w środę dowódca Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Najew. Na Białorusi - dodał - przebywa 10,5 tys. wojskowych Rosji.

12:00

Wojska ukraińskie przeprowadziły udany ostrzał rosyjskiego magazynu amunicji w okupowanym Mariupolu - powiadamia portal Ukraińska Prawda.

W okupowanym Mariupolu w środę rano zagrzmiały eksplozje w porcie morskim, gdzie najeźdźcy składują amunicję - pisze Ukraińska Prawda. Portal powołuje się na informacje rady miejskiej Mariupola w Telegramie. Ukraińska administracja nie ma dostępu do okupowanego miasta, a informacje pochodzą najprawdopodobniej od świadków.

11:41

Z przemówienia amerykańskiego prezydenta w Warszawie wynika, że podjął on jasną decyzję: chce dalej przeciwstawiać się Putinowi. Z punktu widzenia Bidena to nie Ukraina, ale Rosja jako napastnik powinna ustąpić - komentuje portal tygodnika "Spiegel".

Joe Biden w Warszawie podkreślił, że poparcie sojuszników dla Ukrainy będzie niezachwiane. Walka z autokratami stała się misją Joe Bidena. Jego nieoczekiwane pojawienie się w Kijowie i przemówienie (w Warszawie) pokazały, że nie boi się Putina. Jest wręcz przeciwnie - zauważa "Spiegel".

Demokracje stają się silniejsze, autokraci słabną. Putin nigdy nie odniesie zwycięstwa na Ukrainie - podkreślił Biden w Warszawie.

11:22

"Czy Bóg będzie mógł wybaczyć tyle zbrodni i tyle przemocy?", "czy zrobiono wszystko, co możliwe, by zatrzymać wojnę?" - pytał papież Franciszek nawiązując do przypadającej w piątek pierwszej rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Apelował o konkretne zaangażowanie na rzecz zakończenia konfliktu.



11:21

W co najmniej 10 miastach Rosji ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Ostrzeżenia popłynęły z kilku komercyjnych rozgłośni radiowych.

Niedługo potem. rosyjskie ministerstwo sytuacji nadzwyczajnych podało, że alarm był fałszywy, a nadano go w wyniku ataku hakerskiego.

11:11

Węgry grożą zablokowaniem przedłużenia unijnych sankcji na Rosję, które muszą być odnawiane co sześć miesięcy - poinformował portal Politico.



Według informacji, które portal uzyskał ze źródeł dyplomatycznych, Budapeszt domaga się usunięcia kilku nazwisk z listy sankcyjnej.

10:40

Szefowie MSZ państw grupy G7 potwierdzili we wtorek "niewzruszoną solidarność z Ukrainą", potępili zbrodnie wojenne Rosji i podkreślili, że winni tych zbrodni, w tym Putin i rosyjskie przywództwo, powinni być pociągnięci do odpowiedzialności.



Nie może być bezkarności dla zbrodni wojennych i innych okrucieństw, w tym ataków na ludność cywilną i infrastrukturę, jak również operacje filtracyjne i przymusowe deportacje Ukraińców do Rosji - napisano w komunikacie po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw grupy w kuluarach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

10:18

Unia Europejska ma trzystopniowy plan zaopatrzenia Ukrainy w amunicję - ustaliła brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Zawiera on zarówno działania możliwe do szybkiego zrealizowania, jak i te bardziej czasochłonne.

10:00

W poniedziałek, czyli w dniu niezapowiedzianej wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Kijowie, Rosja przeprowadziła nieudany test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Sarmat, zdolnego do przenoszenia głowic jądrowych - poinformowała stacja CNN.



Strona rosyjska miała powiadomić Waszyngton o planowanej próbie rakiety, podobnie jak władze USA uprzedziły Kreml o podróży Bidena na Ukrainę. Stany Zjednoczone nie uznały testu pocisku Sarmat za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa - przekazała amerykańska telewizja, powołując się na anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.

09:22

W jednym z ostatnich pakietów amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy, ogłoszonym pod koniec grudnia ubiegłego roku, znalazły się precyzyjnie kierowane, naprowadzane przy pomocy GPS pociski JDAM-ER, które mogą potroić zasięg tradycyjnej amunicji i razić cele oddalone o ponad 70 km - powiadomiła agencja Bloomberga.



Pentagon oficjalnie nie potwierdził, że dostarcza Ukrainie tego typu uzbrojenie. W przypadku pakietu wsparcia z 21 grudnia pojawił się tylko komunikat o "precyzyjnej amunicji lotniczej". Udało nam się jednak uzyskać więcej szczegółów dzięki anonimowym osobom zaznajomionym ze sprawą - podkreślił Bloomberg.

08:50

Prezydent Rosji Władimir Putin w orędziu o stanie państwa nie przedstawił żadnych sposobów na przełamanie impasu w wojnie na Ukrainie, a prezentowane przez niego sprzeczne ze sobą narracje powodują, że przekaz jest nieskuteczny - oceniło brytyjskie ministerstwo obrony.

08:35

"NATO powinno poważnie uwzględniać w swoich planach, że w przyszłości będzie mieć do czynienia z Białorusią w pełni kontrolowaną przez Rosję" - pisze amerykański Instytut Badańd nad Wojną, odnosząc się do kremlowskiego dokumentu, ujawnionego przez konsorcjum międzynarodowych dziennikarzy śledczych. Z dokumentu, którego wiarygodność uznano za wysoką, wynika, że latem 2021 r. Moskwa posiadała plan "wchłonięcia" Białorusi do 2030 r. Przewiduje on głęboką integrację w wielu dziedzinach, ostatecznie mającą prowadzić do pełnej kontroli tego kraju przez Moskwę.



ISW zaznacza, że nie jest w stanie ocenić autentyczności dokumentu, jednak jego treść jest zgodna z ocenami ekspertów na temat długoplanowych planów Rosji wobec Białorusi.

08:00

We wtorek późnym wieczorem, w pierwszą rocznicę uznania przez Rosję samozwańczych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ukraińskie wojska przeprowadziły zmasowany atak rakietowy na rosyjskie pozycje na okupowanych terenach Donbasu - powiadomił portal stopcor.org. Główne ukraińskie agencje i media nie odniosły się do tego wydarzenia.



Eksplozje były słyszane m.in. w Mariupolu, Doniecku, Makijiwce, Charcysku, Debalcewem, Śnieżnem, Iłowajsku i Szachtarsku. W niektórych miejscach pociski zostały zestrzelone przez systemy obrony przeciwrakietowej, w innych trafiły w zakładane cele. Część zaatakowanych miejscowości, m.in. Mariupol i Śnieżne, jest oddalona o co najmniej 70 km od najbliższych pozycji ukraińskich wojsk - powiadomił portal stopcor.org, który przytoczył liczne doniesienia z mediów społecznościowych na temat wybuchów na okupowanych terytoriach.



Lojalna wobec władz w Kijowie administracja Mariupola oznajmiła na Telegramie, że wieczorem odnotowano w tym mieście 11 wybuchów. Zaatakowano prawdopodobnie miejsca koncentracji rosyjskich wojsk

07:53

Putin udaje, że ma sytuację pod kontrolą - powiedział przebywający w Hadze ukraiński minister spraw zagranicznych Dymytro Kułeba, komentując wystąpienie prezydenta Rosji. Zawieszenie przez Putina ostatniego traktatu nuklearnego ze Stanami Zjednoczonymi jest atakiem na międzynarodową kontrolę zbrojeń - powiedział szef ukraińskiego MSZ.

07:40

Ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield mówiła we wtorek o wysiłkach Narodów Zjednoczonych dla obrony suwerenności Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji. Nawiązała do wizyty prezydenta Bidena w Warszawie i Kijowie, który zapewnił, że świat wspiera Ukrainę.



"Prezydent Biden udał się wczoraj (poniedziałek) do Kijowa i stanął ramię w ramię z prezydentem Zełenskim, aby przypomnieć światu, że rok po rosyjskiej napaści Kijów się trzyma. Dziś (wtorek) słyszeliśmy w Polsce, jak prezydent mówił o świecie, w którym będą przestrzegane podstawowe zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Dzisiaj Ukraina wciąż się trzyma. Demokracja wciąż się trzyma. A Ameryka i świat nadal pozostają z Ukrainą" - podkreśliła Thomas-Greenfield w Foreign Press Center.

06:45

Bogdan Zalewski zaprosił do porannej rozmowy - najpierw w Faktach RMF FM o 7:00 a potem w internetowym radiu RMF24 - Bronisława Komorowskiego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2010-2015 skomentuje warszawskie przemówienie przywódcy Stanów Zjednoczonych.

06:06

Dziś w Brukseli odbędą się rozmowy w sprawie przyjęcia przez UE 10. pakietu sankcji przeciw Rosji. Komisja Europejska chce, aby pakiet został przyjęty przed pierwszą rocznicą najazdu zbrojnego Rosji na Ukrainę, która przypada 24 lutego. Część krajów, w tym Polska i państwa bałtyckie, oczekuje wzmocnienia projektu KE i sprzeciwia się wyłączeniom od sankcji. Polska domaga się m.in. objęcia sankcjami diamentów, kauczuku i energii nuklearnej.

05:50

Prezydent USA Joe Biden oraz sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezmą udział w szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, który odbędzie się w Warszawie. Podczas spotkania ma powstać wspólna deklaracja państw wschodniej flanki NATO.

Bukareszteńska Dziewiątka (B9) to format zrzeszający państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry, a spotkanie przywódców państw B9 - z udziałem amerykańskiego prezydenta oraz sekretarza generalnego NATO - rozpocznie się w środę po godz. 14 w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.



05:35

USA mają w tym tygodniu rozszerzyć listę osób i podmiotów objętych sankcjami o około 200 pozycji - poinformował "The Wall Street Journal"(WSJ).

Pakiet sankcji, który ma zostać przedstawiony przez Departament Skarbu i Departament Stanu, obejmie m.in. rosyjskich gubernatorów oraz członków rodzin urzędników.

05:22

Jedenaście eksplozji było słyszalnych w okupowanym przez Rosję Mariupolu we wtorek w późnych godzinach wieczornych - napisała mariupolska rada miejska na Telegramie.



Do tej pory w okupowanym przez Rosję mieście odnotowano 11 eksplozji. [...] Prawdopodobnie w miejscach koncentracji sił wroga - napisano w komunikacie.



Poinformowano również o problemach z energią elektryczną w niektórych dzielnicach okupowanego miasta.



Pierwsza eksplozja została stwierdzona około godziny 22:30. Obecnie weryfikowane są skutki wybuchów.

05:11

Państwowa Służba Bezpieczeństwa Łotwy przekazała we wtorek, że nie ma informacji świadczących o tym, by rosyjska prywatna firma wojskowa tzw. grupa Wagnera planowała działania przeciwko państwom bałtyckim - pisze agencja LETA.



Służby bezpieczeństwa na bieżąco obserwują rozwój wydarzeń na Ukrainie, by na czas zidentyfikować możliwe zagrożenia dla łotewskiego bezpieczeństwa i podjąć działania mające im zapobiec - zapewniono.