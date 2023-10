14:07

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał przez telefon z emirem Kataru Tamimem ibn Hamadem Al Sanim - poinformowała kancelaria szefa państwa. Zełenski podziękował za wsparcie Ukrainy. Przywódcy omówili też sytuację na Bliskim Wschodzie.

11:27

Najwięcej rosyjskich dywersantów wykrywanych jest na granicy Ukrainy z Rosją w obwodzie sumskim - poinformował Andrij Demczenko, rzecznik straży granicznej. Dywersanci gromadzą informacje o wojsku, ale też stanowią bezpośrednie zagrożenie dla cywilów - dodał.

11:04

Kreml obecnie będzie wzmacniał presję, która ma na celu wycofanie zainteresowania Zachodu Ukrainą, aby utorować sobie drogę do zwycięstwa - ocenił na platformie X pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

10:06

Uchodźczynie z Ukrainy wciąż potrzebują wsparcia i wzmacniania, z czasem zmienia się zakres potrzebnej pomocy - powiedziała PAP Margerita Żurawska z fundacji Centrum Praw Kobiet. Organizacja prowadzi m.in. infolinię z pomocą psychologiczną i prawną w języku ukraińskim.

08:48

W sobotę z Ukrainy do Polski odprawiono 31,6 tys. osób, a 29,9 tys. z Polski do Ukrainy - podała Straż Graniczna. Od 24 lutego 2022 r. - od początku agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano 16,5 mln wjazdów do Polski i 14,7 mln wyjazdów na Ukrainę.

08:47

Ukraińska obrona powietrzna w nocy z soboty na niedzielę zniszczyła trzy rosyjskie drony bojowe i pocisk manewrujący - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.

08:46

Rosja chce zbudować na okupowanych ukraińskich terytoriach wysypiska dla śmieci z rosyjskich regionów - pisze portal Sprotyw, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii. Siły okupacyjne pogarszają sytuację ekologiczną na zajętych ziemiach - alarmuje serwis.

08:45

Podczas dokonanego w sobotę wieczorem rosyjskiego ataku rakietowego na Charków pociski uderzyły m.in w ośrodek dystrybucji poczty, zabijając 6 osób i raniąc 14 - poinformował na Telegramie gubernator obwodu Ołeh Syniehubow. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do "jedności świata w walce z rosyjskim terrorem".

Dodał, że wśród rannych jest wiele osób w ciężkim stanie. Zostały one przewiezione do szpitala.

Jak zaznaczył gubernator, Rosjanie zaatakowali obiekt służący wyłącznie celom cywilnym. Był to kolejny akt terroru wymierzony w ludność cywilną - podkreślił Syniehubow.

Na zdjęciach umieszczonych na Telegramie widać budynek ze zniszczonymi oknami i ulicę zasłaną gruzem.

Władze miasta wezwały mieszkańców do udania się do schronów.