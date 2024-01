W ciągu ostatniego tygodnia na froncie ani siły rosyjskie, ani ukraińskie nie zajęły żadnych znaczących terenów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Nad Woroneżem i obwodem woroneskim - regionem Rosji graniczącym z Ukrainą - strącono pięć dronów, a trzy przechwycono; władze lokalne twierdzą, że są to drony ukraińskie - podało Radio Swoboda. "Zapewniam, że nawet jeśli skończy nam się broń, będziemy walczyć łopatami, ponieważ walczymy o przetrwanie naszego narodu" - zadeklarował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. Wtorek jest 692. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacji w nim są podawane na bieżąco.

12:12

Serhij Mychajłenko, 25-letni żołnierz ukraińskiego pułku Azow, został skazany na dożywocie przez sąd w okupowanym przez Rosję Doniecku na wschodzie Ukrainy; jeńca wojennego oskarżono o rzekome zbrodnie na ludności cywilnej, popełnione w Mariupolu - poinformowało Radio Swoboda.

Wojskowy miał jakoby ostrzelać cywilny pojazd, którym przemieszczali się mieszkańcy miasta zrujnowanego przez Rosjan i ostatecznie zdobytego przez nich w maju 2022 roku. Według rosyjskich oskarżycieli Mychajłenko doprowadził do śmierci czworga osób, w tym trzyletniego dziecka.

12:00

W ciągu ostatniego tygodnia na froncie ani siły rosyjskie, ani ukraińskie nie zajęły żadnych znaczących terenów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Jak poinformowało w codziennej aktualizacji wywiadowczej, Rosja, pomimo postępu w postaci zajęcia Marjinki w obwodzie donieckim pod koniec grudnia, nie zdołała tego skapitalizować i dokonać dalszego postępu ani na zachód w kierunku miejscowości Kurachowe, ani na południe w kierunku Nowomychajliwki.

Dodano, że otoczenie Awdijiwki prawdopodobnie pozostaje kluczowym celem Rosji, jednak jak na razie uzyskała ona bardzo ograniczone zdobycze terytorialne znaczącym kosztem zarówno w sprzęcie, jak i personelu. Znajdująca się na północ miejscowość Stepowe pozostaje pod kontrolą ukraińską, co zabezpiecza szlak zaopatrzeniowy do Awdijiwki. Rosyjskie próby odcięcia miejscowości są mało prawdopodobne co najmniej w ciągu tygodnia.

10:53

Wyłączenie ogrzewania w rosyjskich więzieniach i strach na ulicach niektórych miejscowości. Brytyjskie media donoszą o skutkach polityki Władimira Putina, który wewnętrzne kwestie społeczne w kraju traktuje z taką samą bezdusznością, jak na sprawy ukraińskie.

10:18

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski omówił z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem sytuację na polu walki i potrzeby obronne Ukrainy; rozmowy odbyły się podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos - podała kancelaria prezydencka.

09:39

Ukraiński ekspert wojskowy płk Petro Czernyk twierdzi, że dowództwo rosyjskie jest w stanie przeprowadzać w ciągu miesiąca rotację 25-27 tys. żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę. Podobną ocenę przedstawił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Podczas poniedziałkowej rozmowy z portalem Armija Inform Czernyk postawił tezę, że planowana przez Kreml kolejna fala mobilizacji dojdzie do skutku prawdopodobnie dopiero po wyborach prezydenckich w Rosji, zaplanowanych na marzec. Mimo to, w ocenie pułkownika, najeźdźcy są obecnie w stanie przeprowadzać wymianę wojskowych na froncie na poziomie, który uważają za "całkowicie zadowalający".

09:14

Nad Woroneżem i obwodem woroneskim - regionem Rosji graniczącym z Ukrainą - strącono pięć dronów, a trzy przechwycono; władze lokalne twierdzą, że są to drony ukraińskie - podało Radio Swoboda. Władze ukraińskie nie skomentowały tych doniesień.

Szef administracji obwodu woroneskiego Aleksandr Gusiew oświadczył, że podczas upadku strąconych dronów uszkodzonych zostało 35 mieszkań w siedmiu blokach. Ranne zostało 11-letnie dziecko.

08:02

Amerykański Kongres nie ma już wiele czasu na podjęcie decyzji w sprawie nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy; zapewniam jednak, że nawet jeśli skończy nam się broń, będziemy walczyć łopatami, ponieważ walczymy o przetrwanie naszego narodu - zadeklarował szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba.