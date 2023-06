W ostatnich dniach siły ukraińskie wznowiły poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom na trzech głównych kierunkach w południowej i wschodniej części Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Kolaboranci, którzy mają rosyjskie paszporty, "ewakuują się” z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym – powiadomił rano sztab generalny ukraińskiej armii. W komunikacie po raz kolejny poinformowano o tworzeniu przez armię rosyjską nowych szpitali dla wojska na zajętych terenach Ukrainy. Według sztabu armia przeciwnika ponosi duże straty zarówno pod względem ludzi, jak też broni i sprzętu wojskowego. Niedziela jest 487. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zbieramy w naszej relacji.

09:24

W ostatnich dniach siły ukraińskie wznowiły poważne operacje ofensywne przeciwko rosyjskim wojskom na trzech głównych kierunkach w południowej i wschodniej części Ukrainy - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że siły ukraińskie wykorzystują doświadczenia z pierwszych dwóch tygodni kontrofensywy, aby udoskonalić taktykę ataku na głęboką, dobrze przygotowaną rosyjską obronę, i czynią stopniowe, ale stałe postępy taktyczne w kluczowych obszarach.



Tymczasem, jak dodano, w obwodzie ługańskim rosyjskie oddziały podjęły własne znaczące wysiłki w celu przeprowadzenia natarcia w rezerwacie Serebriańskim w pobliżu Kreminnej.



Prawdopodobnie odzwierciedla to ciągłe rozkazy rosyjskiego wyższego dowództwa, aby przejść do ofensywy, gdy tylko jest to możliwe. Rosja poczyniła pewne niewielkie postępy, lecz siły ukraińskie zapobiegły przełomowi - oceniono.

09:11

Bunt właściciela najemniczej Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wyeksponował poważne słabości Kremla i rosyjskiego ministerstwa obrony, wzmacniając jednocześnie Alaksandra Łukaszenkę - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW).



Obraz Putina, występującego w telewizji państwowej, wzywającego do przerwania zbrojnej rebelii i ostrzegającego przed nową rewolucją październikową, a następnie potrzebującego mediacji od zagranicznego przywódcy, będzie mieć długofalowe konsekwencje - przewiduje ISW.



Kreml stoi w obliczu niestabilności. Porozumienie wynegocjowane przez Łukaszenkę to rozwiązanie doraźne, nie długofalowe, a bunt Prigożyna wyeksponował poważne słabości Kremla i resortu obrony - stwierdzili amerykańscy analitycy.

08:35

Amerykański wywiad dowiedział się już w połowie czerwca, że Jewgienij Prigożyn szykuje rebelię - napisał dziennik "The Washington Post", powołując się na rozmowy z wysokimi urzędnikami administracji USA. Zdaniem wywiadu, Władimir Putin również został poinformowany o zagrożeniu z wyprzedzeniem.

08:08

W sobotnich walkach ze zbuntowanymi najemnikami z Grupy Wagnera zginęło 15 rosyjskich żołnierzy; większość spośród poległych to członkowie załóg zestrzelonego śmigłowca szturmowego i samolotu transportowego - powiadomił ukraiński portal Focus za mediami z Rosji lojalnymi wobec Kremla.



W momencie największej eskalacji napięcia wagnerowcy zestrzelili należący do armii samolot transportowy Ił-18 i śmigłowiec szturmowy Ka-52. Zginęli wszyscy wojskowi znajdujący się na pokładzie tych maszyn, czyli prawdopodobnie kilkanaście osób - poinformował serwis, powołując się na rosyjskie kanały na Telegramie.



Jak podkreślono, ministerstwo obrony w Moskwie jak dotąd nie potwierdziło żadnych strat wśród żołnierzy regularnych sił zbrojnych.



07:50

Amerykański wywiad orientował się w planach rebelii Prigożyna, ale nie miał pewności co do jej celu i został zaskoczony tempem rozwoju wypadków - poinformowała w sobotę stacja CNN opierając się na źródłach w administracji USA. Także przywódcy Kongresu USA zostali poinformowani o ruchach Grupy Wagnera i o gromadzeniu przez nią broni i amunicji.

Mimo tej wiedzy Zachód starał się nie wywierać żadnych nacisków, obawiając się, że Kreml mógłby go oskarżyć o eskalowanie kryzysu. CNN zwraca uwagę na fakt, że podczas trwania buntu nie odnotowano żadnych zmian w rozmieszczeniu rosyjskich sił nuklearnych.



07:40

Jewgienij Prigożyn, szef najemniczej Grupy Wagnera, pokazał, że państwo nie ma w Rosji monopolu na przemoc. Upokorzył Władimira Putina - ocenił wieczorem w komentarzu na Twitterze Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.



07:35

Późnym wieczorem cytowany przez agencję Reutera gubernator obwodu rostowskiego podał, że najemnicy z Grupy Wagnera wyszli z Rostowa nad Donem.

W piątek Jewgienij Prigożyn, właściciel Grupy Wagnera, oświadczył, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz jego najemników. Oznajmił, że zamierza "przywrócić sprawiedliwość" w siłach zbrojnych, a jego siły wyruszyły w kierunku Moskwy. Jednak w sobotę wieczorem, po upływie około doby, Prigożyn ogłosił odwrót najemników i ich powrót do obozów polowych.

Według władz w Mińsku decyzja ta była wynikiem rozmów Alaksandra Łukaszenki z Prigożynem, prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem.

07:20

W komunikacie ukraińskiego sztabu po raz kolejny poinformowano o tworzeniu przez armię rosyjską nowych szpitali dla wojska na zajętych terenach Ukrainy. Według sztabu armia przeciwnika ponosi duże straty zarówno pod względem ludzi, jak też broni i sprzętu wojskowego.



W miejscowości Kałanczak w obwodzie chersońskim urządzono szpital wojskowy na terenie lokalnej placówki medycznej. "Przebywa w nim około 100 żołnierzy, a leczyć cywilów zakazano" - oznajmił sztab.

07:00

Kolaboranci, którzy posiadają rosyjskie paszporty, "ewakuują się" z okupowanego obwodu chersońskiego na Krym - powiadomił w niedzielę rano sztab generalny ukraińskiej armii.



Na tymczasowo okupowanych terenach obwodu chersońskiego zintensyfikowano proces ewakuacji miejscowych kolaborantów posiadających rosyjskie paszporty na tymczasowo okupowany Krym - powiadomiono w porannym komunikacie sztabu, dodając, że uciekający korzystają z własnych samochodów.



Wszyscy oni są kontrolowani przez Rosjan w ramach tzw. "działań filtracyjnych".