Stany Zjednoczone oskarżyły sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o "wyraźne poddanie się rosyjskim groźbom". Zdaniem Waszyngtonu świadczy o tym fakt, iż Guterres nie wysłał jeszcze swoich przedstawicieli na Ukrainę w celu sprawdzenia dronów używanych przez Rosję, które według USA i kilku innych krajów zostały dostarczone tam przez Iran - podała agencja Reuters. "Podczas wizyty w Mińsku Putin naciskał na Łukaszenkę, by ten zgodził się na wysłanie wojsk białoruskich na wojnę z Ukrainą. Jednak samozwańczy prezydent Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok" - tak skomentował wizytę rosyjskiego prezydenta na Białorusi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow. Najważniejsze wydarzenia związane z 300. dniem wojny w Ukrainie zbieramy w naszej relacji z 20.12.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ukraiński wojskowy naprawia bezzałogowy statek powietrzny po trudnej misji rozpoznawczej w Donbasie / Vladyslav Karpovych / PAP

10:45

Spotkanie Władimira Putina z dowódcami operacji na Ukrainie miało na celu pokazanie, że decyzje podejmowane są kolektywnie i tym samym zdjęcie z prezydenta Rosji odpowiedzialności za niepowodzenia militarne - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że w piątek 16 grudnia Putin odwiedził Połączone Dowództwo Specjalnej Operacji Wojskowej, gdzie został sfilmowany podczas spotkania z szeregiem wyższych rangą wojskowych, w tym z szefem sztabu generalnego generałem Walerijem Gierasimowem i ministrem obrony Siergiejem Szojgu. Zaprosił do składania propozycji dotyczących kolejnych kroków specjalnej operacji wojskowej, a dowódca rosyjskich sił na Ukrainie generał Siergiej Surowikin był jednym z tych, którzy przedstawili raport.

"Poprzez to wyreżyserowane spotkanie Putin prawdopodobnie chciał zademonstrować zbiorową odpowiedzialność za specjalną operację wojskową. Ten pokaz prawdopodobnie miał na celu zrzucenie z Putina odpowiedzialności za niepowodzenia militarne, wysoki wskaźnik ofiar śmiertelnych i rosnące niezadowolenie społeczne z mobilizacji. Telewizyjny materiał filmowy prawdopodobnie miał również na celu rozwianie plotek w mediach społecznościowych o odwołaniu generała Gierasimowa" - napisano w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.



10:20

Rzekome zdjęcie z frontu, które opublikował syn Jewgienija Prigożyna, właściciela tak zwanej grupy Wagnera, zrobione było nie w Donbasie, a najprawdopodobniej pod Petersburgiem - podała agencja UNIAN. Syn Prigożyna na zdjęciu nosił ekwipunek NATO.

Zdjęcie syn Prigożyna opublikował we wrześniu 2022 roku. Widać na nim, jak wraz z dwoma innymi umundurowanymi i uzbrojonymi mężczyznami stoi na tle drzew, towarzyszy im kobieta w dżinsach i sportowej bluzie. Wówczas uwagę mediów rosyjskich przyciągnęło to, że 24-latek nie używa niemal rosyjskiego wyposażenia. Niezależny portal Możem Objasnit przeanalizował strój Pawła Prigożyna i wyjaśnił, że nosi on hełm, kamizelkę, buty i rękawiczki wyprodukowane w USA, Wielkiej Brytanii i na Słowacji. Cenę tego ekwipunku oszacowano na około 2500 dolarów.

UNIAN cytuje opinię analityka dziennikarskiej grupy śledczej Bellingcat, Alika Tollera, którego zdaniem zdjęcie powstało nie w Donbasie, a w prestiżowej dzielnicy nad Zatoką Fińską pod Petersburgiem. Paweł Prigożyn ma tam willę. Jego ojciec Jewgienij Prigożyn, właściciel grupy najemniczej zwanej "grupą Wagnera" zapewniał, że jego syn uczestniczy w wojnie przeciwko Ukrainie.

08:58

Po wczorajszych atakach Rosji na Ukrainę jej stolica, Kijów, nadal odczuwa problemy z energią elektryczną i ogrzewaniem domów. Rano częściowo wstrzymano ruch metra, jednak władze zapewniły, że robią wszystko, by wznowić dostawy prądu.

08:56

Tutaj z jednej strony jest bardzo duże rozczarowania wobec postawy Białorusi, która od początku de facto uczestniczy w tej agresji, udzielając swojego terytorium siłom zbrojnym Rosji. A z drugiej strony jest takie staranie się, by niepotrzebnie nie sprowokować północnego sąsiada do pełnego zaangażowania się, do włączenia się na zasadzie udziału sił zbrojnych w jakiejś operacji czy wobec Kijowa, czy na kierunku wołyńskim. Ukraina stara się zachować taką równowagę i wstrzemięźliwość, ale złudzeń tu nie dostrzegam - mówił w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24 Bartosz Cichocki ambasador Polski w Kijowie w Ukrainie.

08:22

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu, który według resortu odwiedził "rejon prowadzenia specjalnej operacji wojskowej" był ponad 80 km od linii frontu, w rejonie Armiańska na północy Krymu - podało Radio Swoboda, powołując się na projekt GeoConfirmed.

07:20

Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) komentując poniedziałkową wizytę Władimira Putina w Mińsku ocenia, że Alaksandr Łukaszenka prawdopodobnie obronił się przed próbami zmuszenia Białorusi do dalszych ustępstw w sprawie integracji Białorusi z Rosją.

Ośrodek zwraca uwagę, że Putin i Łukaszenka podczas wizyty nie mówili publicznie o rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a twierdzili, że Białorusi zagrażają kraje zachodnie. "Łukaszenka używa retoryki bronienia granic białoruskich przed Zachodem i NATO próbując uniknąć udziału w rosyjskiej inwazji na Ukrainę" - zaznaczają amerykańscy analitycy.

W ocenie ISW "udział Białorusi w wojnie Putina przeciwko Ukrainie pozostaje mało prawdopodobny" i "fakt, iż Putin, jak się wydaje, zaakceptował temat rozmów proponowany przez Łukaszenkę, bez przekonywania do jego zmodyfikowania, potwierdza pośrednio tę ocenę".

Analitycy zwracają też uwagę na oficjalne zaprzeczenia Kremla, który oznajmił, iż Rosja "nie jest zainteresowana wchłonięciem kogokolwiek". Oceniają je jako "próbę zatuszowania, iż Putin desperacko usiłuje wciągnąć Łukaszenkę w wojnę i - jak się wydaje - ponownie nie zdołał tego uczynić".



05:20

Podczas wizyty w Mińsku Putin naciskał na Łukaszenkę, by ten zgodził się na wysłanie wojsk białoruskich na wojnę z Ukrainą. Jednak samozwańczy prezydent Białorusi nie ma wielkiej ochoty na ten krok - tak skomentował wizytę rosyjskiego prezydenta na Białorusi sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

Putin domaga się bezpośredniej interwencji Białorusi w wojnie z naszym krajem. Według naszych informacji ani Łukaszenka, ani jego obywatele nie mają wielkiej chęci na to. Ale Rosjanie zrobią teraz wszystko, co możliwe i niemożliwe, aby zmusić Łukaszenkę do wzięcia w tym udziału. Zobaczymy, jaka decyzja zostanie podjęta w najbliższej przyszłości - powiedział Daniłow.

Zapewnił, że Ukraina przygotowuje się na rozwój wszelkich wydarzeń i przypomniał, że w niedzielę odbyło się kolejne posiedzenie ukraińskiego Sztabu Naczelnego, którego tematem była sytuacja na Białorusi. Rozumiemy, co się dzieje, na co musimy się przygotować - podkreślił Daniłow.

Putin po raz pierwszy od ponad trzech lat złożył w poniedziałek wizytę na Białorusi, gdzie spotkał się z jej przywódcą Alaksandrem Łukaszenką.

Jak relacjonował Reuters, białoruska opozycja obawia się, że Rosja wchłonie Białoruś, do czego odnieśli się obaj dyktatorzy, zarówno Putin jak i Łukaszenka. Putin powiedział, że "Rosja nie jest zainteresowana wchłanianiem" jakiegokolwiek kraju, a współpraca z Mińskiem "to nie jest wchłonięcie", tylko zsynchronizowanie polityki obu państw.



05:18

Zdobycie Kijowa przez Rosję byłoby "niezwykle trudne", a nie wydaje się, żeby Białoruś chciała się angażować w wojnę, żeby to ułatwić Rosji - ocenił emerytowany wicemarszałek brytyjskich sił powietrznych Sean Bell.

Bell, komentując w stacji Sky News spekulacje, że Rosja może rozpocząć na początku roku nową ofensywę w celu zajęcia stolicy Ukrainy oraz poniedziałkową wizytę rosyjskiego prezydenta na Białorusi, ocenił, iż Władimir Putin "prawie na pewno będzie chciał, aby Białoruś bardziej zaangażowała się w wojnę".

Uważa on, że jeśli Rosja będzie chciała ponownie zaatakować ukraińską stolicę, będzie to najprawdopodobniej chciała zrobić z terytorium Białorusi, ponieważ Kijów znajduje się w znaczącej odległości od granicy ukraińsko rosyjskiej i atak z terytorium Rosji wymagałby "ogromnej ilości sprzętu, ludzi i materiałów".

Bell uważa, że choć na Białorusi odbyły się ćwiczenia rosyjskich żołnierzy, kraj ten dostarczał sprzęt, który miał pomóc Moskwie w inwazji, a przywódcy obu państw są "politycznymi kolegami", wydaje się, że białoruski naród i wojsko nie chcą angażować się w konflikt.

Przypomniał, że gdy za pierwszym razem Rosja próbowała zająć Kijów wiosną, okazało się to "spektakularną porażką" i jeśli nie będzie możliwości ataku z Białorusi, prawdopodobnie znów będzie to "niezwykle trudny orzech do zgryzienia dla Rosji".



05:13

Kluczowym zadaniem ukraińskich władz jest dopilnowanie, aby światowe wsparcie dla Ukrainy w przyszłym roku nie tylko utrzymało się na tym samym poziomie co w roku bieżącym, ale również wzrosło - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu wideo.

To jest artyleria - potrzebujemy więcej dział, pocisków, to są nowoczesne czołgi, których jeszcze na Ukrainę nie dostarczono, to systemy dalekiego zasięgu, nowoczesna i naprawdę skuteczna obrona przeciwlotnicza... - wyliczał.

Zełenski stwierdził, że Bachmut pozostaje obecnie najgorętszym punktem na całej linii frontu. To ponad 1300 kilometrów aktywnych walk. Od maja okupanci próbują rozbić nasz Bachmut, ale czas płynie, a Bachmut rozbija nie tylko armię rosyjską, ale także rosyjskich najemników, którzy przybyli, by wesprzeć armię okupantów - podkreślił.

Ukraiński prezydent zaapelował też do władz Gruzji o pomoc uwięzionemu byłemu prezydentowi tego kraju i liderowi opozycji Micheilowi Saakaszwilemu.

Chyba każdy mógł zobaczyć, w jakim stanie jest teraz Micheil Saakaszwili, w jakim stanie zdrowia. Apeluję więc do mieszkańców Gruzji, do władz Gruzji - okażmy miłosierdzie, zwłaszcza w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie. To, co dzieje się teraz z Micheilem, to zastraszanie. To nie pasuje do Gruzji. To musi zostać powstrzymane - wzywał Zełenski.

Proszę o podjęcie decyzji, która może uratować mu życie. Przenieście Micheila Saakaszwilego do jednej z klinik Ukrainy, innego kraju europejskiego, Ameryki. Czas zrobić ten dobry krok - mówił Zełenski.(



05:07

Stany Zjednoczone oskarżyły sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa o "wyraźne poddanie się rosyjskim groźbom". Zdaniem Waszyngtonu świadczy o tym fakt, iż Guterres nie wysłał jeszcze swoich przedstawicieli na Ukrainę w celu sprawdzenia dronów używanych przez Rosję, które według USA i kilku innych krajów zostały dostarczone tam przez Iran - podała agencja Reuters.

Rosja wcześniej zaprzeczyła, by jej siły używały irańskich dronów na Ukrainie i twierdzi, że urzędnicy ONZ nie mają mandatu na podróż do Kijowa w celu zbadania pochodzenia dronów. Iran z kolei przyznał, że dostarczył Moskwie drony, ale że zostały one tam wysłane przed inwazją Rosji na Ukrainę.

Wielka Brytania, Francja, Niemcy, USA i Ukraina stoją na stanowisku, że dostawa irańskich dronów do Rosji narusza rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ z 2015 r., która dotyczy porozumienia nuklearnego z Iranem. Kraje te chcą, aby Guterres wysłał swoich delegatów do Kijowa w celu zbadania pochodzenia dronów.

Żałujemy, że ONZ nie przeprowadziła normalnego dochodzenia w sprawie tego zgłoszonego naruszenia - powiedział zastępca ambasadora USA przy ONZ Robert Wood na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie rezolucji, dotyczącej porozumienia nuklearnego z Iranem z 2015 roku.

Jesteśmy rozczarowani, że Sekretariat, najwyraźniej ulegając rosyjskim groźbom, nie wykonał mandatu śledczego, jaki dała mu ta Rada - mówił Wood.

Zapytany w poniedziałek o naciski, z jakimi miał do czynienia, Guterres powiedział dziennikarzom, że zachodnie oskarżenia, iż Iran zaopatrywał Rosję w drony używane na Ukrainie, są rozpatrywane "w szerszym kontekście wszystkiego, co robimy w sprawie wojny, aby ustalić, czy i kiedy powinniśmy" wysłać urzędników do Kijowa.