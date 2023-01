Ponad 550 pojazdów, w tym 90 Strykerów, 59 Bradleyów, 53 MRAP-ów i 350 Humvee o łącznej wartości 2,5 mld dolarów otrzyma Ukraina od Stanów Zjednoczonych w ramach najnowszego pakietu pomocy. "Jesteście dorosłymi ludźmi. Na pewno można rozmawiać przez kolejne pół roku, ale w naszym kraju ludzie umierają codziennie. Jeśli macie czołgi Leopard, dajcie je nam" - powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD. Prezydent Ukrainy dodał: "To nie jest tak, że my atakujemy, jeśli ktoś się o to martwi. Te Leopardy nie przejdą przez Rosję. My się bronimy". Najnowsze informacje związane z 331. dniem wojny zbieramy w naszej relacji.