09:01

Najemnicy rosyjskiej Grupy Wagnera prawdopodobnie kontrolują zachodnie granice Bachmutu, ale siły ukraińskie skupiają się na kontratakach na przedmieściach tego miasta położonego w obwodzie donieckim - ocenia w najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Według amerykańskiego think tanku przetrzebione walkami w Bachmucie siły Grupy Wagnera nie będą w stanie kontynuować ataków poza granicami miasta. Z kolei do utrzymania kontroli nad nim rosyjskie dowództwo będzie zmuszone do ściągania sił z innych odcinków frontu.

08:44

Z Ukrainy do Polski przyjechało 24,7 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 27 tys. osób - poinformowała straż graniczna. Od 24 lutego ub. roku, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, odnotowano ponad 12,024 mln wjazdów do Polski i 10,241 mln wyjazdów na Ukrainę.