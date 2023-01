11 osób zabitych i 11 rannych - to bilans zmasowanych ataków przeciwko Ukrainie przeprowadzonych dziś przez wojska Rosji z użyciem pocisków rakietowych i dronów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji rozważa wizytę m.in. w Polsce - podają amerykańskie media. Międzynarodowy Fundusz Walutowy rozważa wieloletni program pomocy dla Ukrainy wart 16 mld dol. Jego wdrożenie zależy m.in. od poparcia tego projektu przez państwa G7 oraz innych kredytodawców Kijowa - podaje Bloomberg, powołując się na źródła. Czwartek jest 337. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacja w nim są aktualizowane na bieżąco.

20:53

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) rozważa wieloletni program pomocy dla Ukrainy wart 16 mld dol. Jego wdrożenie zależy m.in. od poparcia tego projektu przez państwa G7 oraz innych kredytodawców Kijowa - podaje Bloomberg, powołując się na źródła.

Jeżeli ten pakiet pomocowy, obliczony na trzy lub cztery lata, zostanie zaaprobowany, to w pierwszym roku Fundusz wypłaci Ukrainie od 5 mld do 7 mld dol.

Jest szansa, że program ten zostanie zatwierdzony pod koniec marca, a wtedy pierwsza transza pomocy finansowej może zostać wypłacona już w kwietniu - mówią rozmówcy Bloomberga.



20:44

Zastępca sekretarza stanu w Departamencie Stanu USA Victoria Nuland powiedziała, że Waszyngton mógłby poprzeć złagodzenie sankcji wobec Rosji, pod warunkiem, że Moskwa spełniłaby kilka warunków, w tym m.in. wycofanie wojsk z Ukrainy.

20:38

Ukraina otrzyma od USA nowszą wersję czołgów Abrams, w wersji M1A2 z ulepszoną optyką i systemem zarządzania polem walki - podał portal Politico. Problemem może być jednak czas dostaw, bo fabryka abramsów w Ohio jest zajęta wytwarzaniem pojazdów M1A2 dla Polski i Tajwanu.

20:37

Dowódcy rosyjskich wojsk na Ukrainie próbują za wszelką cenę ukryć ogromne straty osobowe, dlatego za linią frontu przemieszcza się około pięciu mobilnych krematoriów; ciała poległych żołnierzy są tam spalane bez wcześniejszej identyfikacji - oznajmiła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar, powołując się na dane wywiadu wojskowego.



19:47

Iwan Fedorow, lojalny wobec Kijowa mer okupowanego przez rosyjskie wojska Melitopola, poinformował, że w miejscowości Kyryliwka nad Morzem Azowskim byli widziani białoruscy żołnierze - podał portal RBK-Ukraina. Sprawdzamy te doniesienia - zapewnił pułkownik Jewhen Jerin, rzecznik ukraińskich wojsk w obwodzie zaporoskim.

19:00

Kanada przekaże Ukrainie w najbliższych tygodniach cztery czołgi Leopard 2 z uzbrojenia swojej armii - poinformowała minister obrony Anita Anand.

Te cztery czołgi są przygotowane do walki - powiedziała Anand podczas konferencji prasowej, dodając, że Kanada wyśle również "pewną liczbę" personelu wojskowego, który pomoże ukraińskim żołnierzom w uzyskaniu niezbędnych umiejętności. Choć dziś ogłaszam przekazanie czterech czołgów, ta liczba może wzrosnąć - podkreśliła Anand.

18:59

Były prezydent USA Donald Trump skrytykował na swoim portalu społecznościowym zapowiedź dostawy zachodnich czołgów na Ukrainę, sugerując, że doprowadzi to do wojny jądrowej. "Najpierw idą czołgi, potem atomówki" - stwierdził.

18:58

Rząd Federacji Rosyjskiej wydał rozporządzenie, które przewiduje utworzenie na podbitych terenach Ukrainy 27 kolonii karnych; najwięcej, bo aż 13, powstać ma w obwodzie donieckim - ujawnił portal Centrum Narodowego Sprzeciwu, prowadzony przez Siły Operacji Specjalnych ukraińskiej armii.

Zgodnie z aktem prawnym podpisanym przez premiera Rosji Michaiła Miszustina, siedem kolonii karnych powstanie na okupowanych terenach obwodu ługańskiego, natomiast po trzy - na Chersońszczyźnie i w obwodzie zaporoskim.

Mieszkańcy ziem kontrolowanych przez wroga, którzy są uprowadzani przez rosyjskich funkcjonariuszy, trafiają do różnego rodzaju "piwnic", mieszczących się najczęściej w budynkach dawnych szkół czy pensjonatów. Takie miejsca pełnią obecnie rolę "więzień". Agresorzy chcą po prostu zalegalizować ten proceder, nadając mu - w swoim rozumieniu - ramy prawne - wyjaśnił rządowy serwis.

18:14

Rosyjskie państwowe koncerny współpracujące z armią i przemysłem zbrojeniowym, takie jak Rostech, bez przeszkód importują zachodnie podzespoły elektroniczne; dzieje się tak dzięki rozległej sieci podwykonawców, wśród których nie brakuje firm utworzonych specjalnie w celu omijania sankcji - ujawnił niezależny rosyjski serwis Ważnyje Istorii.

Dziennikarze śledczy przeanalizowali łańcuchy dostaw koncernu Technologie Radioelektroniczne (KRET), kontrolowanego przez Rostech. Ze względu na ograniczenia importowe KRET nie może kupować zachodniego oprzyrządowania bezpośrednio, dlatego posługuje się w tym celu licznymi małymi firmami występującymi w charakterze pośredników. Niektóre z nich zostały utworzone ad hoc, w wielu przypadkach pod nazwami identycznymi z nazwami już istniejących podmiotów - czytamy na łamach Ważnych Istorii.



18:13

Szefowa MSZ Francji Catherine Colonna przybyła do Odessy, gdzie ma rozmawiać na temat potrzeb Ukraińców, dotyczących pomocy militarnej i spotkać się ze swym ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą. Podróż Colonny ma służyć zacieśnieniu więzi między Paryżem a Kijowem - pisze AFP.



18:12

Administracja USA oficjalnie uznała Grupę Wagnera za transnarodową grupę przestępczą oraz objęła sankcjami podmioty z nią związane, a także oligarchów i podmioty wspierające rosyjski sektor zbrojeniowy.

W ramach ogłoszonych przez resorty dyplomacji i finansów działań sankcjami objęto 16 osób i 31 podmiotów związanych z Wagnerem, rosyjskimi oligarchami i sektorem zbrojeniowym.



18:04

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden w okolicach rocznicy rosyjskiej inwazji rozważa wizytę m.in. w Polsce - podają amerykańskie media.

16:36

W pożarze w budynku mieszkalnym w Moskwie zginął Dmitrij Pawoczka, wysoki rangą menadżer, niegdyś związany m.in. z państwowymi koncernami Roskosmos, Suchoj i Łukoil. Pawoczka miał jakoby zasnąć z tlącym się papierosem w ręce, co doprowadziło do tragedii - poinformował ukraiński portal focus.ua za rosyjskimi kanałami na Telegramie. Jak zauważa portal, to kolejny w ostatnich tygodniach w Rosji przypadek zagadkowej śmierci osoby związanej z przemysłem zbrojeniowym lub branżą wysokich technologii.

16:33

11 osób zabitych i 11 rannych - to bilans zmasowanych ataków przeciwko Ukrainie przeprowadzonych dziś przez wojska Rosji z użyciem pocisków rakietowych i dronów - poinformował oficer prasowy ukraińskiej Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ołeksandr Chorunży.

Według DNSN w wyniku rosyjskich nalotów uszkodzono 35 budynków, w tym domy mieszkalne. Chorunży wyjaśnił, że efektem "terrorystycznych ataków Federacji Rosyjskiej" były uderzenia w 11 obwodach Ukrainy.

15:51

Norweskie władze poinformowały o zaoferowaniu Ukrainie specjalistycznych szkoleń dla ukraińskich żołnierzy na terytorium Norwegii. Pierwszy z kursów ma rozpocząć się wiosną, kolejne turnusy potrwają do końca 2023 roku.

Jak podkreślił minister obrony Norwegii Bjoern Arild Gram, szkolenia obejmą snajperów, młodszych oficerów, a także medyków.

15:50

Wielka Brytania rozpocznie w przyszłym tygodniu szkolenie ukraińskich żołnierzy w zakresie obsługi i naprawy wysyłanych do tego kraju czołgów Challenger 2, zaś celem jest, by same czołgi dotarły przed końcem marca - ogłosił wiceminister obrony Alex Chalk.



15:41

"Do końca marca kompania niemieckich Leopardów ma trafić na ukraiński front" - zapowiedział minister obrony Niemiec, który odwiedził żołnierzy po raz pierwszy od swojej nominacji. Boris Pistorius chce w przyszłym tygodniu rozpocząć rozmowy z przedstawicielami zbrojeniówki, aby przyspieszyć produkcję broni.

14:42

Prokuratura generalna Federacji Rosyjskiej uznała niezależny portal Meduza za organizację "niepożądaną". Wcześniej o takie działania apelował biznesmen i założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

13:25

Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że drony i pociski, których Rosjanie użyli w porannych ostrzałach przeciwko Ukrainie, trafiły w stacje elektroenergetyczne, jednak stan systemu energetycznego kraju jest pod kontrolą.

Głównym celem ostrzału były obiekty energetyczne, zamiarem Rosjan jest "pozbawienie Ukraińców światła i ogrzewania" - napisał Szmyhal na serwisie Telegram. Poinformował, że "trafione zostały podstacje", jednak "sytuacja w systemie energetycznym jest pod kontrolą".

13:24

Trzy osoby zginęły, a siedem zostało rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału z systemów rakietowych S-300, do którego doszło w nocy w rejonie (powiecie) zaporoskim na terenie obwodu zaporoskiego na południu Ukrainy - poinformowała na Telegramie ukraińska Prokuratura Generalna.

Celem ataku wroga był obiekt infrastruktury krytycznej. Na terenie zakładów wybuchł pożar, który został ugaszony w godzinach porannych. Około godz. 10 (godz. 9 w Polsce), gdy na miejscu zdarzenia trwała akcja poszukiwawczo-ratunkowa, rosyjskie wojska dokonały kolejnego ostrzału. Konsekwencje powtórnego uderzenia nie są jeszcze znane - czytamy w komunikacie prokuratury.



13:21

Ukraińskie wojska obrony przeciwrakietowej zneutralizowały 47 spośród 55 rosyjskich pocisków manewrujących, wystrzelonych na terytorium Ukrainy w ramach kolejnego zmasowanego ataku wroga; 20 rakiet zniszczono w okolicach Kijowa - powiadomił na Telegramie naczelny dowódca Sil Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny.

Pociski zostały wystrzelone z rosyjskich bombowców strategicznych Tu-95 oraz myśliwców Su-35 i MiG-31K, a także z okrętów wojennych na Morzu Czarnym. Agresorzy wykorzystali rakiety manewrujące typu Ch-101, Ch-555, Ch-47 Kinżał, Kalibr i Ch-59. Trzy spośród czterech pocisków Ch-59 nie doleciały do celu - oznajmił Załużny.

Jak poinformował wcześniej rzecznik sił powietrznych Ukrainy pułkownik Jurij Ihnat, atak wroga był wymierzony głównie w centralne regiony kraju. Mer Kijowa Witalij Kliczko przekazał, że w stolicy zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne.

12:44

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział stacji Sky News, że rozmowy pokojowe z Rosją, dopóki na jej czele stoi Władimir Putin, są bezcelowe i nie ma nawet pewności, czy to on podejmuje w Rosji decyzje.

Pytany, czy spotkanie twarzą w twarz z Putinem pomogłoby rozwiązać konflikt, oświadczył: "Nie jestem tym zainteresowany. Nie interesują mnie spotkania, nie interesują mnie rozmowy. Nie mogę zrozumieć - to jego decyzje czy kogoś innego? Więc po co się spotykać, podawać rękę? Nie jestem zainteresowany. Żeby porozmawiać? Naprawdę nie rozumiem, kto podejmuje decyzje w Rosji. Kim on jest teraz? Po inwazji na pełną skalę dla mnie jest nikim, nikim".

Zełenski podkreślił, że Putin nie chce negocjacji, ponieważ nie chce pokoju, a Ukraina to dla niego tylko pierwszy krok.

12:02

Producent samolotów F16 Lockheed Martin twierdzi, że gotów jest sprostać zamówieniom, jeśli Zachód zechciałby wysłać do Ukrainy samoloty szturmowe. Brytyjski dziennik "Financial Times" przedstawia stanowisko dyrektora operacyjnego amerykańskiego koncernu zbrojeniowego.

11:51

Minister obrony Niemiec Boris Pistorius zapowiedział dostarczenie Ukrainie niemieckich czołgów Leopard 2 do końca marca. Kijów otrzyma czołgi "do końca pierwszego kwartału" - poinformował Pistorius w czwartek w trakcie wizytacji wojsk w Saksonii-Anhalt.

11:49

Zmasowany atak rakietowy Rosji na Ukrainę to reakcja Moskwy na decyzje państw Zachodu w sprawie przekazania czołgów ukraińskim siłom zbrojnym - oświadczył ambasador UE w Kijowie Matti Maasikas.

10:00

Rakiety w okolicach stolicy upadły w rejonach Hołosiwskim i Dnieprowskim. W pierwszym z tych miejsc zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne. Wiadomo jedynie, że rakieta spadła na niezamieszkały rejon stolicy.

Podobnie jest w Zaporożu - doniesienia z tego miasta mówią o serii wybuchów, nad miastem także widać kłęby gęstego dymu.

Wiadomo, że rosyjskie rakiety spadły dziś także na okolice Odessy, niszcząc obiekty infrastruktury krytycznej. Rosyjskie pociski uderzyły w cele także w okolicach Winnicy. Tam na szczęście nie ma poszkodowanych.

Ukraińskie wojsko informuje, że na tym może się nie skończyć. Radary zanotowały start kolejnych bombowców, tym razem z terytorium Białorusi.

09:55

W wyniku wybuchu w Kijowie zginęła jedna osoba, dwie zostały ranne - przekazał mer stolicy Ukrainy.

09:47

Siedmiokrotnie w ciągu dwóch miesięcy zrosła liczba nagrobków na cmentarzu rosyjskiej prywatnej firmy wojskowej Grupa Wagnera, utworzonym w Kraju Krasnodarskim na południowym zachodzie Rosji - napisał amerykański dziennik "New York Times", powołując się na zdjęcia satelitarne i fotografie z miejsca pochówków.

09:24

O wybuchu w Kijowie poinformował ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko w czasie, gdy trwa rosyjski atak rakietowy i w regionach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Kliczko zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Wcześniej władze Kijowa podały, że obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 15 pocisków manewrujących odpalonych przez siły rosyjskie na stolicę, ale zagrożenie nie minęło.

09:13

Wojska rosyjskie odpaliły na regiony Ukrainy ponad 30 pocisków rakietowych - poinformował rzecznik ukraińskich sil powietrznych pułkownik Jurij Ihnat. Zaapelował o pozostanie w schronach.

Rzecznik ocenił, że trwający atak na razie koncentruje się na centralnej części kraju, ale przypomniał, że na Morzu Czarnym znajdują się rosyjskie okręty uzbrojone w pociski manewrujące.

Ihnat dodał, że w kilku regionach Ukrainy już odnotowano uderzenia, w szczególności w obwodzie winnickim. Jak podaje portal Ukrainska Prawda, w regionie tym, położonym w środkowej Ukrainie, doszło do wybuchów. Alarm przeciwlotniczy trwa m.in. w obwodach kijowskim, odeskim i dniepropietrowskim.

08:22

Szyk wojsk rosyjskich w obwodzie ługańskim i prowadzone w różnych miejscach ataki zakłócające sugerują, że Rosjanie mogą przygotowywać się do decydującego natarcia w tym regionie na wschodzie Ukrainy - ocenia w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:03

We wszystkich obwodach Ukrainy wybrzmiały alarmy przeciwlotnicze. Od wczesnego ranka tamtejsza administracja informowała o zagrożeniu ataków rakietowych na wiele miast.

O łącznie pięciu wybuchach w regionie poinformował szef administracji obwodu mikołajowskiego. Nad sąsiednim obwodem chersońskim co najmniej jedną rakietę udało się zestrzelić obronie przeciwlotniczej. W czasie tego ostrzału część wystrzelonych pocisków zmieniła w trakcie lotu swój kierunek. Ich celem stały się także obwody charkowski oraz żytomierski - to centralna Ukraina. Grupa rakiet miała zostać wystrzelona z południa także na Kijów. W rejonie stolicy uruchomiono system obrony przeciwlotniczej.

Doniesienia z południowej Ukrainy mówią także o obecności w powietrzu rosyjskich myśliwców Su-35. Na razie nie ma informacji o uderzeniach rakiet w konkretne punkty.

07:48

Ukraiński polityk i dziennikarz Mykoła Kniażycki był gościem Bogdana Zalewskiego w7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Ocenił na początek szybkość najnowszych dostaw broni dla Ukrainy. Joe Biden ogłosił wczoraj, że USA przekażą Ukrainie 31 czołgów M1 Abrams.

07:17

W nocy siły ukraińskie zniszczyły 24 drony Shahed, czyli wszystkie, jakie według wstępnych danych zostały wykorzystane do tego ataku przez Rosję - poinformowano w komunikacie sił powietrznych Ukrainy.

"Bezzałogowe statki powietrzne zostały wystrzelone ze wschodniego wybrzeża Morza Azowskiego" - czytamy w komunikacie.

Ukraińska armia zaznaczyła, że większość dronów zestrzelono nad środkową Ukrainą. Nad Kijowem zneutralizowano około 15 bezzałogowców - poinformowały władze stolicy. Nie odnotowano żadnych szkód.

05:12

Do Polski dotarły systemy Patriot, które wzmocnią polską obronę powietrzną i przyczynią się do ochrony wschodniej flanki NATO - poinformowała Bundeswehra.

Liczebność niemieckiej jednostki "wynosi około 350 żołnierzy. W razie potrzeby może zostać zwiększona nawet do 650 żołnierzy. Czas trwania misji będzie ściśle skoordynowany z naszym partnerem sojuszniczym - Polską. Jednostką dowodzi pułkownik Jörg Sievers" - poinformowała niemiecka armia.

05:07

Dziękuję sojusznikom za gotowość dostarczenia nam nowoczesnych, bardzo potrzebnych czołgów; musimy uformować pancerną pięść wolności, po której uderzeniu rosyjska tyrania już się nie podniesie - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jest (już) koalicja czołgów - dodał.

Według Zełenskiego najważniejszymi kwestiami są obecnie szybkość dostaw czołgów, liczba przekazanych Kijowowi pojazdów, a także tempo szkoleń ukraińskich załóg pancernych. Jak dodał przywódca, kolejnym etapem wspierania Ukrainy powinno być dostarczanie jej coraz bardziej zaawansowanych rodzajów uzbrojenia, w tym m.in. samolotów bojowych.

04:59

Na zmianę decyzji w sprawie dostarczenia czołgów Ukrainie wpłynęły zmiana realiów na polu bitwy na Ukrainie i potrzeby ukraińskiej armii - powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. Dodał jednocześnie, że dostawy czołgów Abrams zajmą "wiele miesięcy".

Pytany, czy znaczy to, że USA spodziewają się, że wojna potrwa jeszcze długo, przedstawiciel Białego Domu odpowiedział twierdząco.

Pytany o gotowość sił USA w Europie do ewentualnej rosyjskiej eskalacji i ataku na państwa NATO, Kirby odparł, że nie ma obecnie żadnych sygnałów, by Rosja szykowała się do takiej napaści, jednak zaznaczył, że Ameryka poważnie podchodzi do swoich zobowiązań sojuszniczych. Dodał też, że zwiększony amerykański kontyngent pozostanie w Europie "w przewidywalnej przyszłości".

04:53

Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) próbuje werbować wpływowych ukraińskich przestępców, którzy aktualnie przebywają w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; dostrzegamy te działania i uważnie je obserwujemy - poinformował Ołeksij Daniłow, sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa i Obrony (RBNiO).

Tak zwane kryminalne autorytety, czyli najbardziej wpływowi przedstawiciele przestępczego półświatka, mieliby wrócić w rodzinne strony, czyli do obwodu charkowskiego na Ukrainie i realizować tam działania zlecone przez FSB, godzące w bezpieczeństwo państwa - powiadomił Daniłow, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.