Wszystkie bloki energetyczne Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają odłączone od sieci energetycznej Ukrainy - powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom. Stany Zjednoczone rozważą ustanowienie specjalnej misji wojskowej, w ramach której koordynowane byłyby wszelkie działania związane ze szkoleniem ukraińskim żołnierzy i przekazywaniem militarnego wsparcia dla Kijowa. To 184. dzień wojny Rosji przeciwko temu kraju. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Rosyjski pojazd wojskowy przed bramą Zaporowskiej Elektrowni Atomowej / Sergei Ilnitsky / PAP/EPA

09:50

USA i ich sojusznicy początkowo wspierali Ukrainę, aby zapobiec zwycięstwu Rosji i pomóc w wynegocjowaniu korzystnego zakończenia walk. Jednak kiedy Ukraińcy zaczęli wygrywać z Rosjanami, administracja prezydenta Joe Bidena zmieniła kurs i zaangażowała się w pomoc Ukrainie w wojnie przeciwko Rosji - pisze profesor nauk politycznych John J. Mearsheimer z Uniwersytetu w Chicago w artykule dla amerykańskiego magazynu "Foreign Affairs".

09:29

Wszystkie bloki energetyczne Zaporoskiej Elektrowni Atomowej pozostają odłączone od sieci energetycznej Ukrainy - powiadomił ukraiński koncern Enerhoatom. Siłownia zaspokaja własne potrzeby przez odremontowaną linię systemu energetycznego Ukrainy.

W piątek rano Enerhoatom zaznaczył, że "nie ma uwag do działania sprzętu i systemów bezpieczeństwa".

08:15

Tempo rosyjskiej kampanii na Ukrainie zwolniło nie dlatego, by zmniejszyć liczbę ofiar cywilnych, jak twierdzi minister obrony Siergiej Szojgu, lecz z powodu zaciekłego oporu ukraińskiego - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Jest bardzo prawdopodobne, że Szojgu i prezydent Putin zwolnili co najmniej sześciu generałów za to, że nie posuwali się wystarczająco szybko do przodu" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

07:45

Dekret prezydenta Rosji Władimira Putina o zwiększeniu liczebności armii nie wzmocni jej siły bojowej w krótkim czasie, a jednocześnie sugeruje, że przywódca raczej nie ogłosi wkrótce masowej mobilizacji - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Putin rozkazał zwiększenie nominalnej liczebności rosyjskiej armii z nieco ponad miliona do ponad 1,150 mln, począwszy od stycznia 2023 roku.

Think tank ocenia, że Kremlowi raczej nie uda się osiągnąć celu i Rosja będzie miała poważne problemy ze znalezieniem dużej liczby dodatkowych żołnierzy.

07:42

Stany Zjednoczone rozważą ustanowienie specjalnej misji wojskowej, w ramach której koordynowane byłyby wszelkie działania związane ze szkoleniem ukraińskim żołnierzy i przekazywaniem militarnego wsparcia dla Kijowa - powiadomił amerykański dziennik "Wall Street Journal".

Administracja prezydenta Joe Bidena może podjąć taką decyzję w "najbliższych tygodniach". Na czele misji stanąłby dwu- lub trzygwiazdkowy generał. Formalny status tego przedsięwzięcia przypominałby wcześniejsze misje Stanów Zjednoczonych w Iraku i Afganistanie, mimo że amerykańska armia nie jest bezpośrednio zaangażowana w działania bojowe na Ukrainie.

06:32

Każda minuta przebywania rosyjskich żołnierzy na terytorium Zaporoskiej Elektrowni Atomowej to ryzyko globalnej katastrofy nuklearnej - oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w czwartek po raz pierwszy w historii Zaporoska Elektrownia Atomowa została odłączona od sieci. Było to spowodowane uszkodzeniem ostatniej działającej linii łączącej siłownię z ukraińską siecią energetyczną - dodał.

Ocenił, że Rosja sprawiła, iż Ukraina i Europejczycy znaleźli się o krok od katastrofy jądrowej.

05:48

W okupowanym obwodzie donieckim działa 21 rosyjskich obozów, wchodzących w skład systemu "filtracji" miejscowej ludności - wynika z opublikowanego w czwartek raportu, przygotowanego przez Uniwersytet Yale. Raport mówi też, że pod obozem w Ołeniwce już w kwietniu odnotowano dowody, wskazujące na kopanie masowych grobów.



05:46

Rosja nadal dostarcza do Stanów Zjednoczonych towary o wartości ponad 1 mld dolarów miesięcznie. Pomimo sankcji nałożonych na Moskwę za inwazję na Ukrainę, handel niektórymi towarami z USA trwa nieprzerwanie - informuje w czwartek agencja Associated Press.

Według szacunków agencji od końca lutego z Rosji do Stanów Zjednoczonych przybyło ponad 3600 przesyłek drewna, metali, gumy i innych towarów.

05:41

Ukraińskie wojsko zniszczyło 20 rosyjskich najeźdźców, dwa magazyny amunicji, a także centrum łączności 98. Pułku Spadochroniarzy Federacji Rosyjskiej, poinformowało Dowództwo Operacyjne "Południe", donosi Ukrinform.

"Wróg koncentruje swoje wysiłki na utrzymaniu zajętych pozycji, kontynuuje ostrzał z artylerii lufowej i rakietowej, wykorzystuje lotnictwo i ataki rakietowe" - głosi komunikat.

05:39

Od początku bieżącego tygodnia ukraińskie wojsko zniszczyło siedem magazynów z amunicją armii rosyjskiej, poinformowała rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk, donosi Ukrinform.

"Myślę, że to nie koniec, tydzień jeszcze się nie skończył" - dodała.