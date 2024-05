Pracujemy nad tym, by Ukraina otrzymała kolejne systemy Patriot - zapewnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły wszystkie 18 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały w nocy cele we wschodnich i centralnych regionach kraju - przekazał dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk. Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Jego podróż ma na celu okazanie solidarności Stanów Zjednoczonych z Ukrainą. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Antony Blinken / STR / PAP/EPA

20:20

Przemawiający w Kijowie sekretarz stanu USA Antony Blinken powiedział, że Waszyngton ma władzę, aby przejąć rosyjskie aktywa w Stanach Zjednoczonych i wykorzystać je do odbudowy Ukrainy. Powiedział też, że Ukraina "jest coraz bliżej NATO".

To, co zniszczył Putin, Rosja powinna - musi - zapłacić za odbudowę. Tego wymaga prawo międzynarodowe. I na to zasługuje naród ukraiński - powiedział Blinken podczas przemówienia na Politechnice Kijowskiej.

Wcześniej czołowy dyplomata USA przekazał prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu, że pomoc wojskowa "jest już w drodze".

20:10

Szef MSZ Radosław Sikorski we wtorek rozmawiał telefonicznie z ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Davidem Cameronem na temat rosyjskiej agresji i konieczności wsparcia walczącej Ukrainy - poinformowało ministerstwo sprawiedliwości.



"Ministrowie zgodzili się co do konieczności dalszego wsparcia walczącej Ukrainy" - przekazały służby prasowe.

18:40

Dwoje starszych mieszkańców Wołczańska i okolic zginęło we wtorek w rezultacie rosyjskich ataków - poinformował na Telegramie Ołeg Syniegubow, szef władz obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy.

"80-letnia kobieta poniosła śmierć w wyniku wrogiego ostrzału Wowczańska o godzinie 11:55. Zaczął się palić prywatny dom. 83-letni cywil zmarł w wiosce Hatyszcze w wyniku odniesionych ran od odłamków" - napisał Syniegubow.

17:05

Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol i prezydent Francji Emmanuel Macron potwierdzili swój udział w Globalnym Szczycie Pokojowym, który odbędzie się w Szwajcarii 15-16 czerwca - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wtorek na platformie X.

"Rozmawiałem z Emmanuelem Macronem i podziękowałem mu za potwierdzenie udziału w Szczycie Pokojowym. Doceniam ważną rolę Francji we wdrażaniu Formuły Pokoju, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa jądrowego" - napisał prezydent na platformie X.

Zełenski rozmawiał również z Macronem na temat sytuacji na linii frontu, szczególnie w okolicach Charkowa. "Zwróciliśmy szczególną uwagę na potrzeby obronne Ukrainy, w szczególności w zakresie dodatkowej obrony powietrznej, artylerii, zdolności dalekiego zasięgu i amunicji" - podsumował.

14:40

Wołodymyr Zełenski odwiedzi Madryt 17 maja. Hiszpański rząd nie przedstawił szczegółów wizyty, ale na agendzie ma znajdować się między innymi podpisanie umowy bilateralnej o wspólnym bezpieczeństwie.

13:10

Głównym celem strategicznym, którym kieruje się Rosja przy wznawianiu ataków na okolice Charkowa, może być pełne zajęcie czterech obwodów na południowym wschodzie Ukrainy - oświadczył dowódca łotewskiej Gwardii Narodowej gen. Kaspars Pudans w telewizji TV3.

Rosyjski dyktator Władimir Putin 30 września 2022 r. ogłosił włączenie tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporoskiego w skład Federacji Rosyjskiej, choć do tej pory nie zostały one w całości zajęte przez siły rosyjskie.

Zdaniem Pudansa ich pełne zajęcie może być głównym celem strategicznym Rosji, a wznowienie ataków na okolice Charkowa może służyć związaniu sił ukraińskich z dala od wschodniego i południowego frontu.

12:30

Trwają walki z wojskami rosyjskimi, które atakują ważną strategicznie miejscowość Czasiw Jar w obwodzie donieckim, próbując znaleźć słabe punkty w ukraińskiej obronie - poinformował rzecznik ukraińskiego Zgrupowania Operacyjno-Strategicznego Chortyca podpułkownik Nazar Wołoszyn. Według niego Rosjanie próbują zdobyć Czasiw Jar, aby móc zaatakować Słowiańsk i Kramatorsk.

11:30

Siły rosyjskie, które od pięciu dni atakują północne, przygraniczne rejony obwodu charkowskiego, zostały "w zasadzie zablokowane" wzdłuż granicy i sytuacja stabilizuje się - oświadczył szef ukraińskiego wywiadu wojskowego HUR, generał Kyryło Budanow.

"Przede wszystkim kontynuowana jest aktywna faza rosyjskiej operacji granicznej w obwodzie charkowskim, którą wszyscy obserwują już piąty dzień. Powiedzieć, że odnieśli tam oni (Rosjanie) znaczący sukces, to zdecydowanie nieprawda" - powiedział szef HUR w ukraińskiej telewizji. Budanow przyznał jednocześnie, że "sytuacja jest dość napięta i zmienia się bardzo szybko".

10:43

Zachwycamy się waszą siłą, waszym przywództwem i wytrzymałością. Wiemy, że jest to trudny czas. Wiemy także, że pomoc została już ustalona i już jedzie. Wkrótce przybędzie na Ukrainę i naprawdę wam pomoże, byście mogli walczyć przeciw agresji Rosji na polu boju"- powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Amerykański polityk dodał, że "USA, podobnie jak inni partnerzy Ukrainy, są przekonane, że Ukraina osiągnie zwycięstwo właśnie na polu boju".



Zełenski oświadczył, że jego kraj czeka na jak najszybszą pomoc ze Stanów Zjednoczonych.



To, co moim zdaniem jest ważne dla obu stron, to przede wszystkim decyzja w sprawie pakietu pomocy wojskowej - musimy dostarczyć tę pomoc wojskową tak szybko, jak to możliwe. Mówimy przede wszystkim o obronie powietrznej. To dla nas największy problem. Naprawdę potrzebujemy już dziś dwóch (systemów obrony powietrznej) Patriot dla Charkowa, dla obwodu charkowskiego, ponieważ ludzie nieustannie cierpią z powodu ostrzału rosyjskimi rakietami - stwierdził ukraiński prezydent.

10:05

Główny Zarząd Wywiadu Ukrainy HUR zebrał ok. 35 tys. zgłoszeń rosyjskich żołnierzy, którzy nie chcą walczyć na froncie i gotowi są oddać się do niewoli - poinformowało Centrum Komunikacji Strategicznej ukraińskiej armii.

"Zgłoszenia nadsyłają przeważnie rosyjscy wojskowi w czynnej służbie. 260 osób z sukcesem skorzystało już z możliwości (poddania się) i trafiło pod ochronę Ukrainy i prawa międzynarodowego" - przekazało Centrum na Telegramie.



08:30

Ukraińcom nie brakuje zapału do walki. Bardzo brakuje sprzętu - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 prof. Maciej Milczanowski, ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jeżeli nie ma amunicji to cóż ten żołnierz może zrobić, narażony na zmasowany ostrzał przeciwnika? - zwracał uwagę. Przyznał też, że ma nadzieję, iż dzisiejsza wizyta sekretarza stanu USA Antony'ego Blinkena w Kijowie nie będzie wyłącznie kurtuazyjna.

06:53

Pracujemy nad tym, by Ukraina otrzymała kolejne systemy Patriot - zapewnił doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Jake Sullivan. Dodał, że administracja prezydenta Bidena stara się "poruszyć niebo i ziemię", by dostarczyć pomoc Ukrainie. Jak stwierdził, Rosja obecnie z jeszcze większą determinacją, niż w ubiegłym roku nasila ostrzeliwanie obiektów cywilnych i infrastruktury i przekracza kolejne granice brutalności.

06:43

Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły wszystkie 18 dronów, którymi wojska rosyjskie atakowały w nocy cele we wschodnich i centralnych regionach kraju - przekazał dowódca ukraińskich Sił Powietrznych, generał Mykoła Ołeszczuk.



"W wyniku walk powietrznych strącono wszystkie 18 Shahedów w granicach obwodów: kijowskiego, donieckiego, dniepropietrowskiego, czerkaskiego, kirowohradzkiego, zaporoskiego, chersońskiego i chmielnickiego" - napisał Ołeszczuk na Telegramie.

Rosyjskie ministerstwo obrony oświadczyło tymczasem, że minionej nocy udaremnione zostały próby ostrzelania terytorium Federacji Rosyjskiej z zastosowaniem wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych RM-70 "Wampir".

06:40

Sekretarz stanu USA Antony Blinken przyjechał z niezapowiadaną wcześniej wizytą do Kijowa. Jego podróż ma na celu okazanie solidarności Stanów Zjednoczonych z Ukrainą, która stara się odeprzeć ciężkie rosyjskie ataki na swojej północno-wschodniej granicy - wskazuje Reuters.

Antony Blinken wcześnie rano przyjechał do Kijowa pociągiem. Ma nadzieję "wysłać mocny sygnał uspokajający Ukraińcom, którzy najwyraźniej znajdują się w bardzo trudnym momencie" - powiedział amerykański urzędnik, który pod warunkiem zachowania anonimowości przekazał informacje reporterom podróżującym z Blinkenem.