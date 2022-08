Dziś na Ukrainie święto – Dzień Niepodległości. Tamtejszy wywiad ostrzega, że w związku z tym Rosjanie mogą zintensyfikować ostrzał, a nawet przeprowadzić jakąś spektakularną akcję. „Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki” – mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Także dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, okupacyjne władze planują przeprowadzić w Mariupolu pokazową "rozprawę sądową" nad więzionymi obrońcami Azowstalu. Na scenie filharmonii w Mariupolu montowane są metalowe klatki, w których trzymani będą ukraińscy żołnierze. 24 sierpnia mija pół roku od rozpoczęcia inwazji. To dokładnie 182. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym specjalnym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

Bliscy obrońców Azowstalu domagają się ich uwolnienia podczas demonstracji w Kijowie / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

Sześć miesięcy wojny - podsumowanie

Atak na Ukrainę rozpoczął się 24 lutego po godz. 5 czasu ukraińskiego (godz. 4 w Polsce), kilka minut po ogłoszeniu przez Putina "specjalnej operacji wojskowej", mającej na celu "demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy". Wojska rosyjskie przekroczyły granice Ukrainy od wschodu, północnego wschodu i południa, a także od północy z terytorium Białorusi. Ukraina została również zaatakowana z zaanektowanego przez Rosję w 2014 r. Krymu i kontrolowanej przez zależnych od Moskwy separatystów części Donbasu.

Według zgodnej opinii analityków atak z wielu stron sugeruje, że przed rosyjskimi wojskami postawiono zadanie szybkiego zdobycia Kijowa, obalenia demokratycznie wybranej władzy, ustanowienia rządu marionetkowego i - prawdopodobnie - zajęcia wschodniej części Ukrainy.

W pierwszych tygodniach inwazji wojska rosyjskie napierały na największe miasta Ukrainy, w tym Kijów, Charków i Chersoń, ale napotkały silny opór ze strony sił ukraińskich.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny, zakazując opuszczania kraju mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat; dziesiątki tysięcy Ukraińców chwyciły za broń, wstępując do jednostek obrony terytorialnej.

14:10

Trwają obchody Dnia Niepodległości Ukrainy. W Awdijiwce żołnierze, za pomocą balonów wypełnionych helem, unieśli w niebo flagę Ukrainy.

13:56

Prezydent USA Joe Biden ogłosił w środę największy dotychczas pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, wart 2,98 mld dolarów. 24 sierpnia przypada Dzień Niepodległości Ukrainy. Jak przekazała agencja AP, pakiet obejmuje sprzęt od producentów uzbrojenia, a nie pobierany z magazynów sił zbrojnych USA. Oznacza to, że nie trafi na Ukrainę natychmiast, ale na przestrzeni roku lub dwóch lat. W skład nowych dostaw mają wchodzić m.in. drony.

13:53

Minister obrony Białorusi Wiktor Chrenin dwa dni po rozpoczęciu się rosyjskiej inwazji zadzwonił do swojego ukraińskiego odpowiednika Ołeksija Reznikowa i powiedział, że jeśli podpisze akt kapitulacji, to ofensywa zostanie wstrzymana - informuje "Washington Post". Białorusini mieli działać na polecenie ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu.

13:46

Minister obrony Wielkiej Brytanii Ben Wallace powiedział w środę, że jego kraj może zaostrzyć warunki wydawania wiz obywatelom Rosji, choć nie jest pewien, czy całkowity zakaz dla wszystkich, co jest dyskutowane w Unii Europejskiej, jest dobrym pomysłem.

13:40

Dokładnie sześć miesięcy od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji ustępujący ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk pochwalił niemieckie wsparcie dla swojego kraju. Niemcy w ciągu pół roku wojny dokonały wielkiego postępu - powiedział w środę w niemieckiej telewizji publicznej ZDF.

Kiedy pomyślę, że na początku spieraliśmy się o hełmy, a dziś Niemcy dostarczają także ciężką broń (...) to jest dobre - powiedział Melnyk.



13:27

53 proc. obywateli Stanów Zjednoczonych opowiada się za wspieraniem Ukrainy do czasu zupełnego wycofania się rosyjskich sił z zaatakowanego kraju; przeciwnego zdania jest 18 proc. Amerykanów - powiadomiła w środę agencja Reutera na podstawie badania przeprowadzonego przez sondażownię Ipsos.

Jak dodano, zwolennikami angażowania się Waszyngtonu w pomoc Ukrainie są głównie wyborcy Demokratów (66 proc.), chociaż podobne stanowisko zajmuje też ponad połowa (51 proc.) stronników Republikanów.



13:20

Ambasador Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej Andrij Jurasz napisał w środę na Twitterze, że słowa papieża Franciszka, jakie wypowiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie są "rozczarowujące". Komentując słowa na temat Ukrainy i Rosji dyplomata stwierdził, że nie można w tych samych kategoriach mówić o "agresorze i ofierze".

W czasie audiencji generalnej w Watykanie Franciszek przypomniał, że w środę mija pół roku od rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Zachęcił do modlitwy o pokój dla "umiłowanego narodu ukraińskiego, który od sześciu miesięcy cierpi z powodu grozy wojny".

Myślę o wielkim okrucieństwie, o tylu niewinnych, którzy płacą za szaleństwo, szaleństwo wszystkich stron, bo wojna jest szaleństwem i nikt, kto jest na wojnie, nie może powiedzieć: "nie, ja nie jestem szaleńcem". Szaleństwo wojny - oświadczył papież.

Następnie stwierdził: Myślę o tej biednej dziewczynie, wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu. Tak odniósł się do śmierci Darii Duginy, córki ideologa Kremla i doradcy prezydenta Rosji Władimira Putina, Aleksandra Dugina.





12:23

“Wojną zmęczeni są Ukraińcy i Ukraina, ale też Rosjanie i Federacja Rosyjska, która słabnie i nie ma takiego potencjału jak na początku" - powiedział w Specjalnej Debacie RMF FM poświęconej rosyjskiej inwazji na Ukrainę gen. Bogusław Pacek. “Federacja Rosyjska zrobi wszystko, by rozstrzygnąć losy tej wojny na wiosnę 2023 roku. Teraz najważniejsze dla niej jest zmaganie energetyczne, gospodarcze z Europą Zachodnią. Rosjanie zrobią wszystko, by podzielić Zachód. Zobaczymy, na ile im się to uda, a na ile nie. Wierzę, że nie, ponieważ solidarność Zachodu jest znaczna" - dodał.

Prof. politologii Katarzyna Pisarska podkreśliła, że wojna wywróciła światowy porządek do góry nogami. "Właściwie 24 lutego obudziliśmy się w innym świecie, gdzie nawet państwa, które od lat prowadziły przyjazną politykę wobec Rosji, mówię o zachodnich państwach, musiały przewartościować tę politykę. Nie ma powrotu do takiego business as usual" - mówiła.



"Oczywiście są wyzwania, takie jak kryzys energetyczny. Rosja wyciągnęła kolejną broń, broń gazową i wiele zależy od tego, jak przygotujemy się na tę zimę i jak nasze społeczeństwa zniosą trudności wynikające z wojny. Bo tylko mając tę jedność wewnątrz państw możemy kontynuować współpracę i wsparcie dla Ukrainy" - podkreśliła Pisarska.

12:15

Ukraina nadal może liczyć na wsparcie Sojuszu Północnoatlantyckiego w wojnie z Rosją, które potrwa tak długo, jak będzie to niezbędne; Ukraina musi zwyciężyć w tym konflikcie i zwycięży - zadeklarował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.



"Pod przywództwem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jesteście inspiracją dla świata. Składam hołd wszystkim tym, którzy zginęli lub zostali ranni, ale też wszystkim ukraińskim mężczyznom i kobietom walczącym o swoją ojczyznę, wolność i najbliższe osoby" - oświadczył Stoltenberg dokładnie pół roku po rozpoczęciu agresji Kremla na sąsiedni kraj.

11:58

Spowolnienie tempa "operacji specjalnej" w Ukrainie było świadomą decyzją, by zminimalizować straty wśród ludności cywilnej - ogłosił rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Oskarżył także Zachód o to, że dostarczając broń na Ukrainę prowadzą do przedłużenia konfliktu.

11:55

Udaremniliśmy plany rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), by z okazji Dnia Niepodległości zorganizować protesty z udziałem rodzin ukraińskich żołnierzy; zdjęcia i nagrania z tych demonstracji planowano wykorzystać w propagandzie Kremla - oznajmiła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Prowokacje miały być przeprowadzone w obwodach żytomierskim, kijowskim i połtawskim w północnej i środkowej części Ukrainy. Rosyjscy mocodawcy skontaktowali się ze swoimi ukraińskimi agentami jeszcze w maju, zlecając im m.in. zorganizowanie demonstracji z udziałem matek żołnierzy w pobliżu wojskowych komend uzupełnień. Wśród kolaborantów wiodącą rolę odgrywali byli współpracownicy Kyryły Stremousowa, obecnie zastępcy szefa samozwańczych władz w okupowanym Chersoniu na południu Ukrainy.

11:29

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Mirhorod w obwodzie połtawskim w środkowej części Ukrainy, atakując infrastrukturę miasta - powiadomiły lokalne władze. O odgłosach wybuchów poinformowały też władze sąsiedniego obwodu czerkaskiego oraz Enerhodaru w obwodzie zaporoskim na południu.

11:02

Miejscowy kolaborant zginął we wsi Mychajliwka w okupowanym obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy - powiadomił portal Ukrainska Prawda, powołując się na prorosyjskie źródła internetowe.

Iwan Suszko był szefem lokalnych władz z nadania Moskwy. W jego samochodzie eksplodował ładunek wybuchowy.

11:00

Rosyjskie władze okupacyjne przymusowo zmobilizowały już 55 proc. mężczyzn na terenach obwodu ługańskiego - powiedziała wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk.

"Już 55 proc. mężczyzn w tym quasi-tworze, tzw. (separatystycznej) Ługańskiej Republice Ludowej, stało się mięsem armatnim. Mówią o tym u nich, wiemy o tym z doniesień naszego wywiadu" - oznajmiła na antenie ukraińskiej telewizji.

Według wicepremier nikomu nie uda się "przesiedzieć w domu". Zaapelowała do mieszkańców, by uciekali z okupowanych terenów, a w razie przymusowej mobilizacji składali broń.

10:12

Porsche, bentleye i inne luksusowe auta na rosyjskich tablicach rejestracyjnych zapełniły parking przy lotnisku w Helsinkach. To ze stolicy Finlandii Rosjanie wylatują do Europy.

09:57

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski z okazji 31. rocznicy odzyskania niepodległości wygłosił specjalne przemówienie. Powiedział w nim, że 24 lutego, w dniu rozpoczęcia przez Rosję inwazji, naród ukraiński się odrodził. Przywódca podkreślił, że jego kraj odzyska zaanektowany Krym i zajęte tereny na wschodzie.

09:34

W środę na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. 31 lat temu, 24 sierpnia 1991 roku, Ukraina stała się krajem niezależnym od dogorywającego wówczas Związku Radzieckiego. Z tej okazji prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka pozdrowił naród ukraiński, życząc m.in. "spokojnego nieba".

08:41

Norwegia i Wielka Brytania wspólnie przekażą Ukrainie mikrodrony Black Hornet, wyprodukowane przez amerykańską firmę Teledyne FLIR i przeznaczone do rozpoznania i identyfikacji celów na polu walki - oznajmiło norweskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

Dron Black Hornet waży zaledwie 33 gramy i może znajdować się w przestrzeni powietrznej przez 25 minut. Porusza się z maksymalną prędkością 22 km na godzinę i jest zdolny do zbierania danych z odległości maksymalnie 2 km.

08:01

Władze Rosji kierują siły bezpieczeństwa do okupowanego obwodu ługańskiego Ukrainy, co najpewniej osłabi rosyjską ofensywę w innych miejscach i sprawi, że wciąż nie będzie ona przynosić sukcesów operacyjnych - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Według ośrodka analitycznego Rosja kieruje oddziały Gwardii Narodowej (Rosgwardii) do obwodu ługańskiego z powodu słabnącego poparcia dla wojny wśród separatystów z tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej. ISW ocenia, że milicje separatystów mogą odmawiać walki poza granicami obszaru, do którego roszczą sobie pretensje. Obecność Rosgwardii może również służyć tłumieniu niepokojów w regionie.

07:53

Rozpoczęta sześć miesięcy temu rosyjska inwazja na Ukrainę okazała się kosztowna i strategicznie szkodliwa, nie osiągnięto celów, morale w rosyjskiej armii jest niskie, a siła dyplomatyczna oraz gospodarka Rosji się zmniejszyły - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

07:43

Ukraina czeka na przyjazd ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) i ONZ, by mogli oni udać się do okupowanej przez wojska rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. "Jesteśmy gotowi zapewnić bezpieczny korytarz, by mogli się oni udać na tymczasowo okupowane tereny" - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski.

07:40

Według szacunków Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2022 r. ukraińska gospodarka skurczy się o 45 proc. Premier Denys Shmyhal powiedział w lipcu, że całkowita odbudowa kraju po wojnie będzie kosztowała około 750 mld dol., jednak - jak ocenia Reuters - koszt ten może być znacznie wyższy. Nie jest też jasne, ile Ukraina wydała dotąd na walkę zbrojną.

Znaczące koszty wojny ponosi również Rosja, która w następstwie swojej inwazji została objęta szeregiem sankcji przez kraje zachodnie - wskazuje agencja.

07:32

Rosyjskie źródła rządowe potwierdziły, że władze wywożą ukraińskie dzieci do Rosji i oddają je do adopcji Rosjanom - podał amerykański think tank Instytut Studiów nad Wojną (ISW), podkreślając, że siłowe odbieranie dzieci w celu zniszczenia grupy narodowej jest naruszeniem konwencji ONZ w sprawie ludobójstwa.

W Kraju Krasnodarskim w Rosji urząd ds. rodziny i dzieci ogłosił program, w ramach którego rosyjskie władze zabrały ponad 1000 dzieci z Mariupola do Tiumenia, Irkucka, Kemerowa i Kraju Ałtajskiego, gdzie trafiły do rosyjskich rodzin. W komunikacie zaznaczono, że ponad 300 dzieci "wciąż czeka na nowe rodziny", a osoby, które je adoptują, mogą liczyć na jednorazową zapomogę.

07:14

Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. 24 sierpnia na Ukrainie obchodzony jest Dzień Niepodległości. W obawie o swoje bezpieczeństwo mieszkańcy Kijowa zaczęli opuszczać miasto - pisze "The Guardian".

07:13

Z najnowszego sondażu Fundacji Inicjatywy Demokratycznej i Centrum Razumkowa wynika, że 91,5 proc. Ukraińców wierzy lub raczej wierzy w zwycięstwo w wojnie z Rosją. Stopniowo mieszkańcy tego kraju tracą jednak złudzenia, że wojna potrwa krótko - donosi w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

06:25

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz poinformował, że jego kraj planuje dostarczyć Ukrainie kolejną broń o wartości ponad 500 mln euro.

Według nieoficjalnych informacji będą to trzy dodatkowe systemy obrony powietrznej Iris-T, 12 wozów zabezpieczenia technicznego, 20 wyrzutni rakietowych, amunicję precyzyjną i systemy antydronowe.

06:21

Nasza obecność w Ukrainie, moja i ministrów, na forum Platformy Krymskiej i w dniu flagi Ukrainy była bardzo ważna - ocenił prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że Ukraina potrzebuje obecnie wsparcia nie tylko humanitarnego, ale przede wszystkim militarnego.

Na konferencji prasowej w środę nad ranem na dworcu PKP w Przemyślu (Podkarpackie), na który prezydent przyjechał pociągiem prosto z Kijowa, Duda powiedział dziennikarzom, że Polacy powinni okazywać wsparcie Ukraińcom poprzez obecność m.in. w Kijowie.

W ocenie prezydenta, obecność w Kijowie to "pokazanie światu, że nie cała Ukraina jest ogarnięta wojną".

06:13

Musimy zdawać sobie sprawę, że w środę możliwe są obrzydliwe prowokacje Rosji i brutalne ataki - ostrzegł prezydent Wołodymyr Zełenski. Zaapelował o przestrzeganie godziny policyjnej i alarmów przeciwlotniczych.

Podsumowując przeprowadzoną we wtorek międzynarodową konferencję Platforma Krymska, poświęconą deokupacji i przyszłości Krymu, Zełenski podkreślił, że "rosyjska agresja zaczęła się na Krymie i na Krymie będzie jej finał".

"Krym jest nieodłączną częścią naszego państwa, Krym to Ukraina. I my przyjdziemy do naszych miast, naszych ludzi na Krymie i oddamy im wolność, która należy się im tak samo, jak wszystkim naszym ludziom" - zapewnił prezydent Zełenski.

06:03

Wizyta misji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), która ma pomóc ustabilizować sytuację w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony w tym miejscu oraz zmniejszyć ryzyko poważnej awarii jądrowej w Europie, może odbyć się w najbliższych dniach - powiedział dyrektor generalny agencji Rafael Mariano Grossi.

"Władze Ukrainy poinformowała MAEA, że wznowiony w ostatnich dniach przez Rosję ostrzał spowodował kolejne uszkodzenia w Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Po raz kolejny podkreślono poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego oraz konieczność udania się tam misji eksperckiej" - powiedział Grossi w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej MAEA.

05:07

Na aukcji w Gibraltarze sprzedano we wtorek superjacht "Axioma", należący wcześniej do rosyjskiego miliardera Dmitrija Pumpjańskiego, który został objęty zachodnimi sankcjami w związku z rosyjską agresją na Ukrainę - podał Reuters.

05:05

Rosjanie rozpoczęli w nocy z wtorku na środę ostrzał rakietowy obiektów infrastrukturalnych w obwodzie zaporoskim - poinformował szef władz obwodowych Ołeksandr Staruch, cytowany przez agencję Ukrinform.