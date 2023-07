Ukraińcy są pewni, że żadne groźby Rosjan nie spowodują opóźnień w dostawach samolotów F-16. Ławrow straszy, że przekazanie Ukrainie maszyn skutkować będzie eskalacją zagrożeń nuklearnych. Pojawia się duży znak zapytania przy kwestii przedłużenia umowy zbożowej. Ataki z powietrza na Kijów spowodowały co najmniej jedną ofiarę śmiertelną. Są też osoby ranne - poinformowały lokalne władze. Wybuchy słychać było w kilku dzielnicach miasta. W tym artykule publikujemy wszystkie najważniejsze informacje związane z wojną w Ukrainie z czwartku 13 lipca.

W dzisiejszym wystąpieniu prezydent Rosji Władimir Putin ostrzegł, że "przyjęcie Ukrainy do NATO doprowadzi do wzrostu napięcia na arenie międzynarodowej".

Oświadczył również, że dołączenie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego "będzie stanowić zagrożenie dla Rosji".

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział w Helsinkach, że Ukraina dołączy do NATO i Rosja w tej sprawie nie będzie mieć głosu. Jak dodał, Władimir Putin może jedynie zdecydować, że w interesie Rosji nie leży kontynuowanie wojny z Ukrainą.

Biden powtórzył swoje stanowisko, że "nikt nie może przystąpić do NATO, gdy trwa wojna", ponieważ doprowadziłoby to do wywołania globalnego konfliktu.

W rosyjskiej niewoli prawdopodobnie przebywa ponad 25 tys. cywilów z Ukrainy. Jeśli nie zostanie wypracowany międzynarodowy mechanizm na rzecz uwolnienia tych osób, powroty naszych obywateli do ojczyzny mogą trwać nawet kilkadziesiąt lat. Dotychczas udało nam się sprowadzić do kraju 2576 osób więzionych w Rosji, lecz tylko 144 spośród nich to cywile - wylicza ukraiński rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Według mnie podczas szczytu w Wilnie brakowało słowa, że Ukraina jest traktowana, jako kandydat do członkostwa w NATO - powiedział PAP.PL były ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło.

Zostało to gdzieś wymazane albo uniknięto tego sformułowania ze względu na niebezpieczeństwo, że to może doprowadzić do konsekwencji, które narażą Sojusz na bezpośrednią konfrontację z Rosją - powiedział Piekło. Według niego Ukraina powinna jednak być usatysfakcjonowana rezultatami szczytu, ponieważ zyskała gwarancje dalszego wsparcia ze strony NATO. Ukraina dostała sporo i myślę, że w Kijowie powinna być pewna satysfakcja z tego szczytu - ocenił.

Rezultatem zakończonego w środę szczytu NATO w Wilnie są decyzje państw Sojuszu i krajów partnerskich o przekazaniu nam uzbrojenia wartego ponad 1,5 mld euro; otrzymamy m.in. kolejne czołgi Leopard i pociski manewrujące SCALP, a nasi piloci będą szkolić się w obsłudze samolotów F-16 - oznajmił w czwartek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.