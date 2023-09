Celem ukraińskich pocisków stał się dziś system rosyjskiej obrony powietrznej S-400. Co ciekawe, zlokalizowano go dzięki zdjęciom zrobionym przez... plażowicza. Po śmierci szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wielu najemników nie wróciło z urlopów i zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy. Wagnerowcy mają niewielkie szanse na angaż w sektorach siłowych, dlatego zatrudniają się jako taksówkarze i pracownicy budowlani - pisze rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit. Z kolei Radio Swoboda podało, że trwa demontaż obozu rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi. Czwartek jest 568. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla Was w naszym raporcie dnia.

17:31 Nowe fakty w sprawie ubiegłorocznego incydentu nad Morzem Czarnym, kiedy rosyjski myśliwiec omal nie zestrzelił brytyjskiego samolotu zwiadowczego nieopodal wybrzeży okupowanego Krymu. Okazało się, że pilot świadomie wystrzelił w stronę brytyjskiej maszyny dwa pociski, sądząc, że ma pozwolenie z kontroli naziemnej. Zobacz również: Rosjanie próbowali zestrzelić brytyjski samolot nad Morzem Czarnym 17:02 Ze zdjęcia satelitarnego wynika, że trwa demontaż obozu rosyjskiej najemniczej Grupy Wagnera pod Osipowiczami na Białorusi - pisze portal Radia Swoboda. Od 23 sierpnia zdemontowano ok. 60 dużych namiotów wojskowych, mogących pomieścić ok. 1000 osób. Radio Swoboda powołuje się na zdjęcie satelitarne z 9 września przekazane redakcji przez serwis Planet Labs. Na razie nie wiadomo, dokąd przenoszone są namioty i czy najemnicy opuścili terytorium Białorusi. Zobacz również: Wagnerowcy zwijają obóz, ale mogą pozostać na Białorusi 16:56 W Kijowie otwarto biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) - poinformowali w czwartek ukraiński prokurator generalny Andrij Kostin i prokurator MTK Karim Khan. Biuro w Kijowie jest największym przedstawicielstwem Trybunału poza Hagą. 16:53 Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar skorygowała swój wcześniejszy post o wyzwoleniu przez siły ukraińskie miejscowości Andrijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. "Sytuacja jest bardzo skomplikowana i zmienna" - napisała na Telegramie. W kolejnym poście Malar powiadomiła, że "w Andrijiwce jest pewien sukces i w chwili obecnej trwają ciężkie walki". Dodała, że siły ukraińskie posuwają się do przodu na kierunku bachmuckim. 16:19 Siły ukraińskie wyzwoliły miejscowość Andrijiwka w obwodzie donieckim na wschodzie kraju - oznajmiła wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar. Dodała, że na kierunku bachmuckim w tym regionie wojska ukraińskie posuwają się do przodu, wypierając siły rosyjskie. "Najważniejsze starcia toczą się w okolicach Andrijiwki, Kurdiumiwki i Kliszczijiwki. Mamy stamtąd dobre wieści. Andrijiwka jest nasza" - napisała na Telegramie. 15:28 Ukraińcy nie ustają w wywieraniu presji na Krym. Po wczorajszym ataku na stocznię w Sewastopolu, w efekcie którego w zasadzie zniszczone zostały dwa rosyjskie okręty (desantowy i podwodny), dziś celem ukraińskich pocisków stał się system obrony powietrznej S-400. Co ciekawe, zlokalizowano go dzięki zdjęciom zrobionym przez... plażowicza. Zobacz również: Ukraińcy znów trafili Rosjan na Krymie. Z pomocą przyszedł... plażowicz 14:24 Rosja usiłuje zwiększyć zdolności produkcji pocisków rakietowych, ale nie jest w stanie przywrócić poziomu sprzed 24 lutego 2022 roku - ocenił przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy Andrij Jusow. Rosyjskie ataki wciąż jednak są zagrożeniem dla Ukrainy - dodał. Amerykański dziennik "The New York Times" opublikował wcześniej materiał, oparty o rozmowy z anonimowymi źródłami, w którym ocenił, że Rosja zdołała zwiększyć produkcję pocisków rakietowych i amunicji artyleryjskiej do poziomu wyższego niż przed wojną. Według tej publikacji Rosja wytwarza więcej pocisków niż USA i kraje Zachodu, jednak wciąż nie jest w stanie zaspokoić swoich potrzeb związanych z kontynuowaniem agresji na Ukrainę. 11:50 Po śmierci szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna wielu najemników nie wróciło z urlopów i zostało zmuszonych do poszukiwania nowej pracy. Wagnerowcy mają niewielkie szanse na angaż w sektorach siłowych, dlatego zatrudniają się jako taksówkarze i pracownicy budowlani - pisze rosyjski kanał na Telegramie Możem Objasnit'.

Najemnicy oczekiwali, że szybko wyjadą do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, ale okazało się, że aktywa Grupy Wagnera w tych częściach świata zaczęło przejmować rosyjskie ministerstwo obrony. W związku z tą sytuacją pod koniec sierpnia stało się jasne, że wielu wagnerowców będzie musiało zmienić profesję. Mało kto chce jednak zatrudniać byłych najemników nie tylko w jakichkolwiek przedsiębiorstwach związanych z armią i przemysłem zbrojeniowym, ale nawet w restauracjach - twierdzi rosyjski kanał. 10:20 Przeprowadzony w nocy z wtorku na środę skuteczny atak na stocznię w Sewastopolu na okupowanym Krymie był możliwy dzięki informacjom, które uzyskaliśmy od naszych agentów m.in. w rosyjskiej Flocie Czarnomorskiej i wśród personelu stoczni - poinformował ukraińsko-tatarski ruch oporu Atesz. Uderzyliśmy w sewastopolską stocznię. Poważnie uszkodzono dwie rosyjskie jednostki - duży okręt desantowy i okręt podwodny - powiadomił w środę w godzinach porannych przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Andrij Jusow. Jak później sprecyzował, zaatakowano okręty Mińsk i Rostow nad Donem, które zostały tak zniszczone, że nie nadają się już do naprawy.

09:40 W nocy ze środy na czwartek rosyjskie wojska dokonały ostrzału artyleryjskiego miejscowości w gminie Biłozerka w pobliżu Chersonia na południu Ukrainy. Zginął sześcioletni chłopczyk, a jego 13-letni brat walczy o życie w szpitalu - poinformowała ukraińska Prokuratura Generalna. Pocisk trafił w dom mieszkalny. Troje sąsiadów, którzy próbowali udzielić pomocy poszkodowanym, również zostało rannych - przekazano w komunikacie prokuratury na Telegramie

08:30 Przedstawiciele rosyjskich władz coraz częściej wyrażają wątpliwości, czy inwazja na Ukrainę zakończy się zwycięstwem Kremla. Świadczy o tym chociażby ostatnia reakcja ministra obrony Siergieja Szojgu, który na pytanie o możliwość wygrania wojny bezradnie rozłożył ręce.

07:40 Lokalne krymskie kanały w sieci społecznościowej Telegram, m.in. Krymskij Wieter (Krymski Wiatr) donosiły o zmasowanym uderzeniu bezzałogowców, które nadleciały w kierunku Eupatorii z południowego zachodu, od strony sąsiedniej miejscowości Zaozerne. Eksplozja była tak silna, że w pobliżu miejsca wybuchu zatrzęsły się domy. Około godz. 5.30 czasu polskiego Krymskij Wieter powiadomił, że - według wstępnych informacji - ukraińskie drony zaatakowały rosyjski system obrony przeciwlotniczej rozmieszczony pomiędzy miejscowościami Mołoczne i Ujutne, kilka kilometrów na zachód od Eupatorii. Lokalni mieszkańcy mieli widzieć karetki pogotowia i zastępy straży pożarnej, które jechały na miejsce. Ministerstwo obrony w Moskwie utrzymuje, że nad Krymem jakoby zniszczono 11 ukraińskich bezzałogowców - przekazał UNIAN. 05:20 Na przełomie września i października skończymy zaporę elektroniczną na granicy z Rosją, będziemy mieli pełen monitoring granicy - powiedział w środę szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak zaznaczył, jeszcze w tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę zapory wzdłuż Bugu. Budowa zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej rozpoczęła się w kwietniu. Będzie to system składający się m.in. z ponad 3 tysięcy kamer i 200 km kabli detekcyjnych zainstalowanych na ok. 199 km z Centrum Nadzoru w komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie. Koszt inwestycji to ponad 373 mln złotych.

