Białoruś przygotowuje się do wspólnych ćwiczeń sił powietrznych z Rosją - podała agencja Reutera, powołując się na oświadczenie resortu obrony w Mińsku. W zakładzie produkcyjnym sprzętu rolniczego należącym do firmy Belarus MTZ w Petersburgu wybuchł pożar, zginęły co najmniej dwie osoby - poinformował euuroweeklynews.com. Dowodzona i finansowana przez Jewgienija Prigożyna prywatna firma wojskowa, znana jako Grupa Wagnera, rekrutuje w Czeczenii więźniów politycznych - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało białoruskie władze do uwolnienia Alesia Bialackiego wraz z pozostałymi więźniami politycznymi. Czwartek jest 316. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.