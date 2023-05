"Rosja jest w 15. miesiącu wojny, która miała potrwać trzy dni; Goliat się chwieje, bo Dawid wykazał się wyjątkową odpornością i kunsztem taktycznym" - powiedział w kwaterze głównej NATO przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego admirał Rob Bauer. W Brukseli trwa spotkanie dowódców wojskowych państw NATO. Drugie mobilne laboratorium DNA otrzymane od władz Francji trafi na tereny wyzwolone spod okupacji rosyjskiej, dzięki czemu eksperci sądowi będą mogli prowadzić badania "wprost na miejscu zbrodni - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Środa jest 441. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

12:17

Na zachodnich przedmieściach Bachmutu, w obwodzie donieckim, żołnierze ukraińskiej 77. brygady toczą walki o ostatnie ulice tego rejonu; Bachmut stał się najdłuższą i najkrwawszą, a wciąż niezakończoną, bitwą obecnej wojny - relacjonuje BBC w reportażu z miasta atakowanego przez wojska rosyjskie.

Jeśli wojska rosyjskie ostatecznie zdobędą Bachmut, to odniosą "niewiele więcej niż pyrrusowe zwycięstwo. Zdobyczą będzie teraz szkielet miasta, wbitego w ziemię, gdzie nie ocalał prawie żaden dom, a cała ludność znikła" - relacjonuje BBC.





11:17

Dwaj rzekomi weterani II wojny światowej, którzy siedzieli obok Władimira Putina podczas moskiewskiej parady z okazji tzw. Dnia Zwycięstwa, to w rzeczywistości byli funkcjonariusze NKWD i KGB, czyli sowieckiego aparatu represji - ujawnił niezależny rosyjski portal Meduza za opozycyjnym serwisem Agentstwo.

11:04

W ramach ogłoszonej przed kilkoma dniami "ewakuacji" rosyjscy okupanci zamierzają wywieźć 3,1 tys. mieszkańców miasta Enerhodar na południu Ukrainy, w tym 2,7 tys. pracowników Zaporoskiej Elektrowni Atomowej; takie działania dodatkowo pogorszą i tak już bardzo niebezpieczną sytuację wokół tego obiektu - ostrzegł ukraiński koncern Enerhoatom.

W pierwszej kolejności z Enerhodaru wyjadą pracownicy elektrowni, którzy zawarli kontrakt z rosyjskim Rosatomem lub podobnymi instytucjami wroga. Jest to nowość, ponieważ dotychczas najeźdźcy zabraniali tym osobom nawet opuszczania Enerhodaru. Rozpoczęły się już wywózki rodzin pracowników elektrowni. Ludzie ci są "ewakuowani" do obwodu rostowskiego w Rosji - czytamy w komunikacie Enerhoatomu.

10:12

Drugie mobilne laboratorium DNA otrzymane od władz Francji trafi na tereny wyzwolone spod okupacji rosyjskiej, dzięki czemu eksperci sądowi będą mogli prowadzić badania "wprost na miejscu zbrodni" - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Według danych MSW w Kijowie 23 tys. obywateli Ukrainy uznano dotąd za zaginionych w wyniku wojny. Za zaginionych uważanych jest też ponad 7 tys. żołnierzy ukraińskich; ponad połowa z nich najpewniej trafiła do niewoli rosyjskiej.

09:56

Władze Stanów Zjednoczonych nie pójdą w ślady Wielkiej Brytanii i nie przekażą Ukrainie pocisków ATACMS, zdolnych do rażenia celów oddalonych o 300 km. USA chcą uniknąć ryzyka konfrontacji z Moskwą, do której mogłoby dojść, gdyby ukraińskie siły zaatakowały obiekty na terytorium Rosji - powiadomił we wtorek wieczorem portal Politico.

09:33

Brytyjski rząd wkrótce uzna Grupę Wagnera, rosyjską prywatną firmę wojskową, która odgrywa ważną rolę w wojnie na Ukrainie, za organizację terrorystyczną - podał dziennik "The Times".

To będzie oznaczać, że przestępstwem stanie się nie tylko przynależność do Grupy Wagnera, ale także uczestnictwo w jej spotkaniach, zachęcanie do wspierania lub noszenie jej logo w miejscach publicznych. Tym samym status prawny firmy najemniczej zostałby zrównany z takimi organizacjami terrorystycznymi jak Al-Kaida czy Państwo Islamskie.

09:27

Rosja jest w 15. miesiącu wojny, która miała potrwać trzy dni; Goliat się chwieje, bo Dawid wykazał się wyjątkową odpornością i kunsztem taktycznym - powiedział w kwaterze głównej NATO w Brukseli przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu Północnoatlantyckiego admirał Rob Bauer.

Jak podkreślił, wysiłek wojenny Ukrainy jest wspierany przez 50 krajów z całego świata.

09:00

Pierwsze w historii potwierdzone zestrzelenie rosyjskiego ponaddźwiękowego pocisku Kindżał to ogromny cios w wizerunek Kremla i znakomita reklama amerykańskich systemów przeciwrakietowych Patriot - ocenił w rozmowie z portalem TSN ukraiński ekspert ds. wojskowości Ołeksandr Kowałenko.

Rosyjska propaganda przedstawiała Kindżały jako rakiety, których nie da się przechwycić. Miały być pierwszymi pociskami ponaddźwiękowymi, nie posiadającymi odpowiedników na całym świecie. Prawda jest jednak taka, że te pociski są ponaddźwiękowe tylko ze względu na swoją prędkość. Kindżał nie spełnia pozostałych kryteriów broni hipersonicznej - wyjaśnił ekspert.

W ocenie Kowałenki po zestrzeleniu Kindżała Moskwie będzie trudno przekonywać potencjalnych kontrahentów, że rosyjskie systemy przeciwrakietowe S-300 i S-400 mogą skutecznie konkurować z Patriotami.





08:24

Charakter dorocznej parady z okazji Dnia Zwycięstwa na Placu Czerwonym uwypuklił wyzwania, przed którymi stoi wojsko rosyjskie po 15 miesiącach wojny na Ukrainie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej wskazano, że w paradzie wzięło udział ponad 8000 osób, ale większość stanowiły siły pomocnicze, paramilitarne i kadeci z wojskowych placówek szkoleniowych. Jedynym personelem z rozmieszczonych formacji sił regularnych były kontyngenty oddziałów kolejowych i żandarmerii wojskowej, a zabytkowy T-34 z jednostki ceremonialnej był jedynym czołgiem na paradzie.

08:17

Obchody w Rosji zwycięstwa w II wojnie światowej pokazały dalszą degradację armii rosyjskiej; nie pojawiły się na defiladzie nowoczesne czołgi, bo Rosja bardzo potrzebuje ich na Ukrainie - zauważa Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszym raporcie na temat agresji Rosji na Ukrainę.

ISW podkreśla, że przemówienie Władimira Putina na obchodach nie zawierało istotnych zmian merytorycznych. Było powtórzeniem dotychczasowych narracji, przygotowywaniem "do przewlekłej wojny" i prezentowaniem Rosji jako "stawiającej skutecznie opór całemu Zachodowi". Podobnie jak podczas poprzednich wystąpień publicznych, Putin nie zaprezentował "żadnej konkretnej wizji, jak odwrócić niepowodzenia militarne Rosji na Ukrainie".

06:55

W Ukrainie w okolicy Bachmutu zginął 32-letni dziennikarz z Francji, Arman Soldin.