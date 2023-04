05:13

Rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer przekazała, że Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie Polski i Ukrainy ws. ukraińskiego zboża.

"Z zadowoleniem przyjmujemy to ogłoszenie jako pierwszy krok do rozwiązania obecnej sytuacji. Nie zmieniamy jednak naszego stanowiska, że działania jednostronne są nie do przyjęcia. Kontynuujemy współpracę z zainteresowanymi państwami członkowskimi, a także z władzami ukraińskimi. Wiceszef KE Valdis Dombrovskis omówi to podczas swoich rozmów 19 kwietnia z władzami ukraińskimi i pięcioma państwami członkowskimi" - przekazała Ferrer.



05:12

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva zmienił zdanie w sprawie wojny agresji Rosji na Ukrainie. Mój rząd potępia naruszenie terytorium Ukrainy, ale bronimy (idei) negocjacji dla rozwiązania politycznego - powiedział lokalnym mediom.

Prezydent Brazylii kilkukrotnie podnosił, że pokój powinien zostać wynegocjowany przez "grupę państw", przypomniała we wtorek agencja Reutera.

Wtorkowa wypowiedź prezydenta była zaskoczeniem, wcześniej twierdził bowiem, że "wojna wybuchła w wyniku decyzji podjętych przez dwa państwa", wzywał Unię i USA, by "przestały zachęcać Ukrainę do wojny", dostarczając jej broń, i przekonywał, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "jest tak samo winny wojny jak Putin".



05:10

Nie uważam, aby w wojnie rosyjsko-ukraińskiej byli zwycięzcy. W tej wojnie są tylko przegrani - powiedział minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto w programie publicystycznym BBC HARDtalk, pytany przez prowadzącego czy chce, aby Ukraina wygrała wojnę. Mówienie o zwycięzcach w tym konflikcie nie ma sensu - powiedział polityk.

Szijjarto podkreślił, że Węgry popierają natychmiastowe zawieszenie broni i rozpoczęcie rozmów pokojowych. Dodał, że Budapeszt popiera suwerenność i integralność Ukrainy, a także wszystkich innych krajów na świecie.

To, że nastąpią rozmowy pokojowe nie oznacza, że obecna linia frontu będzie równa z ustaleniami porozumienia pokojowego"- powiedział Szijjarto.