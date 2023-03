15:46

Komendant rosyjskiej policji Michaił Moskwin był celem dzisiejszego zamachu, który przeprowadził ukraiński ruch oporu w Mariupolu. Eksplodował samochód, jego właściciel przeżył - poinformował rządowy ukraiński portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.

W momencie wybuchu szef lokalnej "policji" znajdował się kilka metrów od auta. W zrujnowanym Mariupolu na wschodzie Ukrainy panuje bardzo trudna sytuacja humanitarna. Brakuje. żywności, wody, lekarstw, ogrzewania, środków higienicznych i łączności.





15:22

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w poniedziałek, że złożył wizytę na froncie w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy i spotkał się tam z żołnierzami. Zapewnił, że Ukraina zwycięży w wojnie.

"Obwód zaporoski, pozycje na linii frontu. Mam zaszczyt być dzisiaj tutaj, obok naszych wojskowych" - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

15:05

Dziennikarze i wolontariusze nie mogą od 27 marca br. wjeżdżać do Awdijiwki w obwodzie donieckim z powodu trudnej sytuacji w tym atakowanym przez Rosjan mieście - poinformował w poniedziałek mer Awdijiwki Witalij Barabasz.

"Awdijiwka jest w czerwonej strefie, dlatego zabroniono wizyt, wjazdu do miasta przedstawicielom prasy - nawet akredytowanym. To samo dotyczy wolontariuszy" - powiedział Barabasz, cytowany przez portal ZN.UA. Jak dodał, powodem jest "zaostrzenie sytuacji wokół miasta".

14:32

Prezydent Słowacji Zuzana Czaputova na konferencji poświęconej słowackiej polityce zagranicznej stwierdziła w poniedziałek, że wsparcie dla Ukrainy wyczerpuje się moralnie i materialnie. Taką sytuację spotyka się częściej na Słowacji niż gdziekolwiek indziej, dodała.

"Jeśli chodzi o ewentualną pomoc wojskową, to zasoby nie są niewyczerpalne. Jeśli nie będziemy inwestować także w przemysł obronny, nie będziemy w stanie iść do przodu, nawet w zakresie własnej obrony. Wsparcie dla Ukrainy wyczerpuje się również pod względem wsparcia publicznego” – stwierdziła i podkreśliła, że przyszłość orientacji słowackiej polityki zagranicznej będzie najprawdopodobniej najważniejszą kwestią w kontekście przyspieszonych wyborów parlamentarnych, które mają zostać przeprowadzone pod koniec września.





13:35

Wojska rosyjskie ostrzelały w poniedziałek Słowiańsk, przyfrontowe miasto w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy; zginęły dwie osoby, a 29 jest rannych - poinformował szef władz obwodowych Pawło Kyryłenko.

Do ataku doszło przed południem (czasu lokalnego), Rosjanie użyli dwóch pocisków S-300 - poinformował Kyryłenko na Facebooku. "Zniszczone budynki administracyjne i biurowe, pięć domów wielopiętrowych i siedem prywatnych" - przekazał Kyryłenko. Zastrzegł, że trwa operacja ratownicza i liczba ofiar może się zmienić.

13:06

Czołgi Leopard trafią na kilka odcinków frontu na Ukrainie w kwietniu lub maju - powiedział w programie "Ukraina stuudiole" estońskiej telewizji ERR minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

Reznikow skomentował obecny przebieg działań wojennych, mówiąc, że "miasto Bachmut pozostaje niezdobytą fortecą, co pozwala Ukrainie przygotować się do kontrofensywy, która rozpocznie się wkrótce". "Myślę, że będziemy w tym roku świadkami bardzo pozytywnych zmian dla Ukrainy. Jestem pewien, że będziemy skutecznie kontynuować wyzwalanie tymczasowo okupowanych terytoriów" - dodał.

12:46

Z ostrzeliwanej przez Rosjan Awdijiwki ewakuowani są pracownicy służb komunalnych, wśród których wielu zostało rannych w ostrzałach, a niektórzy stracili kończyny - poinformował mer Witalij Barabasz, cytowany przez portal Suspilne.

Według niego w ostatnich dniach służby komunalne są rozmyślnie atakowane przez wojska rosyjskie. Władze zamierzają małymi grupami ewakuować pozostałych pracowników.

Wyjaśnił, że w Awdijiwce pozostaje prawie 2 tysiące mieszkańców. Zastrzegł, że nie wszyscy z nich "czekają na nadejście okupantów rosyjskich", wielu po prostu "nie ma dokąd pojechać, nie ma krewnych ani znajomych w bezpiecznych regionach".

12:01

"Ukraińscy rolnicy, którzy powrócili w rodzinne strony, wyzwolone jesienią ubiegłego roku spod rosyjskiej okupacji, własnoręcznie rozminowują swoje pola; ludzie ryzykują życiem, lecz argumentują, że nie mogą dłużej czekać w obawie przed utratą źródeł dochodu" - poinformowała amerykańska stacja CNN.

12:00

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy rozbiła grupę szpiegów, którzy przekazywali Rosji dane do przeprowadzania ataków rakietowych między innymi na transporty z wojskowym sprzętem. Zatrzymano 4 osoby, które działać miały w obwodzie donieckim i charkowskim.

11:19

"Rosyjscy okupanci zaczynają panikować" - powiedziała w wywiadzie dla ukraińskiego Radia NV Tamiła Taszewa, przedstawicielka prezydenta Ukrainy na Krymie. Jak zaznaczyła, jest to spowodowane obawami przed ewentualną próbą odbicia anektowanego w 2014 roku półwyspu przez siły ukraińskie.

11:17

Trwa najintensywniejsza faza walk o Bachmut, sytuacja na froncie jest "stabilnie trudna" - poinformował dowódca ukraińskich wojsk lądowych generał Ołeksandr Syrski, który odwiedził miejsca najostrzejszych walk na tym odcinku frontu.

Ocenił, że obrona Bachmutu jest uwarunkowana "koniecznością wojskową i opiera się na umiejętnym wykorzystaniu możliwości obronnych miasta, utworzonych umocnień i obiektów obronnych".

Generał zastrzegł, że armia "rozważa wszelkie możliwe warianty rozwoju wypadków".

10:56

Komisja Europejska oświadczyła, że wspólnie z Polską i Ukrainą zwiększa starania na rzecz poszukiwania uprowadzonych ukraińskich dzieci, które zostały deportowane do Rosji.

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady Europejskiej szefowa KE Ursula von der Leyen stwierdziła, że wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) nakaz aresztowania Władimira Putina w związku z procederem deportacji dzieci jest jak najbardziej uzasadniony.

10:35

Ukraińskie załogi zakończyły szkolenia na przekazywanych przez Wielką Brytanię czołgach Challenger 2 i wróciły do kraju, aby kontynuować walkę z rosyjską inwazją - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Wielka Brytania była pierwszym krajem, który ogłosił przekazanie Ukrainie czołgów zachodniej produkcji. Według zapowiedzi, powinny one dotrzeć do tego kraju wiosną.

10:05

W zniszczonym i okupowanym przez rosyjskie siły Mariupolu na południowym wschodzie Ukrainy wysadzono w powietrze samochód jednego z najważniejszych w tym mieście rosyjskich oficerów; atak przeprowadził ukraiński ruch oporu - poinformował lojalny wobec Kijowa mer Mariupola Wadym Bojczenko.

09:58

Chciałbym, żeby wszyscy to dobrze zrozumieli - nie walczymy z żadnym Putinem, lecz po prostu z Rosjanami; w więzieniu Putina nie było, natomiast widziałem tam wielu Rosjan, którzy nas torturowali - oświadczył ukraiński żołnierz Maksym Kołesnikow, uwolniony w lutym z rosyjskiej niewoli. Rozmowę z wojskowym opublikował w poniedziałek ukraiński portal Obozrevatel.

09:07

Orlando Bloom przebywał z wizytą na Ukrainie jako Ambasador Dobrej Woli UNICEF. Spotkał się z dziećmi w Kijowie oraz prezydentem Zełenskim.

09:02

W okupowanym przez wojska rosyjskie Melitopolu, mieście na południu Ukrainy, doszło w poniedziałek do kilku eksplozji - poinformował lojalny wobec władz w Kijowie mer miasta Iwan Fedorow. Wyraził nadzieję na "dobre wiadomości" od ukraińskich sił zbrojnych.

Później mer dodał, że do wybuchów doszło m.in. w pobliżu koszar rosyjskich.

09:00

Zagrożenie ze strony ukraińskich bezzałogowych statków nawodnych (USV) nadal ogranicza działania rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej poinformowano, że 22 marca co najmniej trzy USV i jeden bezzałogowy statek powietrzny miały próbować uderzyć w rosyjską bazę morską w Sewastopolu na okupowanym Krymie. Według doniesień z otwartych źródeł, jeden USV został zatrzymany przez wysięgniki obronne, a dwa zostały zniszczone w porcie; rosyjscy urzędnicy powiedzieli, że żadne rosyjskie okręty nie zostały uszkodzone.

08:58

Inwazja Rosji na Ukrainę będzie trwać tak długo, jak Władimir Putin wierzy, że może działaniami militarnymi narzucić Ukrainie swoją wolę lub zmusić ją do zaprzestania walk w sytuacji, gdy Zachód ją porzuci - ocenia amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

ISW wyraża przekonanie, że "niemal na pewno niezbędne są, choć nie wystarczające, skuteczne kontrofensywy ukraińskie", by przekonać Putina do negocjacji na możliwych do zaakceptowania warunkach.

05:28

Wołodymyr Zełenski wezwał swych rodaków, by bardziej wspierali żołnierzy walczących na wschodzie kraju z rosyjskim agresorem. To złe i niesprawiedliwie, jeśli nasi żołnierze wracający z frontu czują, że dla wielu ludzi w głębi kraju wojna już się skończyła - stwierdził.

05:23

Siły Zbrojne Ukrainy w ciągu ostatniej doby odparły ponad 50 ataków wroga na kilku odcinkach frontu w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy - m.in. w okolicach Łymanu, Bachmutu, Awdijiwki i Marjinki - poinformował ukraiński sztab generalny.

Ponadto sztab poinformował, że ukraińskie lotnictwo przeprowadziło w ciągu dnia trzy uderzenia na rosyjskie oddziały. Uderzono w miejsca koncentracji personelu i sprzętu wojskowego przeciwnika.