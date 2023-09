W nocy Rosja przypuściła atak powietrzny na Lwów. Zginęła jedna osoba. Do eksplozji doszło także w Krzywym Rogu, Odessie, Kramatorsku, Słowiańsku i Charkowie. "Amerykańskie czołgi wkrótce pojawią się w Ukrainie i dołączą do leopardów" - przekazał Lloyd Austin, sekretarz obrony USA. "Należy dostarczyć Ukrainie więcej bardzo potrzebnych systemów obrony powietrznej" - dodał podczas 15. spotkania grupy kontaktowej ds. Ukrainy w bazie lotniczej USA w Ramstein w Niemczech. Ukraiński wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka zapowiedział, że w ciągu kilku najbliższych dni Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski. Wtorek to 573. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 19.09.2023 r.

18:01

Ukraińskie zboża nie będą eksportowane do Rumunii przez 30 dni - oświadczył we wtorek minister rolnictwa tego kraju Florin Barbu. W tym czasie Bukareszt i Kijów ustalą precyzyjne warunki, dotyczące restrykcyjnego licencjonowania eksportu.

Na 30 dni import zboża z Ukrainy zostanie zawieszony - oświadczył we wtorek na antenie telewizji Digi24 minister rolnictwa Florin Barbu.

17:56

Ukraina, Estonia i Luksemburg utworzyły koalicję informatyczną. Zadaniem grupy jest zapewnienie bezpiecznej i stabilnej infrastruktury informatycznej.

17:50

Podczas swojego wystąpienia w debacie generalnej 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego prezydent Andrzej Duda skrytykował tych, którzy oskarżają państwa wspierające Ukrainę o przedłużanie wojny.

To zupełnie fałszywa logika. To tak jakby oskarżać sąsiada, że próbuje pomóc ludziom, którzy bronią swojego domu przed napaścią bandytów. Jeśli ktoś napadnie twój dom to masz prawo się bronić, a sąsiedzi nie powinni być obojętni! Ukraina nie byłaby w stanie oprzeć się agresji, skutecznie bronić swojej niepodległości gdyby nie pomoc innych państw. W tym w największym stopniu Stanów Zjednoczonych - powiedział.

17:45

Należy dostarczyć Ukrainie więcej bardzo potrzebnych systemów obrony powietrznej - oświadczył we wtorek amerykański minister obrony Lloyd Austin na wspólnej konferencji prasowej z przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Sił Zbrojnych USA generałem Markiem Milleyem podczas 15. spotkania grupy kontaktowej ds. Ukrainy w bazie lotniczej USA w Ramstein w Niemczech.



Austin przekazał też, że wkrótce amerykańskie czołgi pojawią się w Ukrainie.

17:37

Wojna na Ukrainie wywołała splot horrorów, a jej skutki odczuwalne są na całym świecie - oświadczył we wtorek sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres, inaugurując debatę generalną na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Guterres wezwał też do gruntownych reform systemu ONZ, argumentując, że alternatywą jest "rozłam".

Jak powiedział sekretarz generalny ONZ, rosyjska agresja jest koronnym przykładem tego, co się dzieje, jeśli państwa nie przestrzegają podstawowych zasad Narodów Zjednoczonych.

17:26

W ciągu kilku najbliższych dni Ukraina wprowadzi embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka z Polski - zapowiedział to w rozmowie z dziennikiem "Rzeczpospolita" Taras Kaczka, wiceminister gospodarki i handlu Ukrainy.



16:23

Rosjanie ostrzelali jedną z wyższych szkół w Chersoniu - podaje Ukrinform. Dwie osoby miały zostać ranne.

15:39

Ukraińskie wojsko zaatakowało kwaterę główną rosyjskich wojsk w pobliżu Melitopola w obwodzie zaporoskim.

15:20

Sąd w Moskwie we wtorek odmówił rozpatrzenia apelacji korespondenta dziennika "Wall Street Journal" Evana Gershkovicha od decyzji o jego aresztowaniu - podał Reuters. Dziennikarz jest oskarżony przez władze Rosji o szpiegostwo. Reporter zaprzecza tym zarzutom.

Sąd ogłosił decyzję, nie wyjaśniając jej przyczyn. Posiedzenie odbyło się za zamkniętymi drzwiami.

14:46

Okoliczności dotyczące ostrzału Kostiantyniwki na wschodzie Ukrainy, gdzie 6 września zginęło 15 osób, wymagają przeprowadzenia dogłębnego śledztwa; nie zapominajmy jednak, że to Rosja regularnie atakuje cele cywilne, a my prowadzimy wyłącznie działania obronne - podkreślił we wtorek Mychajło Podolak, doradca ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Atak na Kostiantyniwkę był prawdopodobnie spowodowany pomyłką ukraińskich wojsk. W miasteczko trafił pocisk wystrzelony z ukraińskiej wyrzutni przeciwlotniczej Buk - ujawnił amerykański dziennik "The New York Times". Jak podkreślono, "NYT" doszedł do takich wniosków po zbadaniu fragmentów pocisku, a także przeanalizowaniu zdjęć satelitarnych i treści publikowanych w mediach społecznościowych. Na prawdopodobieństwo ukraińskiej pomyłki miałyby także wskazywać relacje świadków.

14:44

W rejonie Marjinki Rosjanie podjęli 10 nieudanych prób wyparcia Ukraińców z ich pozycji - przekazał Ołeksandr Sztupun, rzecznik Zjednoczonego Centrum Prasowego Sił Obronnych Obrony Obwodu Tawrii. Dodał, że w pobliżu Melitopola Rosjanie przeprowadzili nieudane akcje ofensywne w rejonie Robotyne. Najeźdźcy zostali odparci, kontynuujemy operację ofensywną - dodał Sztupun w ukraińskich mediach.

14:29

Nie chcemy importować ukraińskiego zboża, jesteśmy krajem tranzytowym - oświadczył premier Chorwacji Andrej Plenković, cytowany we wtorek przez portal Politico, który powołuje się na chorwackie media. Pytany o embargo trzech krajów UE, Plenković nie wykluczył przyłączenia się do niego.



13:55

Dziś premier Ukrainy Denys Szmyhal na Telegramie oznajmił, że jeśli Polska i Węgry nie cofną zakazu wwozu ukraińskich produktów rolnych, to Kijów wprowadzi zakaz importu do Ukrainy "niektórych kategorii towarów ze wspomnianych krajów".

Komentując słowa Szmyhala podczas briefingu w zakładzie produkcyjnym Dawtona w Milejowie-Osadzie Telus powiedział, że "to jest tylko i wyłącznie wywieranie nacisków". "My się nie poddamy, bo to jest w interesie polskich rolników, a dla nas to jest najważniejsze" - zaznaczył.

13:49

Komisja Europejska proponuje dalsze przedłużenie tymczasowej ochrony osób uciekających przed agresją Rosji na Ukrainę na okres od 4 marca 2024 r. do 3 marca 2025 r. Zapewni to pewność i wsparcie ponad 4 milionom osób korzystającym z ochrony w całej Unii Europejskiej - podała Komisja we wtorek.

UE aktywowała dyrektywę o ochronie tymczasowej w dniu 4 marca 2022 r. jednomyślną decyzją państw członkowskich i została ona automatycznie przedłużona o jeden rok. Komisja uważa, że powody do tymczasowej ochrony nadal istnieją i że w związku z tym tymczasową ochronę należy przedłużyć jako niezbędną i odpowiednią reakcję na obecną, niestabilną sytuację, która nie sprzyja jeszcze bezpiecznemu i trwałemu powrotowi osób korzystających z tymczasowej ochrony w UE.



13:20

Na tym etapie nie możemy komentować, ponieważ analizujemy sytuację prawną. Musimy zdecydować, jak postępować - powiedziała rzeczniczka KE Miriam Garcia Ferrer pytana o skargę Ukrainy do WTO na Polskę, Węgry i Słowację za embargo na ukraińskie zboże.



12:43

Próba zakończenia trwającej 19 miesięcy wojny na Ukrainie bez uwzględnienia "interesów Rosji" i jej udziału byłaby daremna - oświadczyli po spotkaniu ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Chin. Wang Yi przybył do Moskwy w ramach przygotowań do zaplanowanej na przyszły miesiąc wizyty Władimira Putina w Pekinie - informuje agencja Reutera.

12:38

Najwyższa Izba Kontroli kończy właśnie przeprowadzoną doraźnie kontrolę, dotyczącą importu z Ukrainy zbóż i rzepaku. Jej nieoficjalne jeszcze wyniki, które poznaliśmy, są miażdżące dla Ministerstwa Rolnictwa. Pokazują też ogromną skalę napływu ukraińskich produktów rolnych do Polski.

11:57

Po nocnym pożarze magazynu z pomocą humanitarną we Lwowie, Caritas Polska uruchomiła zbiórkę nowych środków.

10:57

Tak wygląda wyzwolona przez Ukraińców wieś Kliszczijiwka. Rosjanie praktycznie zrównali ją z ziemią.