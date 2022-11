Ukraińcy zaatakowali rosyjską bazę wojskową w obwodzie chersońskim, gdzie mogło znajdować się nawet 500 rosyjskich żołnierzy. Koleje ukraińskie zapowiedziały, że wznowią pociągi do wyzwolonego spod rosyjskiej okupacji Chersonia. Według byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie, emerytowanego generała broni Bena Hodgesa, ukraińskie siły zbrojne mogą odbić także Mariupol i Melitopol do stycznia przyszłego roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. To 263. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.11.2022 r.

Graffiti autorstwa brytyjskiego artysty Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP

11:23

Chersoń świętuje od trzech dni; chociaż w mieście nie ma łączności i prądu, na głównym placu miasta wciąż trwała dyskoteka - podał portal Hromadske. Na ulicach wciąż widać wiele flag narodowych i witanych łzami i uściskami żołnierzy ukraińskich.

10:47

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował o uderzeniu na budynek w obwodzie chersońskim, gdzie znajdowało się 500 rosyjskich wojskowych. "W rezultacie dwie ciężarówki martwych najeźdźców zostały przewiezione do Tawrijska. 56 ciężko rannych przewieziono do najbliższego szpitala, z czego 16 kolejnych wkrótce zmarło" - napisano w raporcie.

10:29

Po kapitulacji Chersoniu władze rosyjskie wyznaczyły miasto Heniczesk na stolicę administracyjną okupowanej części obwodu chersońskiego - informuje NEXTA.

10:15

Po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji na wojnę z Ukrainą do Gruzji wjechało 700 tys. obywateli Rosji, wielu pojechało następnie do Armenii, Turcji i innych krajów - powiedziała prezydent Salome Zurabiszwili. Obecnie w Gruzji jest 100 tys. Rosjan.

09:43

Rosyjskie ministerstwo edukacji przygotowuje powrót do szkół szkolenia wojskowego, co jest odpowiedzią na niską jakość obecnych poborowych, którzy mają niewielkie umiejętności i niskie morale - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Ma być to powrót do zakończonego w 1993 roku programu z czasów sowieckich, który obejmował przygotowanie na wypadek ataku chemicznego lub nuklearnego, udzielanie pierwszej pomocy oraz obsługę i strzelanie z karabinów Kałasznikowa.

09:18

Ukrzaliznycia, czyli państwowe przedsiębiorstwo kolejowe w Ukrainie zapowiedziało, że wznowi połączenia kolejowe do Chersonia. W piątek Ukraińcy wyzwolili miasto spod rosyjskiej okupacji. "Długi dzień. Ale musieliśmy dostać się do Chersonia. Ocenić szkody, skoordynować działania z Siłami Zbrojnymi i władzami, zorganizować zespół do jak najszybszego powrotu pociągów do Chersonia" - czytamy we wpisie szefa Ukrzaliznycji na Telegramie.

09:08

Potępiamy łamiącą prawo międzynarodowe rosyjską inwazję i zwiększymy pomoc humanitarną dla Ukrainy - zapowiedział prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol w Phnom Penh podczas Szczytu Azji Wschodniej. Według oficjalnego stanowiska rządu południowokoreańskiego państwo nie wspiera Ukrainy dostawami śmiercionośnej broni.

08:34

"W okupowanym Mariupolu wojska rosyjskie nadal burzą zniszczone domy, aby zatrzeć ślady zbrodni" - czytamy na koncie tamtejszej Rady Miasta na Telegramie. "Okupanci nadal niszczą domy. (...) W ten sposób raszyści niszczą ślady swoich zbrodni. A wraz z nimi nasze mieszkania, wspomnienia, przeszłe życie... Oczywiście można rozebrać wszystko do fundamentów, ale nie można wymazać naszej pamięci" - piszą władze.

08:30

Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Władze apelują do mieszkańców by udali się do schronów. Niezależne białoruskie media donoszą, że z lotnisk na terenie tego kraju wystartowały rosyjskie samoloty bojowe.

08:13

Fotograf Vladyslav Musiienko uwiecznił na zdjęciach murale wykonane przez brytyjskiego artystę Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa.

/ Vladyslav Musiienko / PAP

07:44

"HIMARS-y wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy ‘lewe skrzydło’ kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii - wyzwolenie Krymu" - napisał na Twitterze były dowódca sił lądowych USA w Europie, emerytowany generał broni Ben Hodges.

07:27

W internecie pojawiło się nagranie zniszczonego Mostu Antonowskiego. Kilka dni temu wojska rosyjskie wysadziły go podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru.

07:20

W obwodzie donieckim trwają niezwykle brutalne walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie bezskutecznie usiłują przełamać tam ukraińskie linie obrony. Z raportu w portalu Ukrainska Prawda wynika, że w ciągu ostatniej doby agresorzy stracili ponad 800 żołnierzy, 24 czołgi, 34 transportery opancerzone i 20 ciężarówek.

07:10

"W obwodzie brzeskim na Białorusi, szczególnie w miejscach, gdzie rozmieszczane są przybywające oddziały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej rośnie znacznie napięcie społeczne. Miejscowe szpitale są przeciążone z powodu pracy dla wojskowych rosyjskich, którzy masowo chorują w wyniku niezadowalających warunków bytowych w miasteczkach namiotowych. Lekarze muszą odmawiać usług obywatelom Białorusi" - informuje w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód brzeski sąsiaduje z Polską.

07:00

Rosyjskie siły zrabowały ok. 15 tys. obrazów z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - informuje portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej. Skradzione dzieła sztuki przywieziono czterema ciężarówkami do Symferopola na anektowanym przez Rosję Krymie.

06:57

W sobotę późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia ukraińska wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji już ponad 60 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju.

06:55