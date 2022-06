Sześć osób zostało rannych w wyniku ataku rakietowego w rejonie Odessy na południu Ukrainy. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że w jednym z domów w tym okupowanym mieście natrafiono na zwłoki ponad 100 osób zabitych w wyniku rosyjskich ataków lotniczych. Ciała te wciąż są pod gruzami. Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupiła dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała telewizja CNN. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem. Najnowsze relacje dotyczące 124. dnia wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji z 27.06.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Ostrzelany budynek w Charkowie / SERGEY KOZLOV / PAP/EPA

Sześć osób zostało rannych w wyniku ataku rakietowego w rejonie Odessy na południu Ukrainy.

Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupiła dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała telewizja CNN. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

Nowy dowódca niemieckiego Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry Bernd Schuett uważa północno-wschodnią flankę NATO za najbardziej zagrożoną eskalacją konfliktu z Rosją.

08:52

Na około 35 tys. żołnierzy oszacował straty osobowe Rosji od początku inwazji na Ukrainę Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W ciągu minionej doby wojska rosyjskie straciły - według sztabu - około 150 ludzi i 20 czołgów.

W porównaniu z danymi z niedzieli wzrosła także liczba zniszczonych rosyjskich pojazdów opancerzonych (o 28), pojazdów i cystern (o 11), systemów artyleryjskich (o siedem), dronów (o sześć) i systemów przeciwlotniczych (o dwa).

Ogółem - według tych danych - od 24 lutego armia rosyjska straciła: 1552 czołgi, 3687 pojazdów opancerzonych, 771 systemów artyleryjskich, 243 wieloprowadnicowe wyrzutnie rakiet, 101 systemów przeciwlotniczych, 217 samolotów, 184 śmigłowce, 636 dronów, 139 pocisków manewrujących, 14 jednostek pływających i 2575 innych pojazdów i cystern.

08:41

W nadchodzących tygodniach rosyjska kampania militarna na Ukrainie w coraz większym stopniu opierać się będzie na siłach rezerwy; część z nich niemal na pewno jest już wystawiana w walkach - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

"Podczas gdy głównym celem operacyjnym Rosji pozostaje enklawa Siewierodonieck-Lisiczańsk, tydzień nieustannego ciężkiego ostrzału sugeruje, że Rosja próbuje teraz odzyskać impet na północnej osi Izium. Siły ukraińskie nadal utrzymują pozycję w tym sektorze, dobrze wykorzystując zalesiony teren do obrony" - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

"W nadchodzących tygodniach rosyjska kampania będzie najprawdopodobniej w coraz większym stopniu opierać się na eszelonach sił rezerwy. Składają się one z kilku odrębnych komponentów, które Rosja prawie na pewno zaczęła już wystawiać. Rosyjska Rezerwa Bojowa Armii to niedawno wprowadzona innowacja - niepełnoetatowi rezerwiści-ochotnicy, którzy rozmieszczani są jako całe jednostki, zwykle przeznaczone do zadań związanych z ochroną obszarów na tyłach. Zasoby Mobilizacji Ludzkiej to pokaźna pula wszystkich weteranów, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat odbyli regularną służbę wojskową. Władze rosyjskie prawdopodobnie wykorzystują ochotników z tej kategorii do uzupełniania trzecich batalionów w ramach regularnych brygad. Pomimo utrzymującego się niedoboru rezerwistów nadających się do wysłania na Ukrainę, rosyjskie przywództwo prawdopodobnie jest niechętne zarządzeniu powszechnej mobilizacji" - ocenia brytyjski resort obrony.



08:39

Dwie osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku rosyjskiego ostrzału wsi Kałuhino-Baszkyriwka w rejonie czuhujewskim obwodu charkowskiego na północnym wschodzie Ukrainy - poinformowała ukraińska Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS).

W Charkowie rosyjskie wojska ostrzelały m.in. szkołę i budynek administracyjny. Łącznie straż pożarna była zaangażowana w gaszenie siedmiu pożarów wywołanych atakami wroga - przekazano w komunikacie ukraińskiej służby.

08:34

Od 24 lutego funkcjonariusze straży granicznej odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 4,367 mln osób - poinformowała straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 24 tys. osób.

08:33

Wczorajszy rosyjski atak rakietowy na Kijów był najpoważniejszym uderzeniem na stolicę Ukrainy od 29 kwietnia; ostrzał zakładów zbrojeniowych Artem należy odczytywać jako sygnał Kremla wobec Zachodu w kontekście trwającego szczytu G7 i planów dalszego wsparcia strony ukraińskiej - ocenił w najnowszym raporcie amerykański Instytut Badan nad Wojną (ISW).



08:30

Rosyjskie wojska atakują Lisiczańsk w obwodzie ługańskim od strony południowej; w mieście bardzo dużo zniszczeń - powiadomił szef administracji tego regionu na wschodzie Ukrainy Serhij Hajdaj.

"Przeciwnik zmierza do zablokowania miasta od południa, przy tym niszczy wszystko, czego dosięga jego artyleria i wyrzutnie" - powiadomił Hajdaj na Telegramie.

Telegram

"W Lisiczańsku, Wowczojariwce, Łoskutiwce i Werchniokamjance Rosjanie nie przestają niszczyć budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i administracyjnych. Artyleria przeciwnika nie cichnie nawet na godzinę" - napisał Hajdaj.

Siły rosyjskie atakowały Lisiczańsk i Wowczojariwkę także z powietrza. W tej miejscowości położonej na południe od Lisiczańska toczą się walki. Szturm w okolicach Werchniokamjanki został odparty przez siły ukraińskie.

Hajdaj powiadomił, że w Lisiczańsku jest bardzo dużo zniszczeń. Gdy jest to możliwe, ulice i budynki są przeszukiwane, by sprawdzić, czy nie ma tam poszkodowanych cywilów.

Rosjanie niszczą obiekty cywilne i budynki mieszkalne, a także pozostałą infrastrukturę. Sąsiadujący z Lisiczańskiem Siewierodonieck, z którego w ostatnich dniach wycofały się siły ukraińskie, został zniszczony w ok. 90 proc. Podobna sytuacja jest w innych miejscowościach.

Hajdaj poinformował, że ewakuacja z Lisiczańska jest coraz trudniejsza, jednak wciąż możliwa. W niedzielę udało się wywieźć sześcioro cywilów, w tym jedno dziecko. Lisiczańsk to ostatnie duże miasto obwodu ługańskiego pozostające w rękach ukraińskich.



07:45

Doradca mera Mariupola Petro Andriuszczenko poinformował, że w jednym z domów w tym okupowanym mieście natrafiono na zwłoki ponad 100 osób zabitych w wyniku rosyjskich ataków lotniczych. Ciała te wciąż są pod gruzami.

"Nowe smutne znaleziska. Podczas oględzin budynków w dzielnicy Lewobrzeżnej, w domu, gdzie spadła bomba lotnicza, na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i ul. Meotydy znaleziono ponad 100 ciał osób zabitych w bombardowaniu. Ciała te wciąż są pod gruzami" - napisał Andriuszczenko na Telegramie.

Telegram

Według jego komunikatu Rosjanie "nie planują wydobycia i pochowania" zabitych.

06:57

Ukraińskie wojsko zmusiło Rosjan do odwrotu na trzech odcinkach frontu - informuje ukraiński sztab generalny. Chodzi o tak zwany kierunek doniecki w okolicach miejscowości Marinka, a także koło Bachmutu. Tam bez przerwy trwają ostre starcia. Najtrudniejsza sytuacja jest koło Lisiczańska, które to miasto w obwodzie donieckim Rosjanie próbują podejść od południa, bez przerwy ostrzeliwując - także z samolotów.



Niespokojnie było też na północnym-wschodzie Ukrainy. Rosjanie zintensyfikowali ostrzały terenów, z których wycofali się wiele tygodni temu. Używali czołgów, artylerii, moździerzy i rakiet do ataków na Charków i okoliczne miejscowości. Zdalnie minowali ten obszar. Ponad 150 pocisków spadło na obwód sumski.

06:02

Sześć osób zostało rannych w wyniku ataku rakietowego w rejonie Odessy na południu Ukrainy. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Pocisk został wystrzelony przez rosyjski bombowiec strategiczny Tu-22 - poinformowało na Telegramie ukraińskie dowództwo operacyjne "Południe".

W wyniku ataku zostało zniszczonych kilka budynków mieszkalnych i gospodarczych.

05:25

Nowy dowódca niemieckiego Dowództwa Operacyjnego Bundeswehry Bernd Schuett uważa północno-wschodnią flankę NATO za najbardziej zagrożoną eskalacją konfliktu z Rosją.

I właśnie dlatego punkt wiarygodnego odstraszania w tym regionie jest dla mnie centralnym punktem. Tutaj obecność wojsk lądowych odgrywa kluczową rolę - powiedział generał porucznik Schuett niemieckiej agencji prasowej DPA

Niemiecki generał poinformował, że w jego dowództwie zostaną również zintensyfikowane ćwiczenia obrony narodowej i sojuszniczej, i dodał: "Nie trenowaliśmy tu jeszcze w tak intensywnych działaniach wojennych. Istnieje potrzeba dostosowania istniejących struktur i procedur".

Dowództwo Operacyjne w Schwielowsee koło Poczdamu zarządza kontyngentami Bundeswehry na misjach zagranicznych w zakresie zagadnień krajowych - sprawy materialne, personalne i dyscyplinarne - ale nie strategicznych.

W operacjach takich jak na Litwie - gdzie Bundeswehra prowadzi Wielonarodową Grupę Zadaniową NATO - niemieccy żołnierze są również zaangażowani w planowanie obronne danego kraju.



05:24

Wielka Brytania nie mogłaby być w awangardzie udzielania wsparcia Ukrainie, by mogła się bronić przeciw Rosją, gdyby nadal była w Unii Europejskiej - powiedział brytyjski premier Boris Johnson.

Nie sądzę, że Wielka Brytania w ramach Unii Europejskiej i w swego rodzaju matrycy wspólnej polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa, którą wtedy mieliśmy, byłaby na czele, jako pierwszy kraj europejski, który uzbroiłby Ukraińców, dając im środki potrzebne do obrony - mówił Johnson w rozmowie z amerykańską stacją CNN.

Myślę, że to świadczy o kraju, który myśli o sprawach w inny sposób, który patrzy na świat z bardziej globalną perspektywą i jest ambitny. Nie oznacza to, że jesteśmy mniej europejscy. Nadal jesteśmy Europejczykami, ale myślę, że mamy bardziej globalne podejście - wyjaśnił szef brytyjskiego rządu.

W czwartek minęło sześć lat od referendum, w którym Brytyjczycy - stosunkiem głosów 52 proc. do 48 proc. - opowiedzieli się za wystąpieniem z UE.



05:12

Administracja USA zamierza w najbliższych dniach ogłosić, że zakupiła dla Ukrainy system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu NASAMS - podała telewizja CNN. Taki system używany jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.

Według CNN, system - o który miała zabiegać Ukraina - ma mieć zasięg ok. 100 mil, tj. ok. 160 km. Produkowana przez amerykański Raytheon i norweski koncern Kongsberg broń używana jest m.in. do obrony przestrzeni powietrznej nad Waszyngtonem.



05:06

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w wywiadzie w programie "heute journal" dla niemieckiej telewizji publicznej ZDF opowiedziała się przeciwko bojkotowi jesiennego szczytu G20, nawet jeśli w spotkaniu miałby wziąć udział prezydent Rosji Władimir Putin.

Ważne jest, aby powiedzieć mu prosto w twarz, co o nim myślimy i co sądzimy o tego rodzaju działaniach - powiedziała szefowa Komisji Europejskiej i dodała, że G20 jest zbyt ważnym gremium, także dla krajów rozwijających się, by pozwolić Putinowi na "zepsucie go".