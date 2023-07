Atak dronów na Moskwę. Według komunikatu ministerstwa obrony Rosji, cytowanego przez agencję TASS, ataku dokonały nad ranem trzy drony. Jedna osoba została ranna. Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga". Niedziela 30 lipca 2023 r. jest 522. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia zbieramy w naszej relacji.

Zniszczenia po ataku dronów / YURI KOCHETKOV / PAP/EPA

12:59

Papież Franciszek zaapelował do Rosji o powrót do inicjatywy czarnomorskiej w sprawie zboża. Podczas spotkania z wiernymi mówił, że niszczenie zboża jest "ciężką zniewagą dla Boga".

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych do Watykanu na południową modlitwę Anioł Pański papież powiedział: "Nie ustawajmy w modlitwie za umęczoną Ukrainę, gdzie wojna niszczy wszystko, także zboże. To jest ciężka zniewaga dla Boga, bo zboże jest jego darem, by nakarmić ludzkość".

Następnie Franciszek powiedział: "Wołanie milionów braci i sióstr, którzy cierpią głód, wznosi się aż do nieba".

Kieruję apel do moich braci, do władz Federacji Rosyjskiej o wznowienie inicjatywy czarnomorskiej, by zboże można było bezpiecznie transportować - mówił papież.



11:47

Dwie osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Sumy, w północno-wschodniej części Ukrainy. Liczba rannych w ataku, do którego doszło w sobotę wieczorem, wzrosła do 20 - powiadomiły władze lokalne.

Trzy osoby są w szpitalu.

Rosyjska rakieta trafiła w sobotę wieczorem w placówkę edukacyjną. Uszkodzone zostały także dwa akademiki.

Na miejscu trwa operacja służb ratunkowych i usuwanie gruzów.