Trzy osoby, w tym jedno dziecko, zginęły, a 12 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Rosjanie nadal przekształcają okupowany Enerhodar w bazę wojskowo-logistyczną - ostrzega ukraiński Sztab Generalny. Wojska rosyjskie znacznie zmniejszyły aktywność na odcinku bachmuckim. W ciągu doby odnotowano tam tylko cztery potyczki - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty cytowany przez portal Unian. Wzywamy Rosję do współpracy z władzami Ukrainy w celu powrotu dzieci tam, gdzie jest ich dom, na Ukrainę - napisano w oświadczeniu ambasad 23 krajów, opublikowanym na Facebooku ambasady RP w Kijowie 1 czerwca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka. Najważniejsze informacje dotyczące 463. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę zebraliśmy w naszej relacji na żywo z 01.06.2023 r.

Administracja prezydenta USA Joe Bidena coraz śmielej przekracza "czerwone linie" wyznaczane przez Władimira Putina, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy - ocenia "Washington Post". Według dziennika, jest to efekt braku reakcji Rosji na kolejne takie przypadki.

"Washington Post" twierdzi, że zmiana stanowiska USA w sprawie dostaw myśliwców F-16 dla Ukrainy jest najnowszym przykładem przekroczenia "czerwonej linii", co wedle ostrzeżeń Putina miało "przekształcić wojnę oraz wpędzić Waszyngton i Moskwę w bezpośredni konflikt".



Wzywamy Rosję do współpracy z władzami Ukrainy w celu powrotu dzieci tam, gdzie jest ich dom, na Ukrainę - napisano w oświadczeniu ambasad 23 krajów, opublikowanym na Facebooku ambasady RP w Kijowie 1 czerwca, gdy obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Dziecka.

"Jesteśmy wstrząśnięci wielką nielegalną przymusową deportacją i przesiedleniem ukraińskich dzieci do Rosji oraz na kontrolowane przez Rosję terytoria Ukrainy" - napisano w oświadczeniu, przypominając nakazy aresztowania wydane w związku z tymi przestępstwami przez Międzynarodowy Trybunał Karny na prezydenta Rosji i rzeczniczkę praw dziecka w tym kraju.

Sygnatariusze apelu wskazali, że władze Ukrainy zidentyfikowały już 19 tys. dzieci, które zostały nielegalnie deportowane albo w inny sposób rozłączone z rodzicami lub opiekunami. Liczba deportowanych dzieci rośnie w ostatnim czasie w związku z przymusowym przesiedlaniem ludności z obwodu zaporoskiego.



Minister obrony RFN Boris Pistorius poinformował, że nie ma jeszcze decyzji w sprawie skierowanej do Niemiec prośby Ukrainy o dostawę pocisków manewrujących typu Taurus. Jesteśmy bardzo powściągliwi - podkreślił minister podczas wizyty w Federalnym Urzędzie Zarządzania Personelem Bundeswehry w Kolonii.



Firma Elona Muska SpaceX wygrała przetarg resortu obrony USA na dostawę terminali internetowych Starlink dla sił zbrojnych Ukrainy - podaje agencja Bloomberg, powołując się na komunikat Pentagonu.

W grudniu ministerstwo obrony USA ujawniło, że będzie dostarczać Ukrainie "terminale oraz usługi" gwarantujące jej dostęp do komunikacji satelitarnej - pisze Bloomberg.

"Będziemy nadal współpracować z szeregiem globalnych partnerów, aby sprawić, że Ukraina posiada dostęp do odpornej (na ataki) komunikacji satelitarnej. (...) Łączność satelitarna stanowi ważny element ogólnej sieci komunikacyjnej Ukrainy" - głosi komunikat amerykańskiego resortu obrony.

Pod znakiem zapytania staje obiecane przez Komisję Europejską przedłużenie unijnego zakazu importu do Polski i czterech innych krajów sąsiadujących z Ukrainą ukraińskiej pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika. Ukraina mocno naciska w tej sprawie na Komisję Europejską. Bruksela obiecywała przedłużenie zakazu do końca roku.

Polska będzie pomagała Ukrainie przeszkolić pilotów myśliwców F-16 - powiedział w Kiszyniowie premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że wobec Warszawy nie ma oczekiwań, by przekazała Kijowowi te maszyny, ponieważ Polska sama ma ich za mało.

Każde dziecko ma prawo do wolności, ochrony i bezpieczeństwa; rosyjska agresja pozbawia ukraińskie dzieci tych praw - oznajmili we wspólnym oświadczeniu wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Zdecydowanie potępiamy nielegalne deportacje i wywożenie ukraińskich dzieci, dodając to do listy zbrodni wojennych Rosji. Pilnie wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania tych deportacji, położenia kresu praktyce tzw. "przyspieszonych adopcji" i powrotu tych dzieci" - czytamy w oświadczeniu.

NATO skupia się teraz na dostarczaniu niezbędnej pomocy Ukrainie, by była w stanie odbić swoje terytorium i przetrwać jako państwo, ale Sojusz musi też zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo w perspektywie długoterminowej, po zakończeniu wojny z Rosją - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu szefów MSZ państw NATO w Oslo.

Kiedy wojna się skończy musimy być pewni, że mamy plan, by zapewnić, że to nie będzie przerwa w działaniach Rosji przeciwko Ukrainie (...), musimy zatrzymać to błędne koło agresji przeciwko Ukrainie (...), musimy mieć wiarygodne plany gwarantujące bezpieczeństwo Ukrainy w przyszłości - oświadczył Stoltenberg na konferencji prasowej po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Dowódca ukraińskich wojsk lądowych gen. Ołeksandr Syrski ocenił, że pod Bachmutem Rosjanie zmieniają format walk; powstało wrażenie pauzy w działaniach zbrojnych, ale jest ono chwilowe, Rosjanie próbują bowiem przejąć inicjatywę i przejść do ataku.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wróg zrezygnował z prowadzenia działań ofensywnych na tym kierunku, ale wrażenie to nie jest zgodne z rzeczywistością - powiedział dowódca, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

Koalicja w sprawie amerykańskich systemów obrony powietrznej Patriot i myśliwców pomoże przezwyciężyć terror stosowany przez Rosję - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, komentując na spotkaniu w Mołdawii ostrzał Kijowa, w którym zginęły trzy osoby.

Występując na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, Zełenski oświadczył, że trzeba rozwiązać kwestię pełnowartościowej ochrony Ukrainy przed działaniami Rosji, które określił jako terroryzm na lądzie i w powietrzu. Dziś w nocy pociski rosyjskie zabiły w Kijowie trzy osoby (...). Zginęło dziecko. Co najmniej 484 dzieci ukraińskie zginęły z rąk Rosji. Dwa elementy są decydujące: koalicja Patriotów, która zniweczy szantaż rosyjskich pocisków balistycznych, i koalicja myśliwców, które pokażą, że terroryzowanie naszych miast jest bez szans - powiedział Zełenski. Te dwie koalicje - dodał - "przybliżają pokój" w trwającej wojnie.

Zebranie ponad 40 europejskich przywódców w Mołdawii będzie symbolicznym uderzeniem w Władimira Putina - oznaką zbiorowego zaangażowania w zjednoczenie przeciwko Moskwie - pisze brukselski portal "Politico".

"Dosłownie i w przenośni drugi szczyt tzw. Europejskiej Wspólnoty Politycznej odbywa się na rosyjskim podwórku, w regionie, który Putin postrzega jako część strefy wpływów Moskwy. (...) Mołdawia zamknęła swoją przestrzeń powietrzną na czas szczytu, a samoloty obserwacyjne NATO będą mieć na nią oko - to ukłon w stronę ciągłego zagrożenia rosyjskimi najazdami. Dostęp do głównego lotniska został ograniczony. (...) Większość liderów nie zostaje na noc - woli ograniczyć wizytę do minimum" - wskazuje portal.



Rosja straciła w ataku na Kijów pociski o wartości 17 mln USD - podała armia ukraińska. Według jej ocen każdy z siedmiu pocisków Iskander-M zestrzelonych przez obronę przeciwlotniczą wart był 2 mln USD, a każdy z trzech Iskanderów-K - ok. 1 mln USD.

"17 milionów dolarów na jeden atak" - podsumowała armia ukraińska na oficjalnej platformie medialnej ministerstwa obrony Ukrainy - Military Media Center, na serwisie Telegram. Podkreśliła, że w rezultacie ostrzału zginęło dziecko, trafione odłamkami jednego z pocisków.

Wojska rosyjskie znacznie zmniejszyły aktywność na odcinku bachmuckim. W ciągu doby odnotowano tam tylko cztery potyczki - powiedział rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty cytowany przez portal Unian.

Ponadto Rosjanie nadal aktywnie osłaniają ogniem artyleryjskim swoje działania dotyczące rotacji oddziałów w tym regionie - powiedział Czerewaty i dodał, że w ciągu minionej doby okupanci przeprowadzili 436 ataków artyleryjskich. Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły ataki odwetowe - zabito 59 żołnierzy wroga, 103 zostało rannych.



Od lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wszczęto ponad 2,9 tys. postępowań karnych w sprawie przestępstw popełnionych przez wroga na ukraińskich dzieciach - podała Prokuratura Generalna Ukrainy.

Jak poinformowano, dotychczas potwierdzono śmierć 484 ukraińskich dzieci, 13 przypadków wykorzystywania seksualnego obywateli poniżej 18. roku życia przez rosyjskich żołnierzy, zniszczenie ponad 2,5 tys. placówek oświatowych, a także bezprawne wywiezienie ponad 19,5 tys. dzieci do Rosji lub na tereny Ukrainy okupowane przez Kreml.

9-letnia dziewczynka i dwie kobiety, zabite w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów, zginęły przed drzwiami zamkniętego schronu - poinformował szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko. "Zamknięte schrony podczas wojny to nie obojętność. To zbrodnia" - podkreślił.

Minister oświadczył, że policja wszczęła śledztwo z artykułu kodeksu karnego, mówiącego o zaniedbaniu służbowym, które doprowadziło do ciężkich następstw. Zapowiedział także kontrolę schronów w całym kraju.

"Schrony powinny być otwarte przez całą dobę. Jest to kwestia ludzkiego życia" - zaznaczył Kłymenko.

Rosjanie nadal przekształcają okupowany Enerhodar, miasto na południu Ukrainy, w bazę wojskowo-logistyczną - ostrzega w czwartkowym komunikacie z frontu ukraiński Sztab Generalny. Koło Enerhodaru znajduje się Zaporoska Elektrownia Atomowa, największa w Europie.

"Zginęły trzy osoby, w tym jedno dziecko. 12 osób zostało rannych, w tym dziecko, dziewięć osób hospitalizowano, a pięciu kolejnym udzielono pomocy na miejscu" - taki bilans rosyjskiego ataku na Kijów podało MSW Ukrainy.

Według MSW odłamki zniszczonych pocisków spadły w Kijowie w Rejonie Dnieprowskim i Desnianskim. "Uszkodzone zostały bloki mieszkalne, wybite okna w przychodni, przedszkolu, spalone samochody; część odłamków upadła na jezdnię" - ogłoszono.

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że Kijów został zaatakowany rakietami Iskander. "Według wstępnych informacji siłami i środkami Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy dziesięć z dziesięciu (odpalonych) rakiet zostało zniszczonych" - oświadczył.

Ministerstwo obrony Ukrainy zamówiło w niemieckiej firmie Quantum-Systems GmbH 300 dodatkowych dronów rozpoznawczych średniego zasięgu typu Vector - poinformowała spółka na stronie internetowej.

Firma wskazuje, że Vector jest szeroko stosowany i intensywnie testowany na polu walki na Ukrainie, gdzie "udowodnił swoją skuteczność w operacjach wywiadu wojskowego, obserwacyjnych i rozpoznawczych".

Spółka podkreśla, że Vector jest bardzo zwrotny i gotowy do użycia w ciągu dwóch minut. Zapewnia ciągłe wykrywanie celów wroga niezależnie od warunków pogodowych, rozwija prędkość do 72 km/h i wytrzymuje długi czas lotu.

Co najmniej 204 cywilne osoby, w tym czworo dzieci, zginęły w Bachmucie od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę - poinformował mer Bachmutu Ołeksij Rewa.

Według mera przed inwazją Rosji na Ukrainę na terenie gminy Bachmut mieszkało ok. 80 tys. osób, w tym 70 tys. w mieście Bachmut.

Według stanu na 29 maja w mieście nadal przebywało około 500 osób.

Trzy osoby, w tym dwoje dzieci, zginęły, a 14 zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów. Syreny ostrzegające przed atakiem zawyły tuż przed godziną 3 (czasu polskiego). Alarm trwał ponad godzinę. W mieście słychać było głośne wybuchy, a na niebie widoczne były zestrzeliwane, płonące pociski.

Odłamki strąconych rakiet spadły m.in. na przychodnię oraz uszkodziły jezdnie. Doniesienia mówią także o samochodzie, który spłonął na jednej z ulic.