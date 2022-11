Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu. To najbardziej zmasowany ostrzał systemu energetycznego Ukrainy od początku wojny – oświadczył minister energetyki Herman Hałuszczenko. Wiemy, co wróg chce tym osiągnąć, ale nie osiągnie tego - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Środa jest 266. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy dla was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane na bieżąco.

08:08 Podczas zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę rosyjska armia trafiła w trzy obiekty infrastruktury krytycznej w obwodzie lwowskim - poinformował szef władz tego regionu na zachodzie kraju Maksym Kozycki. Gubernator przekazał, że do obwodu lwowskiego przyleciało we wtorek ponad 10 rakiet wroga. Jak dodał, większość z nich została strącona przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. 08:06 Kreml zaplanował przeprowadzenie zmasowanego ataku rakietowego, do jakiego doszło we wtorek na Ukrainie, przed wystąpieniem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na forum G20 - pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Eksperci ośrodka zaznaczają jednak, że wielokierunkowy zmasowany ostrzał wymaga znaczących wojskowych przygotowań. Według nich zaplanowanie takiego ataku świadczy o braku zainteresowania przygotowaniem gruntu pod negocjacje z Ukrainą ze strony Kremla. Analitycy zaznaczają też, że będą obserwować rozwój sytuacji wokół wybuchu w Polsce. 07:38 Minionej doby rosyjskie wojsko wystrzeliło ponad 90 pocisków manewrujących typu Ch-101 i Kalibr; 77 z nich zniszczyły ukraińskie siły obrony - informuje sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowano budynki mieszkalne i obiekty infrastruktury krytycznej w obwodach kijowskim, żytomierskim, winnickim, połtawskim, lwowskim, chmielnickim i innych - czytamy w porannym komunikacie. 05:08 Po rosyjskich atakach rakietowych na infrastrukturę energetyczną Ukrainy we wtorek ok. 10 mln Ukraińców zostało pozbawionych dostępu do prądu; przywrócono już dostawy do 8 mln z nich - przekazał wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymy Zełenski. We wtorek wojska rosyjskie przeprowadziły zmasowany atak rakietowy, wymierzony głównie w obiekty infrastruktury energetycznej na całej Ukrainie - przekazały władze. Był to największy rosyjski nalot rakietowy od 24 lutego - poinformował rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ihnat. Dodał, że ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 73 z ponad 90 rakiet wystrzelonych przez Rosjan oraz 10 wyprodukowanych w Iranie dronów.

