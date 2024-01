Ataki rakietowe Rosji coraz częściej skupiają się na przemyśle zbrojeniowym Ukrainy i próbach obezwładnienia ukraińskiej obrony powietrznej - oświadczył rzecznik prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby. 9 osób zginęło, a ponad 80 zostało rannych - to najnowszy bilans dzisiejszego zmasowanego ataku rakietowego Rosji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przeprowadzone przez Rosjan tego dnia ostrzały miast ukraińskich były "świadomym terrorem", wymierzonym w zwykłe domy mieszkalne w Kijowie, Charkowie i Pawłohradzie. Media twierdzą, że chodzi o potencjalnych rekrutów na wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Wtorek jest 699. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje dotyczące sytuacji za naszą wschodnią granicą znajdziecie w relacji z 23.01.2024 r.

Ukraińskie służby usuwające pozostałości jednej z rakiet zestrzelonych nad Kijowem / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

20:07

Ataki rakietowe Rosji coraz częściej skupiają się na przemyśle zbrojeniowym Ukrainy i próbach obezwładnienia ukraińskiej obrony powietrznej - oświadczył rzecznik prezydenckiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Potwierdził też, że w atakach Rosja użyła kolejnych rakiet z Korei Północnej i dodał, że USA uważnie śledzą ruchy reżimu w Pjongjangu pod kątem potencjalnych przygotowań do wojny.

19:46

Niemiecki minister finansów powiedział, że Berlin w dłuższej perspektywie nie będzie w stanie dłużej samodzielnie utrzymywać zdolności obronnych Kijowa i że inne państwa będą musiały zwiększyć nakłady.

19:33

Węgry zapowiadały, że nie będą stawiały przeszkód na drodze Szwecji do NATO i jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, by Szwecja stała się sojusznikiem w NATO - oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby, odpowiadając na pytanie PAP o przedłużający się proces akcesji Sztokholmu.

Dodał też, że blisko obserwuje działania tureckiego parlamentu w tej kwestii.

18:58

Rosjanie prowadzą przeciwko Ukraińcom kolejną specjalną operację informacyjno-psychologiczną, w ramach której rozsyłają e-maile z propozycją współpracy z rosyjskimi służbami - alarmuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Na skrzynki e-mailowe Ukraińców, w tym przedstawicieli władz i firm prywatnych, rozsyłane są wiadomości z propozycją współpracy z rosyjskimi służbami w zamian za wynagrodzenie. Do wysyłania e-maili wykorzystywana jest bardzo duża liczba skrzynek, na które wcześniej włamali się rosyjscy hakerzy.

"Strona rosyjska chce w ten sposób zasiać panikę wśród Ukraińców i zdestabilizować sytuację w kraju" - podkreśla SBU w komunikacie. "Działania te mają oznaki celowej operacji informacyjno-psychologicznej" - dodają służby.

SBU informuje, że część adresów wykorzystywanych w ramach operacji została już zablokowana i apeluje, by nie reagować na takie wiadomości.

18:41

W 2023 roku Rosja przeznaczyła 675 mld rubli (7,6 mld USD) dla władz okupowanych przez siebie terytoriów Ukrainy; w 2024 roku dotacje te planuje obniżyć do poziomu 430 mld rubli (4,85 mld USD) - poinformował magazyn "Forbes".

18:34

Rosyjskie lotnictwo ostrzelało po południu wieś Sabłukiwka w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy; jedna osoba zginęła na miejscu, jedna zmarła w drodze do szpitala - poinformował w mediach społecznościowych szef obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Prokudin.

"Rosyjskie lotnictwo zaatakowało wioskę Sabłukiwka. Uderzyli w budynek mieszkalny, w którym przebywali ludzie. Dom został całkowicie zniszczony. Obecnie wiadomo, że zginęło dwóch mieszkańców. Na miejscu ataku zginął mężczyzna. Jego tożsamość jest obecnie ustalana. Ratownicy wyciągnęli spod gruzów ciężko ranną 47-letnią kobietę. Niestety, jej serce zatrzymało się w drodze do szpitala" - napisał samorządowiec.

18:05

Liczba zabitych w porannym ostrzale przez Rosjan położonego na wschodzie Ukrainy Charkowa wzrosła do ośmiu - poinformował szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow. Rany odniosło 46 osób.

"Ratownicy znaleźli pod gruzami ciało 9-letniej dziewczynki. Obecnie liczba ofiar śmiertelnych wynosi 8 osób" - przekazał po południu Ołeh Syniehubow na jednej z platform społecznościowych.

Charków był ostrzeliwany minionej nocy i dziś rano. Rosyjskie pociski trafiły w domy i bloki mieszkalne. Uszkodzone zostały także budynki centrum handlowego i jednostki straży pożarnej. W jednym z bloków w wyniku porannego ostrzału całkowicie zniszczona została klatka schodowa.

Dziś rano Rosja atakowała również Kijów. Poranne doniesienia mówiły, że jedna osoba zginęła, lecz obecnie władze twierdzą, że nie było ofiar śmiertelnych. Obrażenia odniosły 22 osoby.

17:49

Holenderski organ ds. przestępczości skarbowej FIOD poinformował, że aresztował trzy osoby podejrzane o obejście sankcji nałożonych na Rosję w związku z wojną na Ukrainie.

17:40

Niepowodzenia w wojnie konwencjonalnej w Ukrainie mogą skłonić Rosję do użycia niestrategicznej broni jądrowej, także przeciw jakiemuś krajowi NATO, a Rosja może być zachęcona do tego przekonaniem, że USA nie odpowiedziałby na taki atak - ostrzega Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) w Londynie.

17:12

Znam Putina i Zełenskiego, mogę zakończyć wojnę w ciągu 24 godzin - twierdzi Donald Trump. Słowa kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych wywołały duże zdziwienie. Zdziwiona jest władza w Kijowie, ale co ciekawsze, zdumieni są również ludzie Władimira Putina, który nie ukrywa przecież, że do Trumpa mu zdecydowanie bliżej niż do obecnej administracji Białego Domu.

17:05

Trudno będzie nakłonić Węgry do wsparcia idei przekazania większej pomocy finansowej dla Ukrainy na przyszłotygodniowym szczycie Unii Europejskiej - powiedział szef luksemburskiego MSZ Xavier Bettel.

16:52

Zakończono akcję ratowniczą w Kijowie po porannym ataku rakietowym sił rosyjskich. Ranne zostały 22 osoby, w tym czworo dzieci.

Telegram

16:44

Na jednym z wysypisk w obwodzi donieckim znaleziono pomoc humanitarną dla rosyjskiego wojska - poinformował portal 161.ru.

Telegram

16:36

Liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego na Charków wzrosła do siedmiu - poinformowała na Telegramie Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Telegram

16:30

Dwie osoby zginęły podczas ostrzału rejonu kujbyszewskiego w Doniecku - podała agencja TASS, powołując się na lokalne służby.

16:23

Centralna Agencja Wywiadowcza po raz kolejny rekrutuje do współpracy Rosjan sprzeciwiających się wojnie w Ukrainie. W mediach społecznościowych CIA opublikowała film pt. "Dlaczego skontaktowałem się z CIA: w imię Ojczyzny", w którym zachęcono obywateli Rosji do kontaktu.

16:16

Premier Słowacji Robert Fico powiedział kilka godzin po tym, jak rosyjskie rakiety spadły na Kijów, że życie w stolicy Ukrainy jest "całkowicie normalne" i nie ma tam żadnej wojny.

16:08

Szef Pentagonu Lloyd Austin wezwał państwa Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy do wysłania większej liczby rakiet do systemów obrony powietrznej w obliczu rosyjskich ataków rakietowych. We wtorek w formule online odbywa się pierwsze w nowym roku spotkanie grupy ministrów obrony i szefów sztabów wspierających Ukrainę.

15:59

Polska i kraje bałtyckie wzywają do wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego aluminium i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w ramach 13. pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Moskwy - pisze Reuters, powołując się na anonimowego polskiego dyplomatę.

15:52

Litewska Rada Obrony Państwa podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji w sprawie zakupu niemieckich czołgów Leopard 2 dla formowanej w kraju dywizji - poinformował dziennikarzy Kęstutis Budrys, doradca prezydenta

Gitanasa Nausėdy.

15:44

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej - izba niższa rosyjskiego parlamentu - wezwała ONZ do potępienia działań Ukrainy w związku z ostrzałem okupowanego przez Rosjan Doniecka, do czego doszło 21 stycznia. Zginęło wówczas 27 osób.

Rosja o atak oskarżyła Siły Zbrojne Ukrainy, ale ukraińskie wojsko zaprzeczyło, by miało cokolwiek

15:37

Telegramowy kanał "Baza" poinformował, że terminal naftowy firmy Rosnieft w miejscowości Żecha w rosyjskim obwodzie briańskim został rankiem zaatakowany przez drona. Nie odnotowano żadnych szkód; nie ma też rannych.

15:30

Film "20 dni w Mariupolu" ukraińskiego dziennikarza Mścisława Czernowa, opowiadający o pierwszych dniach rosyjskiej inwazji na Ukrainę, został nominowany do Oscara w kategorii "Najlepszy film dokumentalny".

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 10 marca.

15:22

Rosja rozmieściła w Petersburgu - mieście położonym w północno-zachodniej części kraju - systemy obrony powietrznej S-300 - poinformowała telewizja ERR, publikując zamieszczone w mediach społecznościowych nagranie z transportu uzbrojenia.

Opublikowane na X (dawniej Twitter) nagranie pokazuje przenoszenie systemu przeciwlotnicznego S-300 do Petersburga, miasta oddalonego od estońskiej granicy o 150 km.

Do przeniesienie sprzętu doszło po wybuchu pożaru w nadbałtyckim porcie Ust-Ługa oddalonym o ok. 100 km od Petersburga. Mieszkańcy regionu relacjonowali, że pożar poprzedziły odgłosy eksplozji; Kreml obarczył odpowiedzialnością za zdarzenie Ukrainę.

Pochodzący z czasów radzieckich system S-300, pierwotnie służący jako system obrony powietrznej, jest obecnie używany również do ataków na ukraińskie miasta.

15:15

W związku z utrzymującymi się napięciami w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie, a także w obliczu obaw związanych z wpływami Rosji, najwięksi sojusznicy USA na Bałkanach - Albania i Kosowo - zaczęli zwiększać inwestycje w obronność - pisze portal Tirana Times.

15:09

Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z byłym prezydentem Estonii Toomasem Hendrikiem Ilvesem. Tematem ich rozmowy były kwestie związane z bezpieczeństwem wschodniej flanki NATO, przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie, pomoc dla Ukrainy oraz relacje polsko-estońskie.

15:01

Na poniedziałek zaplanowana jest wizyta ministra spraw zagranicznych Węgier Petera Szijjarto w Ukrainie - pierwsza od początku rosyjskiej inwazji. Portal Index poinformował, że przed przylotem do Użhorodu na Zakarpaciu szef resortu dyplomacji otrzymał groźby śmierci.

14:53

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała na swoich portalach społecznościowych film, który ma skłonić do współpracy rosyjskich patriotów. "Dlaczego skontaktowałem się z CIA: w imię Ojczyzny" można obejrzeć m.in. na platformie X (dawniej Twitter) i YouTube.

Wideo youtube

14:32

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że przeprowadzone przez Rosjan tego dnia ostrzały miast ukraińskich były "świadomym terrorem", wymierzonym w zwykłe domy mieszkalne w Kijowie, Charkowie i Pawłohradzie.

Ukraiński przywódca w komentarzu na Telegramie nazwał ostrzały atakiem dokonanym przez terrorystów. Podkreślił, że w Charkowie - według wstępnych danych - zginęło pięć osób, a wśród 51 rannych jest czworo dzieci.

Telegram

Podziękował służbom prowadzącym akcję ratowniczą. Poinformował, że w Charkowie ratownicy wydobyli spod gruzów 27 osób.

13:53

Białoruskie służby prowadzą serię przeszukań w domach byłych więźniów politycznych i ich bliskich w całym kraju. "Właśnie teraz na terenie całej Białorusi odbywają się masowe przeszukania i zatrzymania" - zaalarmował Paweł Łatuszka, opozycjonista białoruski, przedstawiciel Narodowego Zarządu Antykryzysowego. Według byłego ambasadora Białorusi w Polsce zatrzymano już ponad 20 osób.

13:45

Rosyjskie media propagandowe wykorzystują aresztowanie w Estonii podejrzanego o szpiegostwo profesora do wzmacniania oskarżeń o rusofobię i przedstawiania państw bałtyckich jako wrogich wobec Rosjan - twierdzi walczący z dezinformacją portal Propastop.

13:37

Liczba zabitych w rosyjskim ostrzale Charkowa, miasta na wschodzie Ukrainy, wzrosła do pięciu - powiadomiła ukraińska prokuratura generalna. Według władz regionalnych, ponad 50 osób zostało rannych w ostrzale. Wcześniej informowano o trzech ofiarach śmiertelnych.

Telegram

Charków, przed wojną drugie co do wielkości miasto Ukrainy, ostrzeliwany był minionej nocy i nad ranem. Rosyjskie pociski trafiły w domy i bloki mieszkalne. Uszkodzone zostały także budynki centrum handlowego i jednostki straży pożarnej. W jednym z bloków - w wyniku porannego ostrzału - całkowicie zniszczona została klatka schodowa.

Rosja przeprowadziła nad ranem zmasowany atak rakietowy na Kijów i Charków. W stolicy Ukrainy zginęła - według danych z godzin porannych - jedna osoba. W obwodzie dniepropietrowskim Rosjanie ostrzeliwali miasto Pawłohrad, gdzie również zginęła jedna osoba.

13:30

Mieszkańcy dzielnicy Sychów we Lwowie na zachodzie Ukrainy zostali pozbawieni ogrzewania i gorącej wody w wyniku ataku hakerskiego - poinformowało przedsiębiorstwo komunalne Lwiwtepłoenerho. Na osiedlu dotkniętym awarią mieszka ok. 100 tys. osób.

Przedsiębiorstwo napisało w komunikacie, że wskutek ataku hakerskiego uszkodzony został system zarządzania dostawami ciepła. Trwają prace nad przywróceniem ogrzewania i gorącej wody. Zapowiedziano, że ciepło powinno wrócić do domów o godz. 21:00.

Informację o ataku hakerskim sprawdzają organy ścigania - podał portal Ekonomiczna Prawda.

13:22

Rosyjscy pracodawcy niemal potroili oferty pracy dla osób w wieku 14-17 lat - podał portal dziennika "The Moscow Times", opierając się na serwisach rekrutacyjnych. W 2023 roku do rosyjskich nastolatków skierowano ponad 42 tys. ofert pracy, rok wcześniej - zaledwie 14,5 tys.

Od połowy ubiegłego roku nastolatki powyżej 14. roku życia mogą się zatrudnić za pisemną zgodą rodzica. "Dzięki temu firmy uzyskały realną szansę na zminimalizowanie braków kadrowych i zaoszczędzenie na wynagrodzeniach" - ocenił Aschab Indarbajew z Centrum Badań Strategicznych.

Aż 86 proc. rosyjskich firm boryka się z niedoborem pracowników. Na braki, spowodowane wojną w Ukrainie, mobilizacją i masową emigracją, skarżą się zarówno przedsiębiorstwa transportowe i handlowe, jak i banki oraz spółki IT - zauważył portal.



13:14

Im silniejsza jest Finlandia i Europa, tym pewniejsza obrona i najlepszy sposób na uniknięcie wojny; Północ się trzyma - oświadczył prezydent Finlandii Sauli Niinistö po inspekcji lapońskiego oddziału komandosów.

Obrońcy Północy posiadają przekonujące umiejętności i są mocni. Trzeba w to wierzyć - dodał prezydent. Dla Niinistö, który wkrótce zakończy swoją drugą 6-letnią kadencję, była to prawdopodobnie ostatnia wizyta w Laponii w roli prezydenta i zwierzchnika sił zbrojnych.

Według prezydenta, "Europa powoli zdaje sobie sprawę, że pokój nie już tak oczywisty". Wielokrotnie słyszałem: róbcie tak jak Finlandia. Tradycja powszechnego poboru do armii jest podstawą fińskiej obronności - dodał.

Udostępnione przez prezydenta we wtorek na X (dawniej Twitter) zdjęcie z wojskowego ogniska w zimowej scenerii Laponii cieszy się dużym zainteresowaniem w mediach społecznościowych.