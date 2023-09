Administracja prezydenta Joe Bidena ma zaopatrzyć Ukrainę w budzącą kontrowersje amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran - może ona pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów - poinformowała agencja Reutera. Rosja przerzuciła do obwodu ługańskiego na Ukrainie elementy nowo sformowanej "armii rezerwowej", by przenieść oddziały z tej części frontu do obrony na południe w obwodzie zaporoskim – pisze Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Najnowsze informacje o rosyjskiej inwazji na Ukrainę zbieramy w naszej relacji.

08:10 Rosja przerzuciła do obwodu ługańskiego na Ukrainie elementy nowo sformowanej "armii rezerwowej", by przenieść oddziały z tej części frontu do obrony na południe w obwodzie zaporoskim - pisze w sobotę Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na szefa ukraińskiego wywiadu wojskowego. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego podał, że Rosjanie rozmieścili w obwodzie ługańskim w rejonie Kupiańska elementy nowo sformowanej 25. Armii, a dyslokowane tam oddziały 41. Armii są "powoli" przesuwane na front południowy do obrony przed ukraińską kontrofensywą. 08:00 Administracja prezydenta Joe Bidena ma zaopatrzyć Ukrainę w budzącą kontrowersje amunicję przeciwpancerną zawierającą zubożony uran - może ona pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów - poinformowała agencja Reutera. "Pociski, które mogą pomóc w zniszczeniu rosyjskich czołgów, stanowią część nowego pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy, który ma zostać przedstawiony w przyszłym tygodniu. Amunicja może być wystrzeliwana z amerykańskich czołgów Abrams, które według osoby znającej sprawę mają zostać dostarczone na Ukrainę w nadchodzących tygodniach. Jeden z urzędników powiedział, że pakiet pomocowy będzie wart od 240 do 375 milionów dolarów" - poinformował Reuters. Zdaniem należącej do przeciwników broni zawierającej zubożony uran Międzynarodowej Koalicji na rzecz Zakazu Broni Uranowej wdychanie pyłu zubożonego uranu wiąże się z niebezpiecznymi zagrożeniami dla zdrowia. Może być przyczyną m.in. nowotworów i wad wrodzonych u dzieci.