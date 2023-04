Wojsko ukraińskie zaprzecza, że Rosja przejęła 80 proc. terytorium Bachmutu. Ukraińcy twierdzą, że nadal kontrolują znaczna część miasta. Sekretarz skarbu USA Janet Yellen zaapelowała w środę do społeczności międzynarodowej, by nadal finansowo wspierała Ukrainę, która od ponad roku odpiera rosyjską agresję. Prezes Banku Światowego David Malpass ocenił, że Ukrainie nadal brakuje na "krytyczne wydatki" w 2023 roku 11 mld USD. Premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z "The New York Times" zaznaczył, że choć państwa regionu takie jak Polska rozumieją powagę tej sytuacji, to państwa Europy Zachodniej mogłaby robić więcej, by pomóc Ukrainie. "Myślę, że wiele z nich mogłoby robić więcej, dostarczać szybciej i więcej broni. To bogate kraje" - powiedział szef polskiego rządu. Czwartek, 13.04.2023 r. to 414. dzień inwazji Rosji na Ukrainie.

06:07 Setki cmentarzy znajdujących się w pobliżu linii frontu zostanie zamkniętych na czas prawosławnej Wielkanocy. Ukraińskie władze zdecydowały o takim kroku ze względu na zagrożenie eksplozją min i niewybuchów. 05:56 "Wiele państw Europy Zachodniej mogłoby zrobić więcej, jeśli chodzi o dostawy broni dla Ukrainy" - powiedział w wywiadzie dla dziennika "New York Times" premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu stwierdził też, że chciałby interwencji prezydenta USA, by przekonać Koreę Południową do sprzedaży amunicji artyleryjskiej Ukrainie. 05:40 Bank Światowy ogłosił w środę, że przeznaczy na naprawę infrastruktury energetycznej i systemów grzewczych Ukrainy 200 mln USD, a kolejne 300 mln USD przekażą partnerzy tej instytucji. Prezes Banku Światowego David Malpass ocenił, że Ukrainie nadal brakuje na "krytyczne wydatki" w 2023 roku 11 mld USD. Nicole Makarewicz