07:00 Ukraińskie siły zbrojne zestrzeliły w sobotę dwa rosyjskie samoloty bojowe typu Su-25 i siedem dronów - poinformowała w nocy z soboty na niedzielę ukraińska armia na Facebooku. 06:40 Od początku wojny na Ukrainie zginęło 23 tysiące rosyjskich żołnierzy. Zniszczonych zostało ponad tysiąc rosyjskich czołgów, niemal 200 samolotów i blisko 2,5 tysiąca innych pojazdów wojskowych - przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W nagraniu wideo Zełenski przekazał, że rosyjska armia ściąga dodatkowe siły do walki na wschodzie Ukrainy. Jak podkreślił, rekrutowani są ludzie ze słabą motywacją i przygotowaniem, a dowództwo przygotowuje się na duże straty. Jak relacjonował, dowódcy zastraszają rosyjskich żołnierzy mówiąc, że czekają ich poważne konsekwencje za odmowę walki na Ukrainie. Jednocześnie nie mówią, że przygotowywane są dodatkowe chłodnie do przechowywania zwłok. Rosyjscy dowódcy rozumieją, że zginą jeszcze tysiące żołnierzy i tysiące będą ranne - podkreślał Zełenski. Każdy rosyjski żołnierz może jeszcze ocalić swoje życie. Lepiej będzie dla was przeżyć w Rosji niż umrzeć w naszym kraju - apelował.

06:30 "Olaf Scholz działa jak Angela Merkel: najpierw poczekać, popatrzeć i może kiedyś później podjąć decyzję - a może i nie. Brakuje wyobraźni i odwagi" - powiedział ambasador Ukrainy w Berlinie Andrij Melnyk gazecie "Bild am Sonntag". "Trzecia wojna światowa już się rozpoczęła. Atak Putina na Ukrainę dotyczy wszystkich, także Niemców, nawet jeśli jeszcze nie militarny. Putin prowadzi tę wyniszczającą wojnę przeciwko całemu Zachodowi, przeciwko naszemu systemowi wartości" - podkreślił. Melnyk określił politykę kanclerza Niemiec jako "opieszałą". Dodał, że Ukraina potrzebuje najnowszej niemieckiej broni, by pokonać Rosję, m.in. czołgów Leopard, transporterów opancerzonych Marder i haubic samobieżnych. Zobacz również: Ławrow: Zachód musi zdyscyplinować kolegów z Polski i Ukrainy Maciej Nycz