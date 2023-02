Władze Ukrainy ogłosiły w piątek rano alarm rakietowy na terytorium całego kraju w związku z informacjami o możliwym wystrzeleniem pocisków przez rosyjskie lotnictwo i marynarkę wojenną na Morzu Czarnym. Niektóre źródła informują, że rakiety zostały już odpalone. Nowa rosyjska ofensywa na szeroką skalę przeciwko Ukrainie już się rozpoczęła - oświadczył Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przybył w czwartek do Brukseli, gdzie wystąpił przed Parlamentem Europejskiej. Piątek to 352. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze informacje zebraliśmy dla Was w naszej relacji.

07:56 Władze Ukrainy ogłosiły w piątek rano alarm rakietowy na terytorium całego kraju w związku z informacjami o możliwym wystrzeleniem pocisków przez rosyjskie lotnictwo i marynarkę wojenną na Morzu Czarnym. Niektóre źródła informują, że rakiety zostały już odpalone. 07:32 Szef Miejskiej Administracji Wojskowej Kijowa Popko ostrzega przed groźbą ataku rakietowego: "Obecnie wróg wysłał bombowce strategiczne Tu-95, które mogą przenosić na pokładzie pociski manewrujące. Istnieje duże zagrożenie uderzeniem rakietowym". 07:13 Zamiast stopniowo dostarczać Ukrainie kolejne rodzaje broni i sprzętu wojskowego w celu wsparcia jej walki z Rosją, NATO powinno spowodować "wielki wybuch" i ogłosić przekazanie całej pomocy wojskowej 24 lutego 2023 r, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji. Wzmocniłoby to przekonanie na Kremlu,że Moskwa walczy ze świetnie uzbrojonym Sojuszem - ocenia Michael McFaul, politolog i były ambasador USA w Rosji, na łamach magazynu "Foreign Affairs". Takie oświadczenie wytworzyłoby ważny efekt psychologiczny na Kremlu i wśród rosyjskiego społeczeństwa, sygnalizując, że Zachód jest zaangażowany w odzyskanie przez Ukrainę wszystkich okupowanych terytoriów - twierdzi McFaul w artykule "Jak dokonać przełomu na Ukrainie". 06:30 Seria nocnych eksplozji w Charkowie. Według doniesień na miasto spadło ok. 20 pocisków. 06:16 Emmanuel Macron odpowiadając na pytania dziennikarzy w Brukseli nie wykluczył odebrania Legii Honorowej przyznanej przez jego poprzednika Jacquesa Chiraca prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi w 2006 roku, dodał, że dla takiej decyzji trzeba wybrać "odpowiedni moment". Prezydent Francji wręczył w środę wieczorem Wołodymyrowi Zełenskiemu w Paryżu Wielki Krzyż Legii Honorowej. To najwyższe odznaczenie, jakie francuski prezydent może przyznać swojemu odpowiednikowi. 05:54 Niespokojna noc w Dnieprze. 05:23 Alarm przeciwlotniczy zniesiono we wszystkich regionach za wyjątkiem Krymu i Ługańska. 05:12 Jak donosi Suspilne, wybuchy słychać było także w Dnieprze i Zaporożu, najeźdźcy prawdopodobnie uderzają rakietami S-300. Mieszkańcy miast proszeni są o pozostanie w schronach do końca stanu alarmowego, informują ukraińskie media. 05:09 Nocą w większości regionów Ukrainy, z wyjątkiem Odessy i regionów zachodnich, ogłoszono alarm lotniczy, w Charkowie słychać wybuchy, najprawdopodobniej najeźdźcy uderzają rakietami S-300, informuje Ukrinform.

W Kijowie i obwodzie kijowskim alarm zabrzmiał o godzinie 4 rano czasu lokalnego.



W Kijowie i obwodzie kijowskim alarm zabrzmiał o godzinie 4 rano czasu lokalnego. Zobacz również: Alarm w większości regionów Ukrainy, wybuchy w Charkowie 05:01 Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w piątek, że nie wyklucza wysłania myśliwców na Ukrainę w pewnym momencie, ale takie samoloty nie są obecnie priorytetem wojskowym, poinformował Reuters.



"Nie wykluczam absolutnie niczego" - powiedział Macron dziennikarzom w Brukseli we wczesnych godzinach piątkowych na zakończenie szczytu przywódców UE, w którym uczestniczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.



Powiedział jednak, że obecnie priorytetem jest pomoc Ukrainie w nadchodzących tygodniach i miesiącach, a myśliwce nie mogą zostać dostarczone w tym czasie. 04:55 W piątek w Zaporożu i Winnicy słychać było odgłosy wybuchów, a w obwodzie dniepropietrowskim pojawiły się doniesienia o niebezpieczeństwie ataku dronów kamikadze, poinformowało w Telegramie Suspilne.



W chwili pojawienia się doniesień o odgłosach wybuchów w miastach obwodu zaporoskiego i winnickiego obowiązywał alarm powietrzny.