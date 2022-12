To już 297. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono na Ukrainie - w tym w stolicy kraju Kijowie. Powodem jest wylot myśliwców z białoruskiego lotniska w Maczuliszczach. W Krzywym Rogu spod gruzów budynku mieszkalnego trafionego rosyjską rakietą wydobyto ciało czwartej ofiary śmiertelnej - półtorarocznego chłopczyka. Najważniejsze informacje z wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

Metro w Kijowie, jedna z mieszkanek podczas alarmu przeciwlotniczego / ROMAN PILIPEY / PAP/EPA

12:40

Dyrektor amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej (CIA) William Burns powiedział w sobotę w wywiadzie dla portalu PBS, że na tym etapie wojny z Ukrainą Rosja nie wykazuje chęci do prowadzenia prawdziwych negocjacji. Jego zdaniem obecnie nie ma żadnych dowodów na to, aby Moskwa planowała użyć taktycznej broni jądrowej.



Większość konfliktów kończy się negocjacjami, ale to wymaga powagi ze strony Rosjan, czego tutaj chyba nie widzimy. Przynajmniej nie sądzimy, aby Rosjanie poważnie podchodzili w tym momencie do tematu prawdziwych negocjacji — powiedział Burns.



Jednocześnie szef CIA bierze pod uwagę błędne przekonanie prezydenta Rosji Władimira Putina, że jeszcze długo będzie mógł prowadzić wojnę i nic go nie powstrzyma.

12:00

Według białoruskiej grupy monitoringowej Biełaruski Hajun w sobotę z lotnisk na Białorusi wystartowały, oprócz dwóch MiG-ów 31K, także samolot zwiadowczy A-50 oraz jeszcze dwa myśliwce.



Wcześniej ukraiński sztab generalny wyjaśniał, że każdy wylot MiG-31 oznacza konieczność ogłoszenia alarmu lotniczego na całym terytorium kraju, bo potencjalnie może on wystrzelić pociski w dowolne miejsce na terytorium Ukrainy.



Samolot A-50 (na bazie Ił-76) to maszyna wczesnego ostrzegania. Służy on m.in. do lokalizowania celów i rozpoznawania pozycji ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

11:30

Powodem alarmów na Ukrainie - wylot z białoruskiego lotniska w Maczuliszczach myśliwców MiG-31K. Mogą one, według Rosjan, przenosić rakiety Kindżał, których deklarowany zasięg to 2 tys. km.

10:48

Alarmy przeciwlotnicze ogłoszono na Ukrainie - w tym w stolicy kraju Kijowie.

Proszę udać się do schronów - apelują władze miasta.

10:31

Wojska ukraińskie nie ostrzeliwują celów cywilnych na terytoriach okupowanych; strona rosyjska przeprowadza operacje pod fałszywą flagą, prowokacje przeciwko cywilom, by obwiniać Ukrainę - powiadomił wywiad wojskowy Ukrainy, komentując sytuację w okupowanym Doniecku.



Siły ukraińskie nie ostrzeliwują i nie wybierają jako cele dzielnic mieszkalnych czy obiektów infrastruktury cywilnej - powiedział na antenie ukraińskiej telewizji oficer wywiadu wojskowego HUR Andrij Jusow.



Armia rosyjska, przegrywając na polu walki, wykorzystuje brudne narzędzia: ataki terrorystyczne na obiekty infrastruktury, a także (fałszywe) operacje pod ukraińską flagą przeciwko cywilom na terytoriach czasowo okupowanych - powiedział Jusow.

10:23

W związku z dużymi stratami na froncie władze okupacyjne przekształcają szpitale w obwodzie ługańskim na Ukrainie w szpitale wojskowe, jednocześnie odmawiają przyjmowania cywilów - powiadamia portal Sprotyw, stworzony przez ukraińskie Siły Operacji Specjalnych.



Z powodu dużych strat szpitale na terenach okupowanych przez wroga odmawiają obsługiwania cywilów - pisze Sprotyw.



Według tej informacji część szpitali w Ługańsku i innych okupowanych miejscowościach już została przekształcona w szpitale wojskowe. Ok. 100 rannych żołnierzy jest w szpitalu numer 3 w Ługańsku, całkowicie przeformatowany dla potrzeb wojskowych został szpital w Kreminnej.



10:12

W piątek z Ukrainy do Polski przyjechało 25,7 tys. osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało 21,7 tys. osób - poinformowała Straż Graniczna. Od 24 lutego, czyli dnia ataku Rosji na Ukrainę, SG zanotowała 8,454 mln wjazdów do Polski i 6,615 mln wyjazdów na Ukrainę.

09:33

Rosja zmieniła miejsce wystrzeliwania irańskiej produkcji dronów na Ukrainę z Krymu na Kraj Krasnodarski, co wynika zarówno z kwestii logistycznych, jak i z obaw o podatność Krymu na ataki ukraińskie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W ostatnich dniach nastąpiło nasilenie rosyjskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu w krytyczną infrastrukturę narodową Ukrainy. Fale ataków składały się w dużej mierze z wystrzeliwanych z powietrza i morza pocisków manewrujących, ale prawie na pewno obejmowały również dostarczone przez Iran bezzałogowe statki powietrzne (UAV) wystrzeliwane z rosyjskiego regionu Krasnodaru - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.



09:00

Wznowiono dostawy prądu w Charkowie i obwodzie charkowskim - powiadomiły władze regionu. Po piątkowym ataku rakietowym Rosji w całym obwodzie, w którym mieszka 1,2 mln ludzi, nie było elektryczności.



W trakcie zmasowanego ostrzału rakietowego na Ukrainę w piątek terytorium obwodu charkowskiego zostało zaatakowane dziesięcioma rakietami z systemów S-300. Obrona powietrzna zestrzeliła dwie rakiety manewrujące - powiadomił szef władz obwodu Ołeh Syniehubow.



Oprócz tego w ciągu minionej doby ostrzeliwane były m.in. z artylerii okolice Kupiańska oraz miejscowości w powiatach charkowskim i czuhujiwskim.

08:11

Udało się przywrócić dostawy wody dla wszystkich mieszkańców Kijowa, ogrzewanie ma na razie połowa użytkowników sieci - powiadomił mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Po piątkowym ataku rakietowym Rosji w mieście nie było prądu, wody i ogrzewania.



Specjaliści pracują nad przywróceniem ogrzewania dla wszystkich. Do prądu podłączono już 2/3 kijowian. W dalszym ciągu obowiązują jednak awaryjne przerwy w dostawach w celu ustabilizowania systemu energetycznego - napisał w Telegramie Kliczko, podkreślając, że deficyt energii elektrycznej wciąż jest znaczny i konieczne jest jej oszczędzanie.



Wcześniej mer stolicy zapowiedział wznowienie od rana w sobotę pracy kijowskiego metra, które również nie działało po piątkowym ostrzale rakietowym Rosjan.

07:30

Rosja przygotowuje się do długiej wojny z Ukrainą - powiedział w rozmowie z agencją AFP sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sojusznicy z NATO muszą nadal dostarczać Ukrainie broń, dopóki prezydent Władimir Putin nie zda sobie sprawy, że nie może wygrać na polu bitwy - podkreślił.



Nic nie wskazuje na to, by Putin zrezygnował ze swojego celu kontrolowania Ukrainy - ostrzegał szef Sojuszu - Nie wolno nam lekceważyć Rosji. Ona przygotowuje się do długiej wojny. Widzimy, że mobilizują więcej sił, że są gotowi ponieść również wiele strat, że próbują uzyskać dostęp do większej ilości broni i amunicji.



Zdaniem Stoltenberga trzeba zrozumieć, że "Putin jest gotowy do prowadzenia tej wojny przez długi czas i do rozpoczęcia nowych ofensyw".

07:29

W Krzywym Rogu spod gruzów budynku mieszkalnego trafionego rosyjską rakietą wydobyto ciało czwartej ofiary śmiertelnej - półtorarocznego chłopczyka. Wcześniej informowano o śmierci w ostrzale jego rodziców oraz jeszcze jednej osoby.

"Po północy ratownicy wydobyli spod gruzów budynku zniszczonego przez rosyjską rakietę ciało półtorarocznego chłopca. Piątkowy ostrzał zabrał życie czterech osób. Rosjanie zabili 64-letnią kobietę i małżeństwo oraz ich małego synka. Trzynaście osób jest rannych, a wśród nich czworo dzieci" - powiadomił szef władz obwodu dniepropietrowskiego Wałentyn Rezniczenko.

W piątek wojska rosyjskie przeprowadziły kolejny zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, w ramach którego wróg wystrzelił ponad 70 pocisków rakietowych w cele cywilne, w tym infrastrukturę krytyczną i domy mieszkalne. 60 rakiet zestrzelono.



07:11

Wojska rosyjskie nasilają ostrzały Kijowa, chcąc wywołać w ukraińskiej stolicy falę niezadowolenia społecznego, ale te ataki rakietowe zapewne nie złamią woli walki Ukraińców - ocenia w najnowszym raporcie Amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Komentując piątkowe ostrzały amerykański think tank ocenia, iż był to jeden z największych ataków rakietowych na Kijów. Była to zarazem dziewiąta fala zmasowanych ataków rakietowych wymierzonych w ukraińską infrastrukturę energetyczną. Uderzenia te "nadal stanowią poważne zagrożenie dla cywilów ukraińskich, jednak nie poprawiają zdolności wojsk rosyjskich do prowadzenia operacji ofensywnych na Ukrainie" - wskazuje ISW.

06:35

Gabinet premiera Marka Ruttego chce, aby ukraińscy uchodźcy płacili za miejsca w schroniskach - wynika z informacji przekazanej parlamentarzystom przez ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa.

Biorąc pod uwagę obecny przebieg wojny należy się spodziewać, że wielu uchodźców z Ukrainy nie powróci w najbliższym czasie do swojego kraju, a napływ będzie się zwiększał - czytamy w dokumencie przekazanym członkom izby niższej parlamentu (Tweede kamer) przez ministerstwo.

Resort przypomina, iż w październiku Komisja Europejska przedłużyła do 4 marca 2024 r., dyrektywę o ochronie tymczasowej (RTB). Daje ona uchodźcom z Ukrainy prawo do przyjmowania i opieki medycznej, edukacji małoletnich dzieci oraz możliwości podjęcia pracy.

06:10

Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej kultury tatarskiej na okupowanym Krymie - ogłosiła wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa.

Mamy informacje, że Rosjanie zdewastowali Pałac Chanów Krymskich w Bakczysaraju - dodała i zaapelowała o reakcję UNESCO.



06:00

Rosja ma nadal wystarczającą liczbę pocisków rakietowych, by przeprowadzić kilka kolejnych zmasowanych ataków, takich jak ten z piątkowego poranka - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu.

Na cokolwiek liczą czciciele rakiet z Moskwy, i tak nie zmieni to układu sił w tej wojnie - oświadczył ukraiński przywódca.