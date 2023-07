09:32

Na froncie południowym, w okolicach miejscowości Staromajorske armia ukraińska odniosła sukces- powiadomił rzecznik sztabu generalnego armii ukraińskiej Andrij Kowalow.

"Siły Obrony umacniają się tam na zajętych rubieżach. Przeciwnik stawia ogromny opór, przemieszcza oddziały, angażuje rezerwy" - powiedział Kowalow, cytowany w Telegramie Military Media Center.

Wojskowy powiadomił również, że ukraińskie wojska wyparły Rosjan z pozycji w rejonie Awdijiwki. Na północ i południe od Bachmutu Ukraińcy kontynuują działania ofensywne. Rosjanie z kolei mieli podjąć nieudane próby ataków na północny zachód od Orichowo-Wasyliwki, na południe od miejscowości Iwaniwske i na zachód od Kliszczijiwki.

09:17

Blisko 70 procent uchodźców z Ukrainy to kobiety, a zdaniem analityka agencji Bloomberga Aleksandra Isakowa, jeśli 2,8 mln kobiet w wieku produkcyjnym, które opuściły Ukrainę, nie powróci do niej po wojnie, będzie to kosztować kraj 10 proc. przedwojennego PKB.

W najgorszym wypadku oznaczać to będzie straty w wysokości 20 mld dolarów rocznie, co z łatwością przewyższy proponowany czteroletni pakiet pomocy dla Ukrainy ze strony Unii Europejskiej, który każdego roku ma wynosić blisko 14 mld dolarów.

"Dla mnie osobiście zwycięstwo nadejdzie wówczas, gdy ukraińskie rodziny zjednoczą się na Ukrainie, a nie za granicą. Dlatego najważniejszym obecnie zadaniem dla Ukrainy, dla ukraińskiego rządu, jest zrobienie wszystkiego, co tylko możliwe, by kobiety i dzieci powróciły do swoich mężów" - powiedziała wiceminister gospodarki Tetiana Bereżna w wywiadzie dla Bloomberga.

08:46

Artykuł Putina, poświęcony współpracy Rosji z Afryką, ma na celu zniwelowanie jego strat wizerunkowych w tym regionie - pisze Instytut Badań nad Wojną. Ścigany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny rosyjski prezydent twierdzi, że umowa zbożowa została zerwana z winy Zachodu, a Rosja może zastąpić ukraińskie zboże na światowym rynku.

W artykule opublikowanym w poniedziałek 24 lipca Putin próbuje złagodzić osłabienie pozycji Rosji i swojej własnej po wycofaniu się z umowy zbożowej na Morzu Czarnym, atakach na ukraińską infrastrukturę portową i w związku z tym, że z powodu nakazu aresztu Trybunału w Hadze nie może osobiście wziąć udziału w szczycie BRICS w RPA - pisze Instytut Badań nad Wojną.

07:50

Wszystkie drony przeciwnika, które w nocy atakowały Kijów, zostały zestrzelone przez obronę powietrzną - poinformowały we wtorek rano władze ukraińskiej stolicy.

"Tej nocy wróg zaatakował Kijów dronami uderzeniowymi. Alarm trwał trzy godziny. Według wstępnych ustaleń zastosowano irańską amunicję krążącą typu Shahed" - stwierdziły władze Kijowa.

Był to już szósty od początku lipca atak dronów na Kijów. Rano we wtorek Siły Powietrzne ponownie uprzedziły o zagrożeniu ostrzałem na wschodzie i południowym wschodzie kraju, w tym o możliwości zastosowania rakiet balistycznych - poinformowała telewizja SkyNews.

07:30

Bułgarski premier Nikołaj Nenkow przyznał po wizycie w Grecji, że z premierem Kyriakosem Micotakisem omawiał możliwość przewozu ukraińskiego zboża pociągami przez Bułgarię do greckich portów.

Bułgarsko-grecka propozycja rozwiązania problemu wywozu ukraińskiego zboża polega na jego dostarczeniu przez Morze Czarne do Burgas w Bułgarii, skąd mogłoby być transportowane pociągami do greckich portów Aleksandropolis i Kawala. Nenkow powiedział, że Grecja jest zainteresowana pomysłem.

06:45

Rosja najwyraźniej poważnie potraktowała ostrzeżenia Kijowa dla swoich statków z bronią, którą przewozi po Morzu Czarnym na potrzeby wojny przeciw Ukrainie. Jedna z takich jednostek opóźnia rejs do Syrii - ocenił w rozmowie z PAP szef kijowskiego Centrum Globalistyki "Strategia XXI" Mychajło Honczar.

Ukraińskie Ministerstwo Obrony oświadczyło wcześniej, że wszystkie statki na Morzu Czarnym, które płyną w kierunku morskich portów Rosji, mogą być od 21 lipca traktowane jako przewożące ładunki wojskowe. To samo dotyczy jednostek, zmierzających do portów ukraińskich na okupowanym terytorium Ukrainy.

06:30

Ukraińska kontrofensywa przebiega wolniej, niż zakładano, ale rozwija się zgodnie z planem - powiedział minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow, cytowany przez ukraińską agencję UNIAN.

Jak zapewnił, "nie martwi się rozwojem sytuacji na froncie" ponieważ błędem jest zakładanie, że "każda ofensywa musi być błyskawiczna". Reznikow zaznaczył, że czynnikami spowalniającymi ataki Ukraińców są: brak amunicji, szczególnie artyleryjskiej, samych systemów artyleryjskich oraz problem obrony powietrznej.

06:00

Na wszystkich odcinkach frontu najważniejszy cel, to maksymalne niszczenie okupantów, ich sprzętu, zapasów, magazynów sztabów - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym wystąpieniu w poniedziałek.

"Rosja codziennie ma nieść straty - tak jest sprawiedliwie" - zaznaczył, odsumowując poniedziałkową naradę w naczelnym dowództwie. Jej głównym tematem, jak dodał, była sytuacja na froncie - te odcinki, na których Ukraina atakuje i te, na których jest w obronie.

Omawiano również sposoby obrony przed rosyjskimi atakami rakietowymi na infrastrukturę portową, zbożową i na cywilów. "Przygotowujemy mocną odpowiedź rosyjskim terrorystom na ich napaści" - powiedział.