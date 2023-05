14:48

Istnieje zwiększone ryzyko, że Rosja może sabotować kable podmorskie, aby ukarać państwa Zachodu za wspieranie Ukrainy - powiedział szef wywiadu NATO David Cattler.

14:35

Trzy rosyjskie okręty wojenne "widma" operowały na Bałtyku przed wysadzeniem gazociągów Nord Stream 1 i 2 w pobliżu miejsca sabotażu przez kilka godzin, a w jednym przypadku przez prawie dobę - ujawniają w środę nadawcy publiczni krajów nordyckich.



Według szwedzkiej telewizji SVT, duńskiej DR, norweskiej NRK oraz fińskiej Yle statki dla ukrycia lokalizacji miały wyłączone systemy AIS. "Jednak pozyskane przez nas komunikaty radiowe wysyłane przez jednostki do baz rosyjskiej marynarki wojennej pozwoliły na odtworzenie ich pozycji, kierunku oraz prędkości" - podkreślają dziennikarze. Następnie zdjęcia satelitarne udostępnione przez norweską firmę KSAT umożliwiły potwierdzenie trasy dwóch z trzech okrętów.

14:10

Finlandia była jednym z pierwszych państw, które odpowiedziały na nasz apel o pomoc - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski goszczący w Helsinkach.

Wyraził również nadzieję na wsparcie w postaci myśliwców. Oby szybciej niż później - zaznaczył.

14:01

Rosyjskie agencje podają, powołując się na informacje z Kremla, że w nocy nad siedzibę prezydenta Federacji Rosyjskiej nadleciały ukraińskie drony. Bezzałogowce miały zostać zniszczone. Rosjanie już mówią o próbie zamachu na Putina.

13:42

Rada Najwyższa Ukrainy uchwaliła apel do parlamentów i rządów świata oraz do organizacji międzynarodowych, wzywając je do potępienia przymusowej deportacji ukraińskich dzieci przez Rosję, kwalifikowanych w świetle prawa międzynarodowego jako ludobójstwo - informuje agencja Interfax-Ukraina.

13:33

Większość rosyjskich okrętów wojennych opuściła bazę w Sewastopolu na zaanektowanym Krymie - poinformował przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Wadym Skibicki. Jak stwierdził, okręty te stacjonują obecnie na terenie Rosji, głównie w porcie w Noworosyjsku, ponieważ okupanci boją się, że na Krymie zostaną zniszczone.

13:19

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie 13 maja do Niemiec - poinformował portal dziennika "Bild". Ukraiński przywódca przyjedzie na zaproszenie prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera, jego samolot ma wylądować na wojskowej części podberlińskiego lotniska BER - przekazał portal, powołując się na źródła w kręgach bezpieczeństwa.

14 maja Zełenski ma zostać oficjalnie przyjęty z honorami wojskowymi przez kanclerza Niemiec Olafa Scholza. Następnie planowane są rozmowy i konferencja prasowa. Około godziny 12 w programie jest spotkanie z prezydentem Steinmeierem - pisze "Bild".

13:14

