W środę w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny. Istniało zagrożenie ze strony Rosjan użycia dronów szturmowych - informowały Siły Powietrzne Ukrainy. Brytyjski rząd poinformował natomiast, że w ramach kolejnego pakietu wsparcia militarnego przekaże Ukrainie ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. W artykule podsumowujemy najważniejsze wydarzenia związane z 504. dniem wojny w Ukrainie.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie :

Środa jest 504. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

10:30

Według informacji ukraińskich Rosjanie zaatakowali w nocy 15 dronami. 11 z nich zostało zestrzelonych. Wszystkie samoloty bezzałogowe, które nadlatywały w kierunku Kijowa zostały zniszczone.

10:20

Kraje grupy G7 podpiszą w środę, przy okazji odbywającego się w Wilnie szczytu NATO, długoterminowe porozumienie z Ukrainą w sprawie jej bezpieczeństwa - zapowiedział w środę brytyjski rząd. Jak oświadczył brytyjski premier Rishi Sunak, może ono "przywrócić pokój w Europie".

Nigdy nie możemy dopuścić do powtórzenia się tego, co wydarzyło się na Ukrainie, a ta deklaracja potwierdza nasze zaangażowanie w zapewnienie, że Ukraina nigdy nie będzie narażona na brutalność, jaką Rosja jej wyrządziła. Wspieranie jej postępów na drodze do członkostwa w NATO, w połączeniu z formalnymi, wielostronnymi i dwustronnymi umowami oraz przytłaczającym poparciem członków NATO, wyśle silny sygnał prezydentowi Putinowi i przywróci pokój w Europie - oświadczył Sunak.

Nie wiadomo, jakie zapisy znajdą się w porozumieniu, ale niektórzy podejrzewają, że może ono naśladować umowę obronną między USA i Izraelem. Na mocy tego dokumentu, oba kraje współpracują w zakresie technologii i obronności, ale umowa nie zapewnia gwarancji przyjścia z pomocą zbrojną w razie ataku. W tym zapisie różni się od artykułu 5. NATO.

09:20

Członkostwo Ukrainy w NATO jest jednym z ważniejszych tematów szczytu w Wilnie. Szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba przyznaje, że członkostwo w Sojuszu jest dla Kijowa "planem A" i Ukraina nie potrzebuje "planu B". Już graliśmy w tę grę wiele lat temu (...). Potrzebne nam członkostwo w NATO - mówi Kułeba i twierdzi, że jego kraj nie odda perspektywy członkostwa za żadne obietnice.

08:25

"Na kierunkach: Biła Hora-Andrijiwka i Biła Hora-Kurdiumiwka w pewnych miejscach (nasze oddziały) odniosły sukces. Umacniają się na osiągniętych rubieżach" - informuje rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Andrij Kowalow. W rejonie Bachmutu Ukraińcy zdobywają teren. Prowadzony jest intensywny ostrzał artyleryjski. Rzecznik określa opór Rosjan jako "silny". Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty powiedział, że Ukraińcy kontrolują wszystkie wzgórza naokoło Bachmutu.

Wypowiedzi Kowalowa są zbieżne z z ocenami amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).

07:56

Przyjęcie jeszcze jednego, wielkiego, ogromnego państwa europejskiego do NATO, z tak wielkim zasobem naturalnym i z wielką armią, ogromnie doświadczoną bojowo, w przyszłości będzie dla NATO ogromnym wzmocnieniem - mówił w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

05:30

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kuleba wyraził rozczarowanie decyzją szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Wilnie w sprawie członkostwa Ukrainy. Jego zdaniem, NATO nie powinno trzymać "całej sytuacji i Ukrainy w zawieszeniu, jeśli chodzi o członkostwo". "Wychodzimy z założenia, że wszystkie warunki do zaproszenia są już spełnione, tutaj, w Wilnie, a mówi się, że faktyczne członkostwo nastąpi, gdy warunki na to pozwolą. Będziemy jednak nadal współpracować z naszymi partnerami, aby posunąć ten proces do przodu" - dodał Kuleba.

05:13

Brytyjski rząd zapowiada przekazanie Ukrainie ponad 70 pojazdów bojowych i logistycznych oraz tysiące sztuk amunicji do czołgów Challenger 2. Wśród przekazywanych pojazdów będą m.in. używane przez brytyjską armię bojowe wozy rozpoznawcze CVRT. Pozostałe mają zapewnić ukraińskim siłom znajdującym się na linii frontu środki do przenoszenia niezbędnej amunicji i sprzętu, ewakuacji rannych żołnierzy i odzyskiwania uszkodzonych pojazdów, co czyni je kluczowymi dla ukraińskiej kontrofensywy.





05:00

Według Sił Powietrznych Ukrainy - w nocy z wtorku na środę - w Kijowie i okolicach istniało zagrożenie użycia przez Rosjan irańskich dronów Shahed. Szef Kancelarii Prezydenta Andrij Jermak zaapelował do Ukraińców o zwrócenie uwagi na alarm i niezakłócanie działań Sił Obrony Powietrznej.