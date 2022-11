W całej Ukrainie, z wyjątkiem okupowanego Krymu, ogłoszono alarm przeciwlotniczy - podają media. Kanały w serwisie Telegram informują o pierwszych eksplozjach, m.in. w Mikołajowie i w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju. Rosja rozpoczęła uderzenia na Ukrainę przy użyciu dronów irańskiej produkcji w związku z poważnymi brakami pocisków manewrujących, ale odniosło to umiarkowany sukces i prawdopodobnie wyczerpała też zapasy dronów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony. Najważniejsze wydarzenia związane z 273. dniem rosyjskiej inwazji na Ukrainę śledzimy w naszej relacji z 23.11.2022 r.

Zdj. ilustracyjne / ALESSANDRO GUERRA / PAP/EPA

12:51

Ambasadorowie i dyplomaci z 20 państw złożyli wizytę w wyzwolonym spod okupacji rosyjskiej Chersoniu - poinformował zef ukraińskich kolei Ołeksandr Kamyszyn. Grupa liczyła 70 osób.

Kamyszyn przekazał na Twitterze, że dyplomaci przybyli "pociągiem do wolności" - jednym z pierwszych składów pasażerskich, które znów zaczęły kursować między Kijowem i Chersoniem. Połączenie to przywrócono 18 listopada, tydzień po oficjalnym wyzwoleniu miasta. Również drogę powrotną dyplomaci odbyli koleją - dodał Kamyszyn.



12:37

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi odbył rozmowy w Stambule z delegacją Rosji na temat bezpieczeństwa okupowanej przez wojsko rosyjskie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie - powiadomiła ta agenda ONZ.

"Szef MAEA Rafael Grossi spotkał się z rosyjską delegacją, kierowaną przez prezesa Rosatomu Aleksieja Lichaczowa w Stambule w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie oraz pilnego utworzenia (tam) strefy bezpieczeństwa jądrowego i ochrony" - powiadomiła MAEA na Twitterze.

12:35

Parlament Europejski przyjął rezolucję uznającą Rosję za państwo sponsorujące terroryzm. Europosłowie wyrażają poparcie dla niepodległości Ukrainy. Za było 494 europarlamentarzystów, przeciw 58, a 44 się wstrzymało.

W dokumencie eurodeputowani wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

12:34

Władze obwodów kijowskiego i żytomierskiego uprzedziły mieszkańców o zagrożeniu ostrzałem rakietowym.

Obrona powietrzna została uruchomiona w obwodzie dniepropietrowskim na południu Ukrainy, m.in. w Krzywym Rogu i w Dnieprze.

Media powiadomiły również o serii wybuchów w Chersoniu na południu.

Z obwodu biełgorodzkiego Rosji wystrzelone miały zostać rakiety S-300 w kierunku obwodu charkowskiego.

11:23

Tylko na odcinku frontu pomiędzy Biłohoriwką i Bachmutem w Donbasie, na wschodzie Ukrainy, nasze pozycje atakuje około 2 tys. rosyjskich więźniów, zwerbowanych na wojnę w zakładach karnych - poinformował na antenie telewizji Apostrof szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj.

Najeźdźcy próbują przełamać ukraińską obronę pod Biłohoriwką, w zachodniej części Ługańszczyzny. Rzucili tam do walki ludzi z okupowanych terytoriów Ukrainy i więźniów. Wróg nie odnosi jednak sukcesu - powiadomił gubernator.

Szef regionalnej administracji oznajmił także, że inicjatywa na odcinku frontu Swatowe-Kreminna należy do Ukraińców. Żołnierze oczekują na nadejście mrozów, licząc na to, że zmrożona ziemia pozwoli na szybsze zdobywanie terenu. Wówczas możliwe staną się nowe pozytywne wieści z Ługańszczyzny - zapowiedział Hajdaj.

10:41

Były brytyjski premier udzielił wywiadu portugalskiej filii stacji CNN, w którym opowiedział o postawie zachodnich państw sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Boris Johnson oskarżył rząd Niemiec o to, że był zwolennikiem szybkiej ukraińskiej porażki w konflikcie.

10:40

Rosyjskie wojska przekształcają szkoły na okupowanych terenach Ukrainy w koszary; najeźdźcy najczęściej zajmują jedno z pięter budynku i tłumaczą to koniecznością zapewnienia "ochrony", ponieważ w tych placówkach wciąż trwają zajęcia - powiadomił ukraiński rządowy portal Centrum Narodowego Sprzeciwu.



10:35

Rosja rozpoczęła uderzenia na Ukrainę przy użyciu dronów irańskiej produkcji w związku z poważnymi brakami pocisków manewrujących, ale odniosło to umiarkowany sukces i prawdopodobnie wyczerpała też zapasy dronów - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że od września Rosja prawdopodobnie wystrzeliła przeciw Ukrainie setki wyprodukowanych przez Iran bezzałogowych statków powietrznych (UAV), zarówno dronów jednokierunkowego uderzenia (OWA) i bardziej tradycyjnych systemów wielokrotnego użytku.

"Rosja w dużej mierze używała tej broni przeciw taktycznym celom wojskowym i ukraińskiej sieci elektrycznej. Jednak ostatnio rosyjscy dowódcy prawdopodobnie chcieli, aby pochodzące z Iranu UAV traktowały priorytetowo jako okazjonalne cele również placówki medyczne i uderzały w nie za pomocą amunicji kierowanej, jeśli zostaną zidentyfikowane. Rosja prawdopodobnie obmyśliła plan kampanii przy użyciu UAV-ów w reakcji na poważny brak pocisków manewrujących, ale podejście to odniosło ograniczony sukces" - napisano.

Wskazano, że większość wystrzelonych UAV-ów została zneutralizowana, a od około 17 listopada nie pojawiła się publicznie żadna informacja o uderzeniu przy pomocy jednorazowego dronu. "Rosja najprawdopodobniej prawie wyczerpała swoje obecne zapasy, ale zapewne będzie dążyć do ich uzupełnienia. Rosja może prawdopodobnie szybciej pozyskać OWA z zagranicy niż wyprodukować w kraju nowe pociski manewrujące" - dodano.



09:17

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oświadczyła, że podczas kontroli obiektów podlegających Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego wykryła osoby z budzącymi wątpliwości dokumentami i rosyjskie materiały propagandowe.

Na terenie obiektów przebywali cudzoziemcy, w tym obywatele Rosji; niektórzy z nich nie mieli oryginałów dokumentów tożsamości, a jedynie kopie albo paszporty Ukrainy ze śladami podróbek i uszkodzeń - oświadczyła SBU. W oświadczeniu cytowanym przez portal Ukrainska Prawda służby poinformowały, że z ponad 50 osobami przeprowadzono "pogłębione rozmowy kontrwywiadowcze". Trwa kontrola osób, które legitymowały się wątpliwymi dokumentami.

Wykryto także prorosyjską literaturę, w tym propagującą "ruski mir" (ideologię rosyjskojęzycznej wspólnoty kulturowej obejmującej kraje byłego ZSRR - PAP). Literatura ta, według SBU, była używana podczas nauczania w seminariach i szkołach parafialnych.

Oficjalnie SBU poinformowała we wtorek o działaniach kontrwywiadowczych m.in. na terenie Ławry Peczerskiej w Kijowie, najważniejszego obiektu Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Służby nie użyły słowa "rewizja", jednak agencja UNIAN podała, że prowadzone są przeszukania. W komunikacie w środę SBU podała, że kontrole objęły ponad 350 budynków cerkiewnych i 850 osób.

09:16

Amerykański Instytut Badań nad Wojną (ISW) przypuszcza, że władze Rosji przygotowują pod względem informacyjnym możliwą prowokację w obwodzie biełgorodzkim, której celem byłoby zwiększenie poparcia w społeczeństwie rosyjskim dla wojny z Ukrainą.



08:30

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,917 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,115 mln - poinformowała straż graniczna.

08:28

Parlament Europejski na sesji planarnej będzie głosował dziś nad rezolucją uznającą Rosję za państwowego sponsora terroryzmu. Wcześniej w tej sprawie doszło do porozumienia grup politycznych w PE.

W projekcie rezolucji autorzy ponownie wyrażają niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową oraz potępiają nielegalną, niesprowokowaną i nieuzasadnioną agresywną wojnę Rosji przeciwko Ukrainie.

Domagają się zaprzestania wszelkich działań wojskowych sił rosyjskich, w szczególności ataków na tereny mieszkalne i infrastrukturę cywilną, oraz wycofania przez Rosję wszystkich sił zbrojnych i sprzętu wojskowego z całego terytorium Ukrainy. Wzywają do zaprzestania przymusowych deportacji ukraińskiej ludności cywilnej i przymusowych adopcji ukraińskich dzieci, a także do uwolnienia wszystkich osób przetrzymywanych na Ukrainie.

08:03

Wojska rosyjskie umacniają pozycje obronne wzdłuż drogi Kachowka-Melitopol, w obwodach chersońskim i zaporoskim - powiadomił rano ukraiński sztab generalny. W Sewastopolu na zaanektowanym Krymie szkoleni są rosyjscy operatorzy dronów, m.in. produkcji irańskiej. Takie szkolenie trwa do trzech tygodni, a obecnie przygotowywanych jest ok. 30 wojskowych.

Według strony ukraińskiej siły rosyjskie ponoszą duże straty na polu walki. W miejscowości Kałanczak w obwodzie chersońskim w szpitalu brakuje miejsc dla rannych okupantów. Do innej miejscowości - Wełyki Kopani, w ciągu doby przywieziono 40 rannych rosyjskich żołnierzy.

Wojska rosyjskie ostrzeliwują linię frontu. Prowadzą działania ofensywne na odcinkach w obwodach ługańskim i donieckim, na pozostałych bronią się.

W ciągu doby armia państwa-agresora przeprowadziła pięć ataków rakietowych na miejscowości w obwodach charkowskim i donieckim, a także ok. 45 ostrzałów z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wzdłuż linii frontu - przekazał ukraiński sztab.



06:50

Wojska rosyjskie ostrzelały w nocy oddział położniczy szpitala w Wilniańsku - mieście położonym nieopodal Zaporoża na południu Ukrainy; zginął noworodek - poinformował szef administracji obwodu zaporoskiego Ołeksandr Staruch.

"Okupanci ostrzelali w nocy wielkimi rakietami mały oddział położniczy szpitala w Wilniańsku. Nasze serca przepełnione są bólem - zabito niemowlę, jakie dopiero co przyszło na świat" - napisał szef obwodu na serwisie Telegram.

05:20

Bank Światowy mobilizuje dodatkowe 4,5 miliarda dolarów na wsparcie Ukrainy, co pomoże naszemu krajowi zaspokoić najpilniejsze potrzeby w okresie zimowym - poinformował na Twitterze premier Ukrainy Denys Szmyhal.

"Finanse te zaspokoją pilne potrzeby Ukrainy w okresie zimowym. Jestem wdzięczny Axelowi von Trotsenburgowi i Annie Bjerde za ich zdecydowane wsparcie dla Ukrainy" - napisał Szmyhal.

W zeszłym tygodniu Szmyhal podczas spotkania z wiceprezes Banku Światowego Anną Bjerde rozmawiał o wsparciu dla budżetu Ukrainy na 2023 rok, a także wspólnych programach w energetyce, transporcie i medycynie.

05:15

W Sewastopolu i Eupatorii na okupowanym przez Rosjan Krymie rozległy się wieczorem wystrzały - poinformował portal Ukraińska Prawda, powołując się m.in. na prorosyjskie władze Krymu, według których rosyjska obrona powietrzna otworzyła ogień do nadlatujących dronów.

"Gdy nadszedł wieczór, na okupowanym Krymie ponownie doszło do wystrzałów - drony zostały zauważone na niebie nad Sewastopolem i koło Eupatorii. Rosyjscy okupanci otworzyli ciężki ogień z obrony przeciwlotniczej" - napisał na Telegramie szef Medżlisu Tatarów Krymskich Refat Czubarow, cytowany przez agencję Ukrinform.

Dodał, że w tym czasie pasażerski transport morski został zawieszony w Sewastopolu.

Według lokalnych portali społecznościowych nalot dronów wyglądał bardziej na rekonesans, mający na celu zidentyfikowanie wszystkich punktów w celu przygotowania i przeprowadzenia poważnego ataku na obiekty wojskowe na Krymie.

Czubarow wezwał niedawno Rosjan, którzy osiedlili się na Krymie, do pilnego opuszczenia półwyspu.

Jak pisze Ukraińska Prawda, o uruchomieniu obrony powietrznej poinformował także szef prorosyjskich władz w Sewastopolu Mychajło Razwożajew, według którego miasto zostało zaatakowane przez drony, z których dwa miały zostać zestrzelone.



05:09

W ciągu ostatnich dziesięciu dni dziesięć krajów ogłosiło decyzje w sprawie nowych pakietów pomocy wojskowej lub finansowej na zakup broni dla Ukrainy - poinformował minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Szef MSZ Ukrainy zaznaczył, że ostatnie tygodnie były szczególnie efektywne w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ukraińskich sił zbrojnych w nowoczesną broń wysoce precyzyjną. Według niego chodzi o systemy obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, systemy artyleryjskie dużego kalibru, wyrzutnie rakiet, bojowe wozy opancerzone, a także amunicję do wszystkich tych rodzajów broni.

Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu dni decyzje o nowych pakietach wsparcia wojskowego lub wkładach finansowych na zakup broni dla Ukrainy ogłosiło dziesięć krajów: USA, Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Holandia, Niemcy, Norwegia, Finlandia, Francja i Szwecja - powiedział Kułeba na briefingu prasowym.

Dodał, że większość tych krajów, a także Australia, Grecja, Dania, Estonia, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Czechy i niektórzy inni partnerzy kontynuują wdrażanie wcześniej ogłoszonych pakietów pomocy obronnej.



Kułeba zaapelował do Unii Europejskiej o przyspieszenie prac nad dziewiątym pakietem sankcji wobec Rosji, który obejmowałby surowe restrykcje dla rosyjskiego przemysłu rakietowego.

Kwestia przyjęcia dziewiątego pakietu sankcji UE jest już dawno spóźniona. Co więcej, słyszymy jedynie o staraniach o podjęcie poważnych prac nad jego przygotowaniem. Taka sytuacja jest absolutnie niedopuszczalna. Wzywam wszystkich moich kolegów w Unii Europejskiej i w Komisji Europejskiej oraz wśród państw członkowskich UE, aby odłożyli na bok wszelkie wątpliwości lub, jak to się modnie mówi, zmęczenie i rozpoczęli oraz szybko zakończyli prace nad nowym dziewiątym pakietem sankcji i uczynili go tak potężny, jak to tylko możliwe - powiedział Kułeba.



05:07

Ponadpartyjna grupa amerykańskich senatorów wezwała administrację prezydenta USA Joe Bidena do dostarczenia Ukrainie zaawansowanych dronów szturmowych MQ-1C, znanych jako Grey Eagle - poinformował "The Wall Street Journal". Ich zdaniem technologia ta może pomóc armii ukraińskiej utrzymać impet na polu bitwy.

"Przekazanie Ukrainie MQ-1C zapewni znaczącą długoterminową przewagę i potencjał do zmiany strategicznego kursu wojny na korzyść Ukrainy" - napisali senatorowie w oficjalnym liście, cytowanym przez "WSJ".

Zwrócili także uwagę, że charakterystyka operacyjna BSP Gray Eagle, a także śmiertelność ich uderzeń i przeżywalność tych dronów "uzupełniłyby istniejące systemy uzbrojenia używane przez Ukraińców", a także "zwiększyłyby skuteczność działań sił zbrojnych Ukrainy".

Senatorowie zaznaczyli, że szkolenie ukraińskich żołnierzy do prowadzenia działań bojowych z użyciem MQ-1C potrwałoby 27 dni. "A gdyby Ukraina miała te drony, mogłaby znaleźć i zaatakować rosyjskie okręty wojenne na Morzu Czarnym, przełamując narzuconą blokadę i zmniejszając podwójną presję na ukraińską gospodarkę i światowe ceny żywności" - podkreślili senatorowie.