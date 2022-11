Na terenie Ukrainy po raz kolejny ogłoszono dziś alarm przeciwlotniczy. Na wyzwolonych terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin. Służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęło dwóch mężczyzn. Rosja i Iran porozumiały się w sprawie budowy "setek" dronów bojowych według irańskiego projektu na terytorium Rosji - poinformował dziennik "Washington Post". Niedziela jest 270. dniem wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą relacjonujemy w naszym raporcie dnia.

Zapory przeciwczołgowe na Majdanie Niepodległości w Kijowie / Vladyslav Musiienko / PAP

10:31

Rosyjska armia zamierza opanować cały teren obwodów ługańskiego i donieckiego w Donbasie, a następnie podbić obwód zaporoski - oznajmił rzecznik ukraińskiego Wschodniego Zgrupowania Wojsk Serhij Czerewaty. Te plany wroga pokrzyżuje nasze wojsko - zapewnił.

10:22

Wycofanie się rosyjskich wojsk z terenów na zachód od Chersonia zostało przeprowadzone w stosunkowo uporządkowany sposób, co jest częściowo związane z bardziej efektywnym dowództwem sprawowanym przez generała Siergieja Surowikina - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.

Ten odwrót cechował się względnym uporządkowaniem w porównaniu z poprzednimi większymi rosyjskimi odwrotami w czasie wojny z Ukrainą. W trakcie wycofywania się straty pojazdów wojskowych były prawdopodobnie liczone w dziesiątkach, a nie setkach, natomiast wiele porzuconych rodzajów broni zostało skutecznie zniszczonych przez siły rosyjskie, aby nie pozostawić ich przeciwnikowi - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

10:11

Rosja dalej stosuje terroryzm i bezczelnie atakuje nas wszystkich, łamiąc prawo międzynarodowe. Aby świat czuł się bezpiecznie, trzeba zmusić Rosję do wycofania się z Ukrainy - napisał w mediach społecznościowych ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz po kolejnych alarmach w swoim kraju.

09:41

Na terenie Ukrainy po raz kolejny ogłoszono dziś alarm przeciwlotniczy.

09:30

Nigdy wcześniej drony nie były używane w walce na taką skalę i nie miały tak istotnego wpływu, jak podczas wojny na Ukrainie, po raz pierwszy widzimy też w użycie w wojnie dronów podwodnych i nawodnych - mówi PAP David Hambling, brytyjski ekspert ds. wojskowości zajmujący się dronami.

Hambling zwraca uwagę, że bezzałogowe statki powietrzne były już używane na dużą skalę w wojnie między Armenią i Azerbejdżanem w 2020 r. i miały kluczowy wpływ dla przebiegu tamtego konfliktu, ale po kilku miesiącach wojny na Ukrainie widać, że drony są teraz jeszcze istotniejsze. "Z pewnością skala, w jakiej używane są drony w tej wojnie jest większa niż w jakimkolwiek wcześniejszym konflikcie, a ich efekty widzimy na każdym poziomie pola walki" - mówi.

08:40

Służby zakończyły prace na miejscu eksplozji w Przewodowie, w której zginęło dwóch mężczyzn - traktorzysta i kierownik magazynu zbóż. Na terenie placu suszarni zbóż po ekspolozji pozostał duży lej powybuchowy o głębokości ok. 5 metrów. Wśród pozostałości znajdują się metalowe fragmenty wagi towarowej.

08:24

Rosja i Iran porozumiały się w sprawie budowy "setek" dronów bojowych według irańskiego projektu na terytorium Rosji - poinformował dziennik "Washington Post", powołując się na anonimowe źródła. Umowę sfinalizowano na początku listopada podczas wizyty rosyjskiej delegacji w Iranie.

Moskwa i Teheran dążą do szybkiego przekazania projektów i kluczowych części, by produkcja bezzałogowców rozpoczęła się w ciągu kilku miesięcy - powiadomił "WP".

08:14

Od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 7,855 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 6,050 mln - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

"Wczoraj tj. 19.11 funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych na kierunku z Ukrainy do Polski 23,9 tys. osób. Od 24.02 - 7,855 mln osób" - przekazała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna. Z kolei na Ukrainę od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się rosyjska agresja, wyjechało z Polski ponad 6,050 mln osób, z czego w sobotę odprawiono 25 tys. osób.

08:09

Maria Peszko, matka zabitego podczas wojny z Rosją ukraińskiego żołnierza Iwana Kliujki, przeznaczyła pieniądze otrzymane za śmierć syna na budowę obiektu sportowego w rodzinnej miejscowości Orwianyca w obwodzie rówieńskim, na północnym zachodzie Ukrainy - powiadomił szef władz tego regionu Witalij Kowal.

Kliujko zginął podczas walk pod Popasną w obwodzie ługańskim. Jego matka uznała, że pieniądze ofiarowane przez państwo w ramach rekompensaty finansowej powinny zostać przeznaczone z jak największym pożytkiem dla lokalnej społeczności. Dlatego postanowiła sfinansować inwestycję w boisko ze sztuczną nawierzchnią, przeznaczone do uprawiania piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i lekkiej atletyki - czytamy na profilu Kowala na Telegramie, a także na łamach portalu telegraf.com.ua.

Telegram

07:55

Prokurator generalny Ukrainy poinformował, że od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji zginęło 8311 ukraińskich cywilów, w tym 437 dzieci.

"Zdajemy sobie sprawę, że prawdziwa liczba jest dużo większa, lecz do pewnych okupowanych terytoriów jeszcze nie mamy dostępu" - podkreślił Andrij Kostin.

Wskutek działań zbrojnych rannych zostało ok. 11 tys. ludzi. Zarejestrowano ponad 45 tys. zbrodni wojennych - powiadomił portal Dzerkało Tyżnia.

07:20

Na wyzwolonych spod rosyjskiej okupacji terenach obwodów charkowskiego, chersońskiego i donieckiego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy znaleziono ponad 700 ciał, z których ok. 90 proc. to cywile zabici przez wojska agresora - poinformował prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin.

Na wyzwolonych terenach odkryto ponad 20 miejsc, w których nielegalnie więziono i torturowano ukraińskich obywateli - dodał Kostin, cytowany przez portal Ukrainska Prawda. Jak zaznaczył, prawie w każdym mieście i wsi w wyzwolonej części obwodu charkowskiego znaleziono miejsca, gdzie zabijani byli cywile. "Taką samą sytuację obserwujemy w obwodzie chersońskim" - oznajmił.

07:14

Rosyjscy zmobilizowani żołnierze są oburzeni planem przerzucenia ich przez dowództwo z obwodu chersońskiego do Donbasu - powiadomił Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Sztab poinformował w porannym komunikacie, że w Rosji w obwodach briańskim i kurskim stacjonują oddziały, które mogą zostać wykorzystane do prób zbrojnych prowokacji na granicy państwowej z Ukrainą. Możliwe są też próby przedostania się przez granicę rosyjskich dywersantów z terytorium Rosji i Białorusi - dodały władze wojskowe.

07:12

W niedzielę na rozmowy z fińską premier Sanną Marin udaje się szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. Marin jako pierwsza polityk na tym stanowisku w Finlandii zaczęła mówić publicznie, że jeśli chodzi o Rosję i Putina, to "rację miały władze Polski i krajów bałtyckich".

"Cieszę się, naprawdę się cieszę, że w kwestii Rosji Finlandia obecnie słucha Estonii" - powiedziała w tym tygodniu w Helsinkach estońska premier Kaja Kallas. "Nasze podejście do Rosji był słuszne, więc jestem zadowolona, że Finlandia przyjęła to samo stanowisko. Rozumiem, że to właściwie oznacza całkowity zwrot w fińskiej polityce w tej kwestii" - przyznała Kallas w wywiadzie dla "Helsingin Sanomat".

07:10

W Nowym Jorku w katedrze św. Patryka odbyła się w sobotę uroczysta modlitwa z okazji rocznicy Wielkiego Głodu 1932-1933 - informuje Ukrinform. Przed nabożeństwem Ukraińcy z Nowego Jorku przeszli w wielokilometrowym marszu przez Manhattan z niebiesko-żółtymi flagami i patriotycznymi hasłami, relacjonuje Ukrinform.

07:08

"W niedzielę we wszystkich regionach Ukrainy obowiązywać będą planowane wyłączenia energii elektrycznej w godzinach od 8:00 do 12:00, nie przewiduje się dodatkowych wyłączeń awaryjnych" - poinformowało na Facebooku Ukrenerho, państwowy ukraiński operator energetyczny.

Operator zaznaczył, że już w sobotę udało się nieco złagodzić restrykcje dotyczące indywidualnej konsumpcji energii: "Kontynuujemy prace nad przywróceniem Ukraińcom prądu, który rasiści próbują nam odebrać, atakując rakietami nasze obiekty energetyczne".

07:01

Ukraińskie kobiety zostały laureatkami tegorocznej nagrody im. Johna McCaina przyznanej podczas Międzynarodowego Forum Bezpieczeństwa odbywającego się w Halifaksie, nagrodę przekazano na ręce ukraińskiej Pierwszej Damy Ołeny Zełenskiej.

Ukraińskie kobiety stały się bohaterkami, choć nie miały takich zamiarów, ze swoją odwagą, honorem i godnością, które stały się inspiracją dla świata - mówił w sobotę Jack McCain, syn zmarłego w 2018 r. amerykańskiego senatora. Zaś Ołena Zełenska zwracając się - online - do uczestników forum powiedziała, że amerykański senator był przyjacielem Ukrainy. Dodała, że niedawno rosyjska rakieta uderzyła w Kijowie w dom przy ulicy noszącej jego imię.