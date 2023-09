Po południu na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm związany ze startem z Rosji myśliwców MiG-31. Takie samoloty mogą przenosić rakiety Kindżał. Armia ukraińska przeprowadziła atak z użyciem systemu rakietowego HIMARS na rosyjski sztab pod Chersoniem, zginęło ośmiu oficerów. Podczas nocnych ataków na terytorium Ukrainy, przeprowadzonych przez Rosję, ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 26 z 38 dronów typu Shahed - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Wtorek to 580. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia z tym związane zbieramy w naszej relacji z 26.09.2023 r.

13:43

Po południu na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm związany ze startem z Rosji myśliwców MiG-31. Takie samoloty mogą przenosić rakiety Kindżał.

Wojsko wzywa obywateli, aby nie ignorowali alarmu.

12:44

Mike Pyle, zastępca doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego przekazał ukraińskim władzom wykaz reform, które powinna przeprowadzić Ukraina w celu otrzymania dalszej pomocy międzynarodowej - podał portal Ukrainska Prawda. Reformy dotyczą m.in. walki z korupcją i systemu sądownictwa.

11:39

Armia ukraińska przeprowadziła atak z użyciem systemu rakietowego HIMARS na rosyjski sztab pod Chersoniem, zginęło ośmiu oficerów - podała we wtorek agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródło w Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).

Źródło to poinformowało, że celem ataku był tymczasowy punkt dowodzenia, w którym znajdowali się oficerowie 24. pułku zmotoryzowanego rosyjskiej 70. dywizji zmotoryzowanej. Ośmiu Rosjan zginęło, siedmiu zostało rannych.

SBU wzięła udział w naprowadzaniu rakiety - dodało źródło.

Decyzję o przekazaniu Ukrainie nowoczesnych wyrzutni HIMARS Stany Zjednoczone podjęły wiosną 2022 r., kilka miesięcy po napaści Rosji na Ukrainę

11:08

W wyniku nocnego ataku rosyjskiego na obwód odeski z użyciem dronów nie działa przejście graniczne Orliwka-Isaccea między Ukrainą i Rumunią - poinformowała Natalia Humeniuk, rzeczniczka armii ukraińskiej na południu kraju.

Humeniuk, którą cytuje ukraińska redakcja Radia Swoboda, zaprzeczyła doniesieniom z mediów społecznościowych, by drony dotarły na terytorium Rumunii. "Nie mamy informacji od sąsiedniego kraju, by doszło do takich faktów. My też niczego podobnego nie odnotowaliśmy" - powiedziała Humeniuk.



11:07

Admirał Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych określił jako "niesamowity" wyczyn Sił Zbrojnych Ukrainy, które w piątkowym ataku na bazę w Sewastopolu zlikwidowały 34 rosyjskich oficerów, w tym admirała Wiktora Sokołowa - dowódcę Floty Czarnomorskiej. James Stavridis uważa, że ostatniego przypadku zgładzenia w walce tak wysokiego rangą wojskowego należy szukać w okresie II wojny światowej.

10:00

Rosyjska Flota Czarnomorska doświadczyła w ostatnich tygodniach serii poważnych ataków, których kulminacją były te na jej kwaterę główną w dniach 20 i 22 września. Były one bardziej niszczycielskie i skoordynowane niż do tej pory podczas wojny - podało brytyjskie ministerstwo obrony.

W codziennej aktualizacji wywiadowczej oceniono, że fizyczne uszkodzenia Floty są poważne, ale miejscowe i prawie na pewno pozostaje ona zdolna do wypełniania swoich podstawowych misji wojennych, polegających na wystrzeliwaniu pocisków manewrujących i przeprowadzaniu lokalnych patroli.

09:27

W czeskim Znojmierozpoczęły się rozmowy ministrów rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej. Spotkanie odbywa się w ramach czeskiej prezydencji w V4, którą tworzą również Polska, Węgry i Słowacja. Mowa jest m.in. o ukraińskim zbożu i lasach.

Polskę w Znojmie reprezentuje wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

08:05

Podczas nocnych ataków na terytorium Ukrainy, przeprowadzonych przez Rosję, ukraińska obrona przeciwlotnicza strąciła 26 z 38 dronów typu Shahed - poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne. Władze obwodu odeskiego powiadomiły, że drony uderzyły w infrastrukturę portową.

Choć większość dronów atakujących obwód odeski została strącona, to pod Izmaiłem w wyniku ataku uszkodzona została infrastruktura portowa: budynek punktu kontrolnego, magazyny i blisko 30 ciężarówek. O szkodach poinformował rankiem we wtorek szef obwodu odeskiego, Ołeh Kiper.

W Krzywym Rogu Rosjanie zaatakowali jedno z przedsiębiorstw.

W Mikołajowie, ważnym porcie na południu Ukrainy, uszkodzony został w rosyjskim ostrzale rakietowym obiekt infrastruktury na obrzeżach miasta - poinformował mer Ołeksandr Sienkewycz.

07:45

Rząd wraca do tego stosunku do Ukrainy, który reprezentował przez lata 2015-22 - czyli do chłodu - mówił w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24 Bogdan Klich. W relacjach między rządem polskim i prezydentem, administracją ukraińską powiało chłodem. A w tej chwili mamy do czynienia z gorącą fazą sporu. To bardzo niedobrze - podkreślił senator Koalicji Obywatelskiej.

07:41

Problemem w badaniu zbrodni wojennych popełnianych przez Rosjan jest ich bezprecedensowa liczba; Ukraina zarejestrowała dotąd 105 tys. przypadków - poinformował Andrij Kostin, prokurator generalny Ukrainy, w opublikowanym w wywiadzie dla Głosu Ameryki.

Zarejestrowaliśmy jak dotąd 105 tys. przypadków popełnienia zbrodni wojennych i co istotne - to nie są wszystkie zbrodnie, których dokonano. Wiele danych jest zaniżonych, dlatego, że zbrodnie wojenne nadal są popełniane na terytoriach okupowanych. Poza tym, ludzie, którzy już nie żyją, nie mogli poinformować o zbrodniach, których padli ofiarą. Tak więc, zdajemy sobie sprawę, że liczba jest ogromna - powiedział Kostin.



07:00

W kilku obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy z powodu zagrożenia pociskami rakietowymi; atakowane są m.in. obwody na południu kraju. W Krzywym Rogu, rodzinnym mieście prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rozległy się eksplozje.

Armia rosyjska wraz z nadejściem nocy skierowała drony typu Shahed na cele na terytorium Ukrainy; odpalono je z okupowanego Krymu.

Niemal równocześnie doszło do ataku w kierunku Krymu - Rosjanie oświadczyli, że strącili dwie atakujące rakiety ukraińskie. Kijów nie potwierdził tych doniesień.