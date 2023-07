W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. W Mikołajowie doszło do eksplozji. Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Poniedziałek to 502. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje zza naszej wschodniej granicy zbieraliśmy w relacji z 10.07.2023 r.

05:25 Kilka tysięcy manifestantów wzięło udział w zorganizowanych w portugalskich miastach wiecach poparcia dla kandydatury Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Domagali się oni konkretnych działań twierdząc, że "Kijów broni dziś państw Zachodu przed Rosją". Jedne z największych demonstracji odbyły się w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze. Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Ukraina w NATO!", "Portugalio, dziękujemy!", "Pomóżcie nam zakończyć tę wojnę!", a także "Ukraina potrzebuje pomocy!". 05:24 Są sygnały, że w Rosji może dojść do kolejnego buntu i że poprze go wielu ludzi - powiedział w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji ABC prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Drwiąco skomentował też zapewnienia Donalda Trumpa o tym, że wynegocjowałby pokój na Ukrainie w ciągu jednego dnia. 05:23 Rosyjska ambasada w USA skrytykowała decyzję Waszyngtonu o wysłaniu broni kasetowej na Ukrainę - poinformował Reuters. "Biały Dom w rzeczywistości przyznał się do popełnienia zbrodni wojennych, zgadzając się na wysłanie broni kasetowej na Ukrainę" - stwierdziła rosyjska ambasada w USA. 05:21 Późnym wieczorem prezydent USA Joe Biden przybył do Londynu. Spotka się tam z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem i królem Karolem III. Wieczorem Biden poleci do Wilna na Litwie, gdzie we wtorek i środę odbędzie się szczyt NATO. 05:19 W czterech obwodach Ukrainy ogłoszono w nocy alarm lotniczy - poinformowały ukraińskie media. W Mikołajowie doszło do eksplozji. Alarm powietrzny ogłoszono w obwodach donieckim, charkowskim, chersońskim i mikołajowskim. Magdalena Partyła