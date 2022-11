W Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. Władze apelują do mieszkańców by udali się do schronów. Rosjanie bezskutecznie usiłują przełamać ukraińskie linie obrony w obwodzie donieckim. Według byłego dowódcy sił lądowych USA w Europie, emerytowanego generała broni Bena Hodgesa, ukraińskie siły zbrojne mogą wyzwolić Mariupol i Melitopol do stycznia przyszłego roku, po czym rozpocznie się wyzwalanie Krymu. To 263. dzień wojny w Ukrainie. Najważniejsze informacje zbieramy dla Was w naszej relacji z 13.11.2022 r.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 przeciągnij ją w dół lub włącz automatyczne odświeżanie : Graffiti autorstwa brytyjskiego artysty Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP 08:34 "W okupowanym Mariupolu wojska rosyjskie nadal burzą zniszczone domy, aby zatrzeć ślady zbrodni" - czytamy na koncie tamtejszej Rady Miasta na Telegramie. "Okupanci nadal niszczą domy. (...) W ten sposób raszyści niszczą ślady swoich zbrodni. A wraz z nimi nasze mieszkania, wspomnienia, przeszłe życie... Oczywiście można rozebrać wszystko do fundamentów, ale nie można wymazać naszej pamięci" - piszą władze. 08:30 Alarm lotniczy w całej Ukrainie. Władze apelują do mieszkańców by udali się do schronów. Niezależne białoruskie media donoszą, że z lotnisk na terenie tego kraju wystartowały rosyjskie samoloty bojowe. 08:13 Fotograf Vladyslav Musiienko uwiecznił na zdjęciach murale wykonane przez brytyjskiego artystę Banksy'ego na elewacji zniszczonego budynku w miejscowości Borodzianka koło Kijowa. / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP / Vladyslav Musiienko / PAP Przeczytaj więcej na ten temat: Banksy w Ukrainie? Artysta opublikował zdjęcie nowego muralu 07:44 "HIMARS-y wkrótce będą wystrzeliwane z Chersonia. Podejścia na Krym są w zasięgu ręki. To osłabi rosyjską obronę, podczas gdy ‘lewe skrzydło’ kontrofensywy zajmie Mariupol i Melitopol do stycznia. Następnie rozpocznie się decydująca faza kampanii - wyzwolenie Krymu" - napisał na Twitterze były dowódca sił lądowych USA w Europie, emerytowany generał broni Ben Hodges. 07:27 W internecie pojawiło się nagranie zniszczonego Mostu Antonowskiego. Kilka dni temu wojska rosyjskie wysadziły go podczas odwrotu z prawego (zachodniego) brzegu Dniepru. 07:20 W obwodzie donieckim trwają niezwykle brutalne walki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie bezskutecznie usiłują przełamać tam ukraińskie linie obrony. Z raportu w portalu Ukrainska Prawda wynika, że w ciągu ostatniej doby agresorzy stracili ponad 800 żołnierzy, 24 czołgi, 34 transportery opancerzone i 20 ciężarówek. 07:10 "W obwodzie brzeskim na Białorusi, szczególnie w miejscach, gdzie rozmieszczane są przybywające oddziały sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej rośnie znacznie napięcie społeczne. Miejscowe szpitale są przeciążone z powodu pracy dla wojskowych rosyjskich, którzy masowo chorują w wyniku niezadowalających warunków bytowych w miasteczkach namiotowych. Lekarze muszą odmawiać usług obywatelom Białorusi" - informuje w porannym raporcie Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Obwód brzeski sąsiaduje z Polską. 07:00 Rosyjskie siły zrabowały ok. 15 tys. obrazów z obwodu chersońskiego na południu Ukrainy - informuje portal Sprotyw, utworzony przez Siły Operacji Specjalnych armii ukraińskiej. Skradzione dzieła sztuki przywieziono czterema ciężarówkami do Symferopola na anektowanym przez Rosję Krymie. 06:57 W sobotę późnym wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że armia ukraińska wyzwoliła spod rosyjskiej okupacji już ponad 60 miejscowości w obwodzie chersońskim na południu kraju. 06:55 Wojna w Ukrainie. Tu zbieramy najnowsze informacje: Ukraińcy odbili Chersoń. Wielkie świętowanie na ulicach miasta

Scholz: Dyplomatyczne zakończenie wojny w Ukrainie obecnie niemożliwe

ISW: Rosjanie przygotowali linię obrony na południe od Dniepru

Banksy w Ukrainie? Artysta opublikował zdjęcie nowego muralu

Katarzyna Jasińska