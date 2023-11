Wojska rosyjskie poczyniły potwierdzone postępy pod Awdijiwką w obwodzie donieckim; prokremlowscy blogerzy wojenni twierdzą, że Rosjanie zajęli strefę przemysłową koło stacji kolejowej Jasynuwata-2 - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Minionej nocy w pięciu obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Siły Powietrzne zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach - poinformowały lokalne media. W ciągu doby Rosja przeprowadziła jeden atak rakietowy, 34 ataki powietrzne i 51 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich jednostek i terenów zamieszkanych - wynika z porannego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy. Dziś jest 642. dzień wojny za naszą wschodnią granicą. Najważniejsze informacje dotyczące konfliktu zbieramy w relacji z 27.11.2023 r.

12:42

Sytuacja na granicy fińsko-rosyjskiej pokazuje, że Kreml używa migrantów jako narzędzia do wywierania presji na europejskie państwa - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej w kwaterze głównej NATO w Brukseli sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg.



Jest za wcześnie, aby stwierdzić, do jakiego stopnia to, co się dzieje na granicy fińsko-rosyjskiej, jest tym samym, czego byliśmy świadkami na granicy z Białorusią. Jest to na pewno kolejny przykład tego, jak Rosja używa migracji, jako narzędzia, by wywierać nacisk na kraje w Europie - podkreślił Stoltenberg w przeddzień spotkania ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli.

12:13

Wojska rosyjskie poczyniły potwierdzone postępy pod Awdijiwką w obwodzie donieckim; prokremlowscy blogerzy wojenni twierdzą, że Rosjanie zajęli strefę przemysłową koło stacji kolejowej Jasynuwata-2 - podał w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

12:11

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viera Jouroca przybyła w poniedziałek do Kijowa, gdzie zamierza omówić kwestie, związane z integracją Ukrainy z Unią Europejską oraz walką z korupcją.



Cieszę się, że mogłam przyjechać do Kijowa - napisała na platformie X w języku ukraińskim.



Z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi omówię ich inicjatywy związane z rozszerzeniem (UE), szczególnie sprawy związane z walką z korupcją - wyjaśniła.

11:50

Około 500 tys. mieszkańców okupowanego przez Rosję Krymu pozostało bez prądu z powodu sztormowej pogody - ulew i porywistego wiatru - poinformował portal Ukraińska Prawda. Zginęła co najmniej jedna osoba.



Lokalny krymski kanał na Telegramie, Krymskij Wieter (Krymski Wiatr) podał, że w Sewastopolu doszło do zatopienia miejscowego akwarium publicznego i że zginęło ponad 800 zwierząt morskich.



Wcześniej kanał informował, że fale porwały mężczyznę, który spacerował po nabrzeżu w miejscowości Morske na południu Krymu.



11:00

Ostatnie sześć tygodni prawdopodobnie przyniosło stronie rosyjskiej jedne z najwyższych wskaźników ofiar od początku wojny, co jest w dużej mierze spowodowane rosyjską ofensywą na miasto Awdijiwka w Donbasie - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



W codziennej aktualizacji wywiadowczej przywołało dane ukraińskiego sztabu generalnego, według których jak dotychczas w listopadzie liczba rosyjskich ofiar wynosi średnio 931 dziennie.



Poprzednio najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla Rosji był marzec 2023 r. ze średnią 776 strat dziennie, a było to w szczytowym momencie rosyjskiego szturmu na Bachmut.



10:06

Naruszenie zasad bezpieczeństwa transportu lotniczego - to główna przyczyna katastrofy śmigłowca, w której zginęło całe kierownictwo ukraińskiego MSW. Zakończyło się śledztwo w sprawie tragedii ze stycznia tego roku, gdy śmigłowiec spadł na przedszkole w okolicach Kijowa.

10:03

Złe wiadomości nadchodzą z terytoriów ukraińskich, które okupowane są przez armię rosyjską. Na Krymie i wybrzeżu Morza Czarnego i Azowskiego szaleją sztormy. Wysokie fale zalewają drogi, a w niektórych miejscach woda morska wdziera się do dzielnic mieszkalnych.

09:30

Ponad 2 tys. miejscowości odciętych od prądu, dziesiątki wypadków samochodowych i zakaz wjazdu ciężarówek do Kijowa - w poniedziałek rano Ukraina walczy z następstwami załamania pogody, które przyniosło obfite opady śniegu z deszczem oraz silny wiatr.



"(...) Ogółem na terytorium Ukrainy bez prądu pozostaje 2019 miejscowości w 16 obwodach, 1370 pojazdów znajduje się w miejscach tymczasowego postoju, odholowano 840 samochodów" - poinformował na Telegramie minister spraw wewnętrznych Ihor Kłymenko.

08:28

W niedzielę z Ukrainy do Polski odprawiono 20,4 tys. osób, a 22,8 tys. z Polski do Ukrainy - podała straż graniczna na platformie X. Od 24 lutego 2022 r. - agresji Rosji na Ukrainę - odnotowano ponad 17 mln 356 tys. wjazdów do Polski i ponad 15 mln 558 tys. wyjazdów na Ukrainę.

08:02

Ługańska obwodowa administracja wojskowa informuje, że Rosjanie wznowili ofensywę w rejonie Swatowego.

07:20

Nowe dane o stratach Rosjan podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Od początku wojny mieli stracić na Ukrainie ok. 325 580 żołnierzy, a także 5 520 czołgów, 10 282 pojazdy opancerzone, 7 875 zestawów artyleryjskich, 907 wyrzutni rakiet, 597 zestawów przeciwlotniczych, 323 samoloty, 324 śmigłowce, 5 905 bezzałogowych statków powietrznych, 1 565 pocisków manewrujących, 22 jednostki nawodne, jeden okręt podwodny, 10 299 pojazdów oraz 1 113 jednostek sprzętu specjalnego.

06:35

W ciągu doby Rosja przeprowadziła jeden atak rakietowy, 34 ataki powietrzne i 51 ostrzałów artyleryjskich pozycji ukraińskich jednostek i terenów zamieszkanych - wynika z porannego komunikatu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

06:00

Nie ma prądu w ponad 20 miejscowościach okupowanej części obwodu ługańskiego. To efekt złych warunków pogodowych. Linie energetyczne zostały zerwane przez silny wiatr - podaje rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Prądu nie ma łącznie 23 874 odbiorców.

05:13

Intensywne walki nieustannie trwają na kierunkach w obwodzie donieckim, na Charkowszczyźnie, na kierunku kupiańskim - poinformował w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Dodał, że ukraińscy żołnierze utrzymują swoje pozycje na południu kraju w obwodach zaporoskim i chersońskim.

05:10

W nocy w pięciu obwodach Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Siły Powietrzne zaapelowały do mieszkańców o pozostanie w schronach - poinformowały lokalne media.

Alarm ogłoszono w obwodach chersońskim, mikołajowskim, zaporoskim, dniepropietrowskim i kirowohradzkim.

To już drugi alarm przeciwlotniczy ogłoszony w nocy z niedzieli na poniedziałek na południowych terenach Ukrainy.