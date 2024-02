11:08

W rosyjskiej niewoli pozostaje ponad 900 obrońców Mariupola z brygady Azow, która wsławiła się bohaterską obroną zakładów Azowstal w tym położonym na południu Ukrainy mieście; jej żołnierze od półtora roku nie są przekazywani do wymiany - oświadczył dowódca Azowa Denys Prokopenko.



11:01

Ukraina jest bezpieczna, jeśli chodzi o naszą pomoc finansową. Do wypłacenia w tym roku jest 18 miliardów euro - powiedział premier Donald Tusk w Brukseli. Szef polskiego rządu bierze udział w szczycie Rady Europejskiej, który poświęcony jest pomocy Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie.

10:36

Rosgwardia, rosyjska Gwardia Narodowa, włącza w szeregi swojego pierwszego korpusu ochotniczego trzy byłe oddziały szturmowe najemniczej Grupy Wagnera: 15., 16. i 17. - przekazało brytyjskie ministerstwo obrony.



09:19

Resort obrony Rosji powiadomił, że w nocy ze środy na czwartek i w czwartek rano zestrzelono 11 ukraińskich dronów, które zaatakowały cele w obwodach biełgorodzkim, woroneskim i kurskim - przekazał portal Ukrainska Prawda. Jak podkreślono doniesienia strony rosyjskiej nie są możliwe do zweryfikowania.

08:44

Wypowiedzi Władimira Putina o tym, że Rosja dąży do utworzenia na Ukrainie "strefy zdemilitaryzowanej" były powtórzeniem maksymalistycznych i rozmytych celów Rosji w wojnie; Putin próbuje też wykorzystać głosy na Zachodzie o wstrzymaniu pomocy dla Kijowa - ocenia Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

08:28

Obecną sytuację na froncie skomentował na antenie Radia RMF24 Mykoła Kniażycki - deputowany Europejskiej Solidarności w Radzie Najwyższej Ukrainy. "To jest walka taktyczna. Jakaś wieś jest atakowana przez Rosjan, idzie ukraińska mała kontrofensywa i ta wieś wraca pod ukraińską kontrolę. Wtedy Rosjanie przeprowadzają atak. I tak na różnych częściach frontu. Strategicznie front stoi" - mówił Kniażycki.

"Budanow (szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy - przyp. red.) mówi, że oczekujemy następnej ukraińskiej kontrofensywy za dwa, trzy miesiące" - dodał deputowany.

08:00

W trakcie Rozmowy o 7:00 w Radiu RMF24 Paweł Balinowski pytał Mykołę Kniażyckiego o pakiet unijnego wsparcia dla Ukrainy, który blokują obecnie Węgry. "Mam nadzieję, że te pieniądze nie będą zablokowane. Od nich zależy przyszłość Ukrainy. Mamy teraz trudną sytuację ze Stanami Zjednoczonymi. Nie otrzymaliśmy jeszcze stamtąd pomocy. Mam nadzieję, że kraje UE będą liderem we wsparciu Ukrainy i będą pozytywne decyzje w tej sprawie" - podkreślał Mykoła Kniażycki.

Ukraiński polityk wyjaśnił także na co miałoby być przeznaczone unijne wsparcie. "Nasz budżet jest tak zorganizowany, że jego połowa idzie na wsparcie wojska ukraińskiego. Te pieniądze, które otrzymamy, wykorzystujemy na cele socjalne - wsparcie emerytów, medycyny czy szkół. Jak nie otrzymamy tych pieniędzy od Unii Europejskiej i USA to trzeba będzie drukować pieniądze, a wtedy będzie wielka inflacja. Dla Ukrainy w czasie wojny to nie jest najlepsza sytuacja" - mówił.