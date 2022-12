To już 297. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wieczornym przemówieniu do narodu powiedział, że "Rosja ma nadal wystarczającą liczbę pocisków rakietowych, by przeprowadzić kilka kolejnych zmasowanych ataków". "Mamy wystarczająco determinacji i samozaparcia, aby odpowiedzieć na te ataki" - dodał Zełenski. Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej kultury tatarskiej na okupowanym Krymie - ogłosiła wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa. Najważniejsze informacje z wojny w Ukrainie znajdziecie w naszej relacji.

06:35 Gabinet premiera Marka Ruttego chce, aby ukraińscy uchodźcy płacili za miejsca w schroniskach - wynika z informacji przekazanej parlamentarzystom przez ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę obecny przebieg wojny należy się spodziewać, że wielu uchodźców z Ukrainy nie powróci w najbliższym czasie do swojego kraju, a napływ będzie się zwiększał - czytamy w dokumencie przekazanym członkom izby niższej parlamentu (Tweede kamer) przez ministerstwo. Resort przypomina, iż w październiku Komisja Europejska przedłużyła do 4 marca 2024 r., dyrektywę o ochronie tymczasowej (RTB). Daje ona uchodźcom z Ukrainy prawo do przyjmowania i opieki medycznej, edukacji małoletnich dzieci oraz możliwości podjęcia pracy. 06:10 Rosyjscy okupanci kontynuują niszczenie unikatowej kultury tatarskiej na okupowanym Krymie - ogłosiła wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa. Mamy informacje, że Rosjanie zdewastowali Pałac Chanów Krymskich w Bakczysaraju - dodała i zaapelowała o reakcję UNESCO.

06:00 Rosja ma nadal wystarczającą liczbę pocisków rakietowych, by przeprowadzić kilka kolejnych zmasowanych ataków, takich jak ten z piątkowego poranka - ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w przemówieniu do narodu. Na cokolwiek liczą czciciele rakiet z Moskwy, i tak nie zmieni to układu sił w tej wojnie - oświadczył ukraiński przywódca. Zobacz również: Zełenski: Rosja ma wystarczającą liczbę pocisków, by przeprowadzić kolejne ataki



Malwina Zaborowska